Bác sĩ Việt Nam đưa thuyền viên người Nga bị liệt nửa người vào bờ điều trị kịp thời

04/08/2026

Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế đã được các bác sĩ Bệnh viện FV Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp đưa vào bờ cấp cứu thành công. Đáng chú ý, để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các y bác sĩ Bệnh viện FV đã vượt hơn 40 hải lý giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và phối hợp đưa bệnh nhân về bệnh viện điều trị thành công.

Thuyền viên người Nga được cần cầu đưa từ tàu container xuống cano để vận chuyển về đất liền điều trị. Ảnh: TTXVN phát

Thuyền viên người Nga được đưa về Bệnh viện FV Thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Ảnh: TTXVN phát

Các bác sĩ Bệnh viện FV phẫu thuật cho thuyền viên người Nga. Ảnh: TTXVN phát

Thuyền viên người Nga sau khi được phẫu thuật. Ảnh: TTXVN phát