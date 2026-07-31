Bắc Ninh: Doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ ước đạt trên 9.000 tỷ đồng

31/07/2026

Với sự chủ động trong xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển dịch vụ logistics, vụ vải thiều năm 2026 của Bắc Ninh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Kết thúc vụ, doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 9.000 tỷ đồng, tăng 44,2% so với năm 2025. Trong đó, doanh thu từ vải thiều đạt trên 7.260 tỷ đồng, tăng 95,2%; doanh thu từ các hoạt động, dịch vụ phụ trợ đạt trên 1.740 tỷ đồng.