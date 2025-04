ASEAN sát cánh cùng Myanmar và Thái Lan giải quyết hậu quả động đất

14/04/2025

Đây là khẳng định của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại cuộc họp khẩn cấp đặc biệt do nước Chủ tịch ASEAN năm 2025 Malaysia chủ trì theo hình thức trực tuyến, để ứng phó với trận động đất mạnh 7,7 làm rung chuyển Myanmar và Thái Lan xảy ra hôm 28/3.

Đoàn công tác chụp ảnh trước khi lên máy bay. Ảnh: TTXVN

Tuyên bố chung đã phản ánh sự thống nhất và đoàn kết của ASEAN. Theo đó, các Bộ trưởng Ngoại giao một lần nữa bày tỏ chia buồn và cảm thông sâu sắc nhất với Myanmar và Thái Lan, đặc biệt là các nạn nhân bị ảnh hưởng. Các Bộ trưởng Ngoại giao tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ và đoàn kết với Myanmar và Thái Lan, đồng thời nhấn mạnh ASEAN sát cánh cùng hai nước trong việc giải quyết những hậu quả động đất.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích sau trận động đất tại Mandalay, Myanmar, ngày 30/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Nhận thức được nhu cầu cấp thiết về viện trợ nhân đạo, ASEAN khẳng định sẽ hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ và phục hồi thông qua nhiều cơ chế như Đội Đánh giá và ứng phó khẩn cấp ASEAN (ERAT), Hệ thống Hậu cần khẩn cấp ứng phó thảm họa ASEAN (DELSA) và hỗ trợ Tìm kiếm - Cứu nạn đô thị (USAR). Sự hỗ trợ này sẽ dựa trên các ưu tiên mà Myanmar và Thái Lan đề ra.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã khẳng định Việt Nam sẽ sát cánh cùng hai nước để vượt qua những khó khăn hiện nay. Không lâu sau đó, Đội cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gồm 106 người, do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ, cứu nạn Bộ Quốc phòng và Đại tá Nguyễn Minh Khương Phó Cục trưởng, Cục phòng cháy, chữa cháy, Bộ Công An, cùng hàng cứu trợ đã hạ cánh xuống sân bay Yangon, Myanmar.

Lực lượng cứu hộ của Việt Nam, Myanmar và Thổ Nhĩ Kỳ đưa nạn nhân ra xe cứu thương. Ảnh: Vũ Hùng - TTXVN

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, việc cử lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Myanmar thể hiện trách nhiệm cao trước cộng đồng quốc tế của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; khẳng định uy tín, tinh thần trách nhiệm và năng lực của Quân đội nhân dân Việt Nam trong quan hệ, hợp tác quốc tế.

Để giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất, Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp đồ cứu trợ theo đề nghị của Myanmar, viện trợ 300.000 USD giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất. Theo kế hoạch, đội cứu hộ của Việt Nam triển khai nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại các nơi bị ảnh hưởng động đất. Hàng cứu trợ cũng được chuyển tới người dân vùng bị nạn. Trưởng đoàn Việt Nam khẳng định đoàn Việt Nam mang theo tinh thần quyết liệt, không quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng nhận và thực hiện mọi nhiệm vụ để giúp đỡ người dân và đất nước Myanmar.

Cảnh đổ nát sau trận động đất tại Mandalay, Myanmar, ngày 30/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Bên cạnh đó, Malaysia đã triển khai nhóm hỗ trợ đầu tiên gồm 10 chuyên gia từ Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia (NADMA) đến Yangon, Myanmar, để đánh giá tình hình và hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm thứ hai với 40 nhân sự cũng có mặt tại Myanmar để thực hiện các hoạt động cứu trợ theo những ưu tiên được xác định.

Ngoài ra, Lào, Trung Quốc, Ấn Độ và Nga... đã cử lực lượng hỗ trợ Myanmar. Chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp, hỗ trợ Myanmar trong công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh mong muốn giúp người dân Myanmar vượt qua khó khăn và khẳng định tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước.

Liên hợp quốc đã chi 5 triệu USD từ Quỹ Hỗ trợ khẩn cấp Trung ương (CERF) để hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả trận động đất mạnh có độ lớn 7,7, đồng thời đánh giá thêm nhu cầu cứu trợ và điều phối phản ứng nhân đạo.

Người dân bị mất nhà cửa sau trận động đất tại Mandalay, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá trận động đất ở Myanmar là tình trạng khẩn cấp ở cấp độ cao nhất, đồng thời kêu gọi viện trợ khẩn cấp 8 triệu USD để cứu người và ngăn chặn dịch bệnh bùng phát tại Myanmar trong 30 ngày tới.

Đến nay, trận động đất đã khiến hơn 1.700 người thiệt mạng, khoảng 3.400 người bị thương và khoảng 300 người mất tích ở Myanmar. Theo mô hình dự báo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), số người thiệt mạng ở Myanmar thậm chí có thể vượt quá 10.000 người và thiệt hại về tài sản có thể vượt tổng sản phẩm kinh tế hàng năm của nước này./.

Bài: Báo ảnh Việt Nam - Ảnh: TTXVN