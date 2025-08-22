Áo dài - “sứ giả” văn hóa Việt xuyên suốt 80 năm độc lập

Trải qua 80 năm kể từ ngày lập nước (2/9/1945 - 2/9/2025), Việt Nam đã chứng kiến nhiều biến động, đổi thay nhưng có một biểu tượng văn hóa vẫn luôn hiện diện, gắn bó và không ngừng lan tỏa – đó là áo dài. Không chỉ đơn thuần là trang phục truyền thống, áo dài còn là “sứ giả” của văn hóa Việt, góp phần giới thiệu bản sắc dân tộc ra thế giới.

Giới thiệu lịch sử chiếc áo dài trong những sự kiện văn hóa của Việt Nam.

Tà áo dài với thiết kế thanh lịch, mềm mại, ôm sát cơ thể nhưng vẫn kín đáo đã tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, nền nã của người phụ nữ Việt. Trải qua thời gian, từ kiểu dáng truyền thống đến những phiên bản cách tân hiện đại, áo dài vẫn giữ được tinh thần văn hóa Việt: đậm đà, sâu sắc, hài hòa giữa quá khứ và hiện tại.

Màn trình diễn áo dài tại không gian văn hóa Hoàng Thành Thăng Long.

Áo dài hiện diện trong đời sống người Việt Nam qua nhiều thế hệ. Từ ngày Tết, lễ cưới, lễ khai giảng đến những buổi lễ trọng thể của quốc gia. Trong các sự kiện quốc tế, hình ảnh người phụ nữ Việt khoác áo dài luôn để lại ấn tượng sâu sắc về một đất nước hiếu khách, thanh lịch và giàu bản sắc. Nhiều đại sứ, nghệ sĩ, hoa hậu Việt Nam đã mang áo dài đến với bạn bè năm châu, biến tà áo duyên dáng ấy trở thành biểu tượng nhận diện văn hóa Việt trên trường quốc tế.

Áo dài xuất hiện trong sự kiện “Bách hoa bộ hành”, nơi những bộ cổ phục Việt truyền thống được tái hiện một cách sống động.

Áo dài hiện diện trong ngày lễ ăn hỏi của người Việt Nam.

Những nữ sinh trường học duyên dáng trong tà áo dài.

Không chỉ được tôn vinh ở trong nước, áo dài còn là niềm tự hào của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Vào mỗi dịp Tết cổ truyền hay các lễ hội văn hóa Việt tổ chức tại Mỹ, Pháp, Úc, Nhật Bản..., hình ảnh chiếc áo dài xuất hiện trang trọng, thể hiện sự gắn bó với cội nguồn, với văn hóa dân tộc, dù ở nơi xa xứ.

Áo dài cung đình - một hiện vật quý, chứa đựng giá trị văn hóa, lịch sử sâu sắc, phản ánh sự tinh hoa trong trang phục cung đình.

Áo dài được sử dụng trong nhiều sự kiện, từ những nghi lễ trang trọng trong gia đình, công sở, xã hội, ngoại giao… cho đến biểu diễn nghệ thuật...

Khi mặc áo dài, thiếu nữ Việt Nam trở nên nổi bật hơn với vẻ đẹp nữ tính đầy quyến rũ.

Ngày nay, khi Việt Nam đẩy mạnh hội nhập quốc tế, áo dài tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và thế giới. Nhiều nhà thiết kế trẻ đã góp phần làm mới áo dài, đưa trang phục truyền thống này vào đời sống hiện đại mà không làm mất đi bản sắc vốn có.

Lễ hội Áo dài, một sự kiện văn hóa - du lịch thường niên nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức định kỳ vào tháng 3 hàng năm.

Trong hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, áo dài không chỉ là minh chứng cho sức sống bền bỉ của truyền thống mà còn là biểu tượng cho niềm tự hào và khát vọng vươn ra thế giới của dân tộc Việt Nam. Là “sứ giả" văn hóa, áo dài sẽ còn tiếp tục lan tỏa giá trị Việt, góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè năm châu./.

