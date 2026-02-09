Ấn tượng hàng Việt Nam tại phân khu Xuân thịnh vượng

09/02/2026

Thông điệp“ Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” là điểm nhấn trong phân khu “Xuân thịnh vượng” tại Hội chợ Mùa xuân 2026 do Bộ Công thương chủ trì.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai từ năm 2009 với một ý nghĩa “Phát huy lòng yêu nước, tính tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc để xây dựng văn hóa người tiêu dùng, đồng thời đẩy mạnh sản xuất kinh tế và đưa hàng Việt xuất khẩu”. Bám sát chỉ đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công Thương thực hiện đồng bộ Cuộc vận động trong 15 năm qua. Với một hành trình bền bỉ, đầy năng lượng, phân khu Xuân thịnh vượng 2026, tại Hội chợ mùa Xuân năm nay giới thiệu các thế mạnh của hàng Việt Nam.

Xuân thịnh vượng tái hiện lại không gian bức tranh hàng Việt Nam gắn liền với những chương trình chiến lược “Phát triển thương mại trong nước”; Đề án “Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài”; Chương trình; Xúc tiến thương mại quốc gia; Khuyến công quốc gia v.v… Đặc biệt, Bộ Công thương xây dựng nhiều cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp sản xuất như may mặc, gỗ, nông sản.. nhằm xây dựng chuỗi kinh tế ngành tự chủ, hiện đại có sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Bà Phạm Thị Xuân (Viện trưởng Viện Phát triển bền vững và Kinh tế số) cho biết: "Năm nay các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được Bộ Công thương hỗ trợ trong việc tiếp cận vốn, xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu và chuyển đổi số. Chúng tôi cũng hỗ trợ doanh nghiệp nội địa các chương trình chuyển đổi số quốc gia để nâng cao năng xuất sản xuất, quản trị doanh nghiệp thích ứng với sự phát triển của công nghệ số thời cách mạng 4.0”.

Các gian hàng “made in Việt Nam” được thị trường chào đón và người tiêu dùng ủng hộ tạo nên sự kết nối cung cầu mạnh mẽ. Tại Xuân thịnh vượng, du khách có thể bắt gặp rất nhiều lĩnh vực hàng Việt Nam, từ những mặt hàng OCOP của các HTX, hàng nông sản, hàng may mặc, hàng thủ công mĩ nghệ, gỗ được bày bán và ký kết nhiều hợp đồng thương mại ngay tại Hội chợ.

Ông Dương Công Thành - Công ty Kinoko Thanh Cao cho biết: "Doanh nghiệp chúng tôi sản xuất nấm với thông điệp: Sạch từ tâm. Hàng nông sản Việt Nam ngày càng có vị thế trên thị trường với sức mua, bán tăng mạnh từ sự ủng hộ của người Việt. Đến với Hội chợ là dịp để chúng tôi tương tác trực tiếp với khách hàng. Tham dự Hội chợ Mùa Xuân 2026 năm nay chúng tôi tự tin bán hàng và đạt doanh số cao hơn so với các hội chợ khác”.

Theo khảo sát của Sở Công thương Hà Nội, hàng Việt hiện chiếm hơn 90% tỷ trọng tại các hệ thống siêu thị lớn như Co.opmart, Vinmart, Hapro, BRG Mart… và phủ sóng chiếm lĩnh các hội chợ nội địa và chất lượng ngày càng được nâng cao. Các thương hiệu lớn như Sữa, nước mắm, gạo Chị Kim Ngà (Công ty công nghệ Gen Ai) cho biết: "Tôi cảm thấy tự hào sử dụng hàng của quê hương mình, những mặt hàng OCOP, nông sản sạch hay hàng may mặc do chính các doanh nghiệp trong nước sản xuất cũng rất tốt về chất lượng. Đặc biệt các doanh nghiệp hàng Việt được hỗ trợ nhiều từ những chương trình xúc tiến quốc gia từ đó cũng giúp hàng Việt đến với đông đảo bà con hơn”.

Với các doanh nghiệp tham gia, phân khu “Xuân thịnh vượng” là cơ hội quan trọng để quảng bá thương hiệu, nắm bắt xu hướng tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường Tết. Thông qua phân khu này, Bộ Công thương hướng tới mục tiêu thúc đẩy tiêu dùng nội địa, hỗ trợ sản xuất trong nước, kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tìm đối tác xuất khẩu đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng đảm bảo.

Phân khu Xuân thịnh vượng tại Hội chợ Xuân 2026 mỗi ngày đón khoảng 500 khách ghé thăm cho thấy sự quan tâm đông đảo của nhân dân với Hàng Việt Nam hiện nay./.