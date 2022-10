Ấn tượng Giải hai môn phối hợp Aquaman Vietnam 2022

17/10/2022

Vừa qua, tại phường Trà Cổ, TP Móng Cái (Quảng Ninh), UBND tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với một số đơn vị tổ chức Giải thể thao phối hợp mang tên "Aquaman Vietnam 2022". Đây là giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam nhưng đã thu hút 1.000 vận động viên tranh tài ở hai môn phối hợp là chạy bộ và bơi lội.

Ngay sau hiệu lệnh của Ban tổ chức, người chơi hào hứng xuất phát chạy thẳng ra biển để hoàn thành môn bơi.



Quảng Ninh là địa phương sở hữu nhiều bãi biển đẹp, lặng sóng, thích hợp trở thành "đường đua dưới nước". Nhờ nền tảng du lịch phát triển, tỉnh có hệ thống dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, ăn uống, trải nghiệm có chất lượng tốt, đáp ứng được cho nhu cầu của số lượng lớn người tham dự và du khách.

Trên bờ, các cung đường rộng, bằng phẳng, nằm ngay bên biển với cảnh quan thiên nhiên đẹp, thơ mộng thích hợp để vận động viên chinh phục đường chạy. Aquaman Vietnam 2022 đã ghi nhận sự tham gia của nhiều VĐV nước ngoài và không ít người đã nằm trong top 3 các giải chung cuộc.

Tại Việt Nam, phong trào hai và ba môn phối hợp phát triển mạnh trong những năm gần đây cùng với marathon. Các giải này đòi hỏi vận động viên cần có sự đầu tư về thời gian, kiến thức, đòi hỏi sự kiên trì và có chế độ tập luyện bài bản. Tham gia các giải đấu nhiều môn phối hợp, vận động viên cũng được thử thách sức bền, sức mạnh, sự dẻo dai và ý chí của bản thân.

Carlie Bilke, VĐV người Australia đã đạt hạng nhất chung cuộc Sprint Aqua nữ cho biết từng nhiều lần tham gia các giải triathlon (3 môn phối hợp bơi, đạp xe, chạy bộ) tại quê nhà. Đến tháng 12/2021, nữ VĐV trải qua chấn thương mắt cá chân và phải dừng luyện tập trong thời gian dài. 10 tuần trở lại đây cô mới bắt đầu khởi động trở lại và nghiêm túc chuẩn bị cho Aquaman Vietnam 2022. Sau khi tham dự giải đấu này, cô nhận thấy tinh thần thể thao của người dân Việt Nam rất mạnh mẽ và có nhiều VĐV tài năng, dù là chỉ trong các giải phong trào. Thời gian tới cô sẽ tiếp tục tham gia giải triathlon tại Phú Quốc, Đà Nẵng và chắc chắn dự Aquaman Vietnam các lần tiếp theo.

Còn Nashom Bengum Sayed, 13 tuổi người Ấn Độ nằm trong top 3 hạng mục Sprint Aqua nữ. Cô bé biết đến với Aquaman Vietnam 2022 do được huấn luyện viên thể dục đăng ký và không biết đây là giải hai môn phối hợp cho đến gần ngày diễn ra chính thức. Vì vậy, cuộc đua là một thử thách lớn với Nashom.

Bước vào chặng đua, Nashom vốn bị chấn thương cổ trước đó, không đặt mục tiêu thành tích mà chỉ muốn hoàn thành giải. Là vận động viên bơi lội của trường, ở chặng bơi Nashiom vẫn gặp một số khó khăn. "Lúc bơi ra thì rất khó vì cứ bơi được một chút lại bị sóng đẩy ngược lại, nhưng bơi về thì dễ hơn vì lại được những con sóng hỗ trợ", cô bé cho biết.

Ở hạng mục Aquaman (bơi 2km, chạy 21km), VĐV Vũ Đình Duân, 25 tuổi đến từ Uông Bí, Quảng Ninh là nhà vô địch nam Aquaman 2022. VĐV Vũ Đình Duân đã xuất sắc bứt tốc ngoạn mục ở 500m cuối chặng đua để cán đích đầu tiên. Chia sẻ sau khi cán đích, VĐV Vũ Đình Duân cho biết “Lúc mới bắt đầu tôi chưa quen nước biển nên uống nước khá nhiều, nhưng khi lên khu Transit, do mặc sẵn bộ trisuit nên tiết kiệm thời gian thay đồ, từ đó có lợi thế đáng kể so với đối thủ. Trên đường chạy, khi gần về đích, một đối thủ khác so kè với mình từng mét một, chỉ cách mình 1, 2 giây. Đó cũng là động lực để mình bung hết sức để rút đích”.

Trong khi VĐV Nguyễn Phan Thùy Vân, đến từ Hà Nội đã trở thành nhà vô địch nữ Aquaman mùa đầu tiên. Thùy Vân tỏ ra không có đối thủ ở giải lần này khi một mình về đích, bỏ xa người phía sau. Nhà vô địch nữ Aquaman cho rằng mùa giải đầu tiên sẽ tạo ra sức lan tỏa lớn trong cộng đồng người chơi hai môn phối hợp.

Ở hạng mục Half Aqua (bơi 1km, chạy 10km), VĐV nam Bùi Ngọc Trung và VĐV nữ Nguyễn Thu Trang đã trở thành nhà vô địch Half Aqua.

Ở hạng mục Sprint Aqua (bơi 500m, chạy 5km). Ngôi vô địch thuộc về VĐV nam Nguyễn Ngọc Tân và VĐV nữ Carly Bilke. Sprint Aqua là một trong ba hạng mục chính thức tại Aquaman Vietnam, bên cạnh hạng mục Aquaman và Half Aqua. Hạng mục này là thử thách khá vừa sức nên nhiều VĐV là trẻ em, thiếu niên.

Ban tổ chức trao giải thưởng của những người chơi về đích sớm nhất trong các hạng mục thi.

Aquaman Vietnam 2022 diễn ra ở Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh đã là làn gió mới trong phong trào thể thao trong nước, góp phần sự lan tỏa, khuyến khích mọi người tập luyện thể thao để tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần./.

Bài và ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam