Ấn tượng của các đại sứ về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

11/02/2026

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra từ ngày 19 đến 23/1/2026, mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Đại hội mở ra giai đoạn phát triển mới với mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thịnh vượng, hùng cường; đồng thời tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Thành công của Đại hội đã để lại nhiều ấn tượng đối với bạn bè quốc tế, trong đó có đại sứ các nước tại Việt Nam.



Tham dự kỳ Đại hội lần này, hai đại sứ đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam là ông Saadi Salama, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam và bà Deirdre Ní Fhallúin, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ireland tại Việt Nam, đã chia sẻ những cảm xúc, ấn tượng sâu sắc về sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam.

Vị đại sứ tham dự 6 kỳ Đại hội Đảng



Gắn bó với Việt Nam từ năm 1982 đến nay, Đại sứ Saadi Salama Saadi Salama là một trong số rất ít nhà ngoại giao quốc tế có cơ hội tham dự tới 6 kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại sứ Saadi Salama là người rất giỏi tiếng Việt và am hiểu về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.

Đại sứ Saadi Salama nhớ lại, năm 1982, tại Đại hội Đảng lần thứ V, ông tham dự với vai trò phiên dịch viên tiếng Việt cho đoàn Palestine. Lần đầu tiên đặt chân vào tòa nhà Quốc hội và trực tiếp chứng kiến một sự kiện chính trị lớn của Việt Nam nên đã để lại trong ông một ấn tượng đặc biệt, ông cho biết: “Đó là một ngày hội lớn của đất nước Việt Nam”. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, ông vẫn cảm nhận rõ tinh thần xây dựng đất nước, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển mạnh mẽ của nhân dân Việt Nam. Đại hội đầu tiên ấy đã trở thành “ngọn lửa”, là sợi dây gắn kết tình cảm của bạn bè quốc tế, trong đó có Palestine, với Việt Nam.

Đại sứ Saadi Salama trong công việc của mình tại trụ sở Đại sứ quán.

Từ kỳ Đại hội đầu tiên khi ông được tham dự cho đến kỳ Đại hội XIV năm 2026, Đại sứ Saadi Salama cho biết ông đã chứng kiến sự đổi thay sâu sắc của đất nước Việt Nam. Những tuyến giao thông rộng mở nối liền các vùng miền, những công trình hiện đại vươn lên, thu nhập và quy mô GDP không ngừng tăng trưởng. Theo ông, sự phát triển đó là minh chứng rõ nét cho tinh thần tự lập, tự cường của người Việt Nam. “Việt Nam hội nhập mạnh mẽ nhưng vẫn gìn giữ được bản sắc văn hóa, từ không gian phố cổ Hà Nội đến những món ăn truyền thống như phở, nem, bún… Đó là điều khiến tôi thực sự ấn tượng và tự hào”,- Đại sứ Saadi Salama bày tỏ.

Đại sứ Saadi Salama và đại biểu các nước tham dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Saadi Salama tự hào là khách mời của kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIV và là một trong số ít người được tham dự tới 6 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam Saadi Salama là người vinh dự được tham dự 6 kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó:



- Đại hội lần thứ V năm 1982 tham dự với vai trò phiên dịch viên tiếng Việt cho đoàn Palestine.

- Đại hội lần thứ VII năm 1991 tham dự với vai trò phụ trách báo chí của Đại sứ quán Nhà nước Palestine tại Việt Nam.

- Đại hội lần thứ XI, XII, XIII và XIV tham dự với tư cách là Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam.

Với tư cách là quan sát viên tại Đại hội Đảng lần thứ XIV, Đại sứ Saadi Salama đánh giá cao tinh thần đoàn kết, dân chủ và kỷ cương được thể hiện xuyên suốt Đại hội. Ông kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục tạo ra những đột phá quan trọng, khẳng định vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, đồng thời thúc đẩy hơn nữa các mối quan hệ đối ngoại.



Ông cũng nhấn mạnh, Palestine tự hào là một trong những quốc gia sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Năm 2025 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Palestine (1975–2025), một cột mốc quan trọng khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc.

Đại sứ Saadi Salama khám phá văn hóa Việt Nam.

Đại sứ Saadi Salama trải nghiệm văn hóa ẩm thực tại Hà Nội.

Đại sứ Saadi Salama cùng hai con gái tham quan Hà Nội.

“Trong hơn 40 năm qua, tôi đã chứng kiến Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ từ nghèo khó vươn lên thịnh vượng. Đại hội Đảng lần thứ XIV là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, mở ra một kỷ nguyên mới với những quyết sách đúng đắn, đưa Việt Nam phát triển ngày càng tiến bộ, phồn vinh”, Đại sứ Saadi Salama chia sẻ.



Ấn tượng lần đầu tham dự Đại hội của Đại sứ Ireland



Đối với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ireland tại Việt Nam Deirdre Ní Fhallúin, Đại hội Đảng lần thứ XIV là một trải nghiệm đặc biệt. Sau hơn 2,5 năm công tác tại Việt Nam, đây là lần đầu tiên bà được trực tiếp tham dự một kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ireland tại Việt Nam Deirdre Ní Fhallúin.

Đại sứ Deirdre Ní Fhallúin cho biết, ngay từ những ngày đầu đến Việt Nam, bà đã cảm nhận rõ Việt Nam là một quốc gia năng động, sôi động với con người thân thiện, cởi mở. Đặc biệt, chuyến thăm Ireland của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 10/2024 là dấu mốc quan trọng, thể hiện chiều sâu và sự phát triển tích cực trong quan hệ song phương Việt Nam – Ireland.



Tham dự Lễ khai mạc Đại hội XIV, bà nhận thấy thông điệp rõ ràng về quyết tâm phát triển kinh tế của Việt Nam. Đại sứ Deirdre Ní Fhallúin cho biết bà rất ấn tượng với mức tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 đạt hơn 8% và mục tiêu trong năm 2026 và các năm tới đạt mức hai con số. Theo bà, cam kết của Việt Nam trong thúc đẩy thương mại tự do, thương mại công bằng với Liên minh châu Âu (EU), cùng nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế, nông nghiệp, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường là những tín hiệu rất tích cực.

Đại sứ Deirdre Ní Fhallúin trong công việc tại Đại sứ quán.

Bà Deirdre Ní Fhallúin cũng ghi nhận những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong giảm nghèo, đầu tư cho giáo dục, trong đó ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam theo học tại các trường đại học của Ireland. “Tôi mong Việt Nam tiếp tục hỗ trợ thế hệ trẻ theo đuổi ước mơ học tập và phát triển bản thân. Đây cũng là một trong những lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa Ireland và Việt Nam”,- bà nói.

Đại sứ Deirdre Ní Fhallúin với các tài liệu thông tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Việt Nam.

Ireland hiện cung cấp nhiều chương trình học bổng cho sinh viên Việt Nam, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa các trường đại học hai nước. Theo bà, ngày càng có nhiều gia đình Việt Nam lựa chọn Ireland là điểm đến giáo dục, bởi môi trường học tập an toàn, thân thiện và cơ hội việc làm tốt sau khi tốt nghiệp.

Đại sứ Deirdre Ní Fhallúin trò chuyện cùng các cộng sự Việt Nam.

Năm 2026 cũng là dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ireland (1996 - 2026). Đại sứ Deirdre Ní Fhallúin khẳng định, Ireland sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp và giáo dục, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia./.

Thực hiện: Vân Trần



