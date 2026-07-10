Ẩm thực mang bản sắc Việt Nam đến gần hơn với châu Âu và thế giới

10/07/2026

8 nghệ nhân, chuyên gia ẩm thực hàng đầu đến từ Việt Nam tổ chức sự kiện quảng bá phở và văn hóa ẩm thực trong hành trình xuyên châu Âu với 9 điểm dừng tại 6 quốc gia.

Các thực khách trực tiếp tham gia chế biến món phở cuốn tại sự kiện. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tại Nhà hàng Phở Saigon ở thủ đô Vienna của Áo, Đại sứ quán Việt Nam tại Áo đã phối hợp với Hội We Love Phở, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Ninh Bình, cùng 8 nghệ nhân, chuyên gia ẩm thực hàng đầu đến từ Việt Nam tổ chức sự kiện quảng bá phở và văn hóa ẩm thực Việt Nam trong khuôn khổ hành trình xuyên châu Âu với 9 điểm dừng tại 6 quốc gia.

Các nghệ nhân đang trổ tài chế biến phở để phục vụ thực khách quốc tế tại sự kiện. Ảnh: TTXVN phát



Tại mỗi điểm dừng, chương trình luôn đa dạng các hoạt động như trình diễn chế biến Phở và các món ăn truyền thống Việt Nam, tọa đàm về văn hóa ẩm thực, giao lưu nghề nghiệp giữa các nghệ nhân với đầu bếp địa phương, kết nối doanh nghiệp ngành ẩm thực, cùng nhau xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho ẩm thực Việt Nam trên thị trường quốc tế./.