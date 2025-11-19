Aikido - Rèn luyện bản lĩnh cho trẻ em

Aikido không đơn thuần là một môn võ mà còn là hành trình rèn luyện bản thân, học cách điềm tĩnh. Tại Việt Nam, bộ môn Aikido đang phát triển mạnh, không chỉ có những lớp dạy cho người lớn mà còn mở cho trẻ em mang đến không gian giáo dục thể chất và tinh thần dành cho thiếu nhi.

Hơn 10 năm hoạt động, võ đường Aikido kids của anh Phạm Long Sơn đã đào tạo ra nhiều thế hệ học viên đam mê bộ môn này.

Anh Phạm Long Sơn, Chủ tịch hệ thống Đạo đường Aikido kids cho biết, Aikido đã có ở Hà Nội khoảng 25 năm, khởi nguồn từ việc thu hút thanh thiếu niên và người đi làm tìm đến một môn võ không mang tính đấu giải mà nhấn mạnh tự vệ và rèn tâm. Các lớp dành cho trẻ em được mở cách đây 10 năm, xuất phát từ nhu cầu thực tế của cha mẹ mong muốn có môi trường an toàn để con rèn luyện kỹ năng, tăng cường sức khỏe và hình thành bản lĩnh.

Các bài tập sẽ được điều chỉnh phù hợp với các lứa tuổi nhưng vẫn đảm bảo tính kỷ luật và giúp trẻ vượt qua được chính mình.

Các em sẽ được học cách đòn đỡ đối kháng khi gặp những tình huống nguy hiểm.

Điểm đặc biệt của Aikido truyền thống ( Aikikai) là không có nội dung thi đấu. Điều này không có nghĩa là bài tập trở nên nhàm chán. Trái lại, phương pháp giảng dạy thiên về rèn nền tảng thể lực và tính kỷ luật với những bài tập xuyên suốt giúp trẻ vượt qua chính mình. Các học viên nhí sẽ được học các kỹ thuật từ các động tác cơ bản, đến kỹ năng tự vệ trước các tình huống tấn công khác nhau. Sau đó tăng dần độ khó như kỹ thuật chống bắt, nắm, đến xử lý tình huống có vũ khí (dao, gậy) và cả tấn công hội đồng. Tất cả đều được điều chỉnh phù hợp với độ tuổi, khả năng thể chất và mức độ nhận thức của trẻ. Chính cách tiếp cận này giúp các em nhỏ hiểu rằng võ thuật không phải để thể hiện uy lực, mà để kiểm soát và bảo vệ.

Các em sẽ được hướng dẫn chi tiết các động tác trong buổi tập.

Sau mỗi buổi học, anh Phạm Long Sơn sẽ giảng đạo về cách sống, cư xử với ông bà cha mẹ đối với các em.

Không chỉ dạy kỹ thuật, võ đạo Aikido tại hệ thống các Đạo đường còn được chú trọng hơn trong các triết lý bản lề của môn võ là lấy nhu thắng cương, rèn giũa tính kiên trì, điềm tĩnh, sáng suốt, bất tương tranh trong các tình huống bạo lực và cả trong cuộc sống.

“Với trẻ em, những bài học này có ý nghĩa sâu sắc. Đó là dạy các em cư xử chín chắn hơn trong các mối quan hệ, biết kềm chế cảm xúc và chọn giải pháp hoà hợp hơn là bạo lực.”, anh Sơn cho biết.

Trong các Đạo đường Aikido tại Việt Nam, thường tiếp nhận các học viên từ 3 tuổi trở lên. Ở lứa tuổi 3–5, nhiều học viên nhí đã có thể biểu hiện sự dẻo dai, tiếp nhận bài tập nền tảng và phát triển thói quen tập luyện. Đến khoảng 15 tuổi khi học viên có nền tảng thể hình và sức lực phù hợp sẽ được thăng cấp lên lớp trình độ cao và có cơ hội tập chung với người lớn. Đó là một bước chuyển quan trọng trong hành trình võ học Aikido.

Các em nhỏ trong một buổi tập tại võ đường Aikido kids của anh Phạm Long Sơn.

Aikido kids với hơn 10 năm thành lập không chỉ là nơi rèn luyện về sức khỏe thể chất mà còn tạo nền tảng cho việc vững vầng về tinh thần cho các em.

Có thể nói, bộ môn võ Aikido đang phát triển mạnh ở Việt Nam, góp phần giúp các em nhỏ phát triển mạnh mẽ về thể chất và tạo nền tảng cho việc vững vàng về tinh thần./.

Bài: Ngân Hà - Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam






