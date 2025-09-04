80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 28/8 đến 15/9 nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đây không chỉ là sự kiện tầm vóc quốc gia mà còn là dịp để tôn vinh chặng đường vẻ vang của dân tộc, lan tỏa niềm tự hào, khát vọng vươn lên của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thành tựu hôm nay là kết quả của sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước cùng tinh thần đoàn kết, sáng tạo của nhân dân. Triển lãm được xem như “trường học sống động”, giúp thế hệ hôm nay hiểu rõ nguồn cội, sự hy sinh và thành tựu trong suốt 80 năm qua.
Với diện tích gần 260.000m², triển lãm được thiết kế mở, gồm ba phân khu chính: “Hành trình đến kỷ nguyên mới”, “Hội nhập và Phát triển”, “Hội nhập và Sáng tạo”. Sự kiện quy tụ 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành và hơn 230 gian hàng của doanh nghiệp, phản ánh toàn diện các lĩnh vực: công nghiệp – công nghệ, đầu tư – thương mại, nông nghiệp – nông thôn, quốc phòng – an ninh, y tế - giáo dục, văn hóa – thể thao - du lịch và chuyển đổi số.
Điểm nhấn nổi bật là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ hiện đại như thực tế ảo, thực tế tăng cường và màn hình cảm ứng tương tác. Nhờ đó, khách tham quan không chỉ quan sát mà còn trực tiếp trải nghiệm, khiến nội dung trở nên sinh động và gần gũi hơn.
Trong khuôn khổ triển lãm, nhiều diễn đàn và hội thảo chuyên đề được tổ chức, như: "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên số". Các chương trình nghệ thuật, trình diễn thời trang cũng góp phần tạo nên một không gian văn hóa giải trí phong phú, hấp dẫn.
Bằng sự kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai, triển lãm không chỉ khẳng định tầm vóc dân tộc trên hành trình 80 năm gìn giữ và phát huy những giá trị Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, mà còn khẳng định khát vọng của Việt Nam trong việc kiến tạo một tương lai giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, sánh vai cùng các quốc gia phát triển./.
Thực hiện: Ngân Hà, Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam và Tư liệu