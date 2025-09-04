80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

04/09/2025

Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 28/8 đến 15/9 nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đây không chỉ là sự kiện tầm vóc quốc gia mà còn là dịp để tôn vinh chặng đường vẻ vang của dân tộc, lan tỏa niềm tự hào, khát vọng vươn lên của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm thành tựu đất nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thành tựu hôm nay là kết quả của sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước cùng tinh thần đoàn kết, sáng tạo của nhân dân. Triển lãm được xem như “trường học sống động”, giúp thế hệ hôm nay hiểu rõ nguồn cội, sự hy sinh và thành tựu trong suốt 80 năm qua.

Không gian trưng bày "95 năm Cờ Đảng soi đường" trong khuôn khổ triển lãm thành tựu đất nước thu hút đông đảo người dân đến tham quan.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Người dân tham quan, trải nghiệm không gian trưng bày của Tập đoàn Vingroup. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Người dân tham quan, tìm hiểu robot tại gian trưng bày của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Với diện tích gần 260.000m², triển lãm được thiết kế mở, gồm ba phân khu chính: “Hành trình đến kỷ nguyên mới”, “Hội nhập và Phát triển”, “Hội nhập và Sáng tạo”. Sự kiện quy tụ 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành và hơn 230 gian hàng của doanh nghiệp, phản ánh toàn diện các lĩnh vực: công nghiệp – công nghệ, đầu tư – thương mại, nông nghiệp – nông thôn, quốc phòng – an ninh, y tế - giáo dục, văn hóa – thể thao - du lịch và chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tham quan gian trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Gian trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam giới thiệu hành trình 80 năm Cơ quan Thông tấn quốc gia ra đời, xây dựng, phát triển và đồng hành cùng đất nước. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Khu vực trải nghiệm thực tế ảo về lịch sử của Bộ Quốc phòng. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Điểm nhấn nổi bật là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ hiện đại như thực tế ảo, thực tế tăng cường và màn hình cảm ứng tương tác. Nhờ đó, khách tham quan không chỉ quan sát mà còn trực tiếp trải nghiệm, khiến nội dung trở nên sinh động và gần gũi hơn.

Gian trưng bày của TC Motor. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Người dân thưởng thức văn hóa nghệ thuật tại gian trưng bày của tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Trong khuôn khổ triển lãm, nhiều diễn đàn và hội thảo chuyên đề được tổ chức, như: "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên số". Các chương trình nghệ thuật, trình diễn thời trang cũng góp phần tạo nên một không gian văn hóa giải trí phong phú, hấp dẫn.

Người dân chiêm ngưỡng các loại vũ khí, khí tài hiện đại của Bộ Quốc phòng. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam



Gian trưng bày của Bộ Công an tại triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Bằng sự kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai, triển lãm không chỉ khẳng định tầm vóc dân tộc trên hành trình 80 năm gìn giữ và phát huy những giá trị Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, mà còn khẳng định khát vọng của Việt Nam trong việc kiến tạo một tương lai giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, sánh vai cùng các quốc gia phát triển./.

Thực hiện: Ngân Hà, Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam và Tư liệu