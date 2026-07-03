50 năm Tp. Hồ Chí Minh qua triển lãm ảnh ngoài trời

03/07/2026

Giữa không gian rợp bóng cây xanh trên đường Đồng Khởi - tuyến phố trung tâm mang đậm dấu ấn lịch sử của phường Sài Gòn – người dân và du khách có dịp ngược dòng thời gian qua những bức ảnh tư liệu quý giá được trưng bày trong triển lãm ngoài trời mang chủ đề "Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh: Bản anh hùng ca và khát vọng trong Kỷ nguyên vươn mình".

Triển lãm là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Với 185 hình ảnh, tư liệu được dày công sưu tầm và lưu giữ qua nhiều năm, triển lãm tái hiện hành trình hình thành, phát triển của vùng đất Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời phản ánh những thành tựu nổi bật và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đô thị năng động nhất cả nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Không gian triển lãm trải dài hơn 900 m dọc hai bên đường Đồng Khởi và khuôn viên Chi Lăng, được bố cục thành ba chủ đề xuyên suốt.

Triển lãm ảnh "Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh: Bản anh hùng ca và khát vọng trong Kỷ nguyên vươn mình" trưng bày trên đường phố Đồng Khởi. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Mở đầu là "Bản anh hùng ca hào hùng" đưa người xem trở về hơn 300 năm lịch sử khai phá, xây dựng và bảo vệ vùng đất Sài Gòn - Gia Định. Những dấu mốc quan trọng như Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940, Nam Bộ kháng chiến năm 1945 hay đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975 được tái hiện qua nhiều hình ảnh tư liệu giàu giá trị lịch sử.

Tiếp nối mạch thời gian là chủ đề "Thành phố đổi mới và kiến tạo", giới thiệu diện mạo một đô thị hiện đại với những công trình, dự án mang tầm vóc quốc gia như tuyến Metro số 1, Khu Công nghệ cao, Trung tâm tài chính Thủ Thiêm hay Khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Những hình ảnh này phản ánh quá trình chuyển mình mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh trên hành trình hội nhập và phát triển.

Ảnh tư liệu ghi lại cảnh xe tăng thuộc Lữ đoàn 203, Quân đoàn 2 tiến vào Dinh Độc Lập lúc 11h30 ngày 30/4/1975.

Khép lại triển lãm là chủ đề "Thành phố nghĩa tình, văn minh", tôn vinh những giá trị nhân văn đã trở thành bản sắc của thành phố mang tên Bác. Đó là những khoảnh khắc đời thường bình dị nhưng xúc động, những hoạt động an sinh xã hội, tinh thần sẻ chia và đoàn kết của người dân - những yếu tố góp phần tạo nên sức sống và bản sắc riêng của Thành phố Hồ Chí Minh.

Nửa thế kỷ qua, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng vượt qua những khó khăn sau chiến tranh để khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ của cả nước. Đặc biệt, việc mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 1/7/2025 đã tạo thêm động lực để Thành phố hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng.

Thông qua những bức ảnh ghi dấu các chặng đường lịch sử và phản ánh nhịp sống đương đại, triển lãm không chỉ mang đến cho công chúng cái nhìn toàn diện về hành trình phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của mỗi người dân đối với thành phố mang tên Bác.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 11/7/2026, mở cửa phục vụ miễn phí để người dân và du khách tham quan, thưởng lãm./.