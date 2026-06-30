50 năm Thành phố mang tên Bác: Trên Bến Nhà Rồng

30/06/2026

Bên dòng sông Sài Gòn, Bến Nhà Rồng là một trong những địa danh lịch sử nổi tiếng nhất của Thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây 115 năm, từ chính nơi này, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên đường tìm đường cứu nước, mở đầu hành trình đưa dân tộc Việt Nam đến với độc lập và tự do.

Bên dòng sông Sài Gòn, Bến Nhà Rồng là một trong những địa danh lịch sử nổi tiếng nhất của Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Giang Sơn Đông

Đứng trên cầu Khánh Hội nhìn xuống dòng sông Sài Gòn lấp lánh nắng, tôi dõi mắt về phía Bến Nhà Rồng, nơi thời gian dường như lắng lại giữa nhịp sống hiện đại của Thành phố Hồ Chí Minh. Những con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bến cảng như hơn một thế kỷ trước, vào ngày 5/6/1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành với tên gọi Văn Ba, bước lên con tàu Amiral Latouche Tréville bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước.

Từ bến sông này, Người đã bôn ba qua nhiều châu lục, tìm kiếm con đường giải phóng dân tộc. Hành trình ấy không chỉ làm thay đổi cuộc đời của một con người mà còn mở ra một trang sử mới cho Việt Nam. Vì thế, Bến Nhà Rồng không chỉ là một công trình kiến trúc bên sông mà còn là biểu tượng của khát vọng độc lập, tự do và ý chí vươn tới tương lai của dân tộc Việt Nam.

Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh được chia thành các chủ đề gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Khách du lịch nước ngoài tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Ngày nay, Bến Nhà Rồng là nơi đặt Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Bên trong tòa nhà cổ kính là hệ thống trưng bày gồm 9 chuyên đề thường trực giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bảo tàng hiện lưu giữ hơn 23.000 tài liệu, hiện vật, trong đó có hơn 4.000 hiện vật gốc và nhiều bộ sưu tập quý hiếm có giá trị lịch sử đặc biệt.

Theo dòng người tham quan, tôi chăm chú lắng nghe những câu chuyện được kể bởi các hướng dẫn viên trẻ tuổi. Mỗi hiện vật, mỗi bức ảnh hay trang tư liệu đều góp phần tái hiện hành trình tìm đường cứu nước, quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân Naly Sisoulith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đến thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và dâng hương kính viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Thanh thiếu niên kiều bào Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Để đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, những năm gần đây, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Năm 2024, bảo tàng triển khai dự án số hóa không gian trưng bày bằng nguồn lực xã hội hóa, giúp công chúng có thể tiếp cận hiện vật và tư liệu từ xa. Đến nay, hơn 15.600 tài liệu, hiện vật cùng gần 2.900 đầu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được số hóa, góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị của di sản lịch sử đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Chương trình cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) tại Bến Nhà Rồng. Ảnh: Phan Thanh Vũ/TTXVN

Không chỉ là một điểm tham quan, Bến Nhà Rồng còn là một địa chỉ giáo dục truyền thống quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây thường xuyên diễn ra các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục lịch sử, lễ kết nạp Đảng, kết nạp Đoàn, lễ báo công dâng Bác và nhiều chương trình tri ân, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho các thế hệ trẻ.

Rời Bến Nhà Rồng, tôi ngoái nhìn dòng sông Sài Gòn vẫn lặng lẽ chảy về phía biển lớn. Hơn một thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước nhưng nơi đây vẫn lưu giữ nguyên vẹn giá trị của một chứng tích lịch sử đặc biệt. Giữa một Thành phố Hồ Chí Minh năng động và hiện đại, Bến Nhà Rồng vẫn như một mỏ neo ký ức, nhắc nhớ về hành trình đã làm thay đổi vận mệnh của dân tộc Việt Nam./.

Bài: Thông Hải - Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam, Giang Sơn Đông và Tư liệu

