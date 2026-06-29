50 năm Thành phố mang tên Bác - Những ký ức còn mãi

29/06/2026

Sau 50 năm vinh dự mang tên Bác (1976 - 2026), Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng đổi mới và phát triển. Giữa những công trình hiện đại và nhịp sống năng động, nhiều không gian xưa cũ vẫn được gìn giữ như những mảnh ký ức góp phần tạo nên bản sắc và tâm hồn của một đô thị lớn nhất Việt Nam.

Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai là một trong những ngôi trường có kiến trúc cổ kính và lâu đời nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trường khởi công xây dựng từ năm 1913, được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố vào năm 2012. Ảnh: Trần Thế Phong

Những ký ức của Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ nằm trong các trang sử mà còn hiện diện trong những góc phố, con hẻm và không gian quen thuộc đã đồng hành cùng nhiều thế hệ cư dân. Giữa sự đổi thay không ngừng của đô thị, những địa chỉ ấy vẫn lặng lẽ tồn tại như những chứng nhân của thời gian.

Trên đường Lê Lợi, chung cư số 26 vẫn âm thầm đứng giữa khu trung tâm nhộn nhịp. Sau mặt tiền giản dị là khoảng giếng trời ngập ánh sáng, nơi những bức tường trắng và nền gạch cũ gợi nhớ về một thành phố thanh lịch của nhiều thập niên trước. Không xa đó, Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh lại kể một câu chuyện khác. Trên nền Khám Lớn Sài Gòn xưa, nơi từng giam giữ những người yêu nước, ngày nay là không gian lưu giữ tri thức, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong một công trình giàu giá trị văn hóa.

Mặt tiền những tòa chung cư cũ ở Thành phố Hồ Chí Minh được tận dụng làm các cửa hàng buôn bán.

Ảnh: Trần Thế Phong

Cuộc sống của người dân hai bên bờ sông Sài Gòn những năm 2000. Ảnh: Trần Thế Phong

Ký ức đô thị còn hiện diện trong những không gian sinh hoạt quen thuộc của người dân thành phố. Trên đường Hai Bà Trưng, chợ Tân Định với lịch sử gần một thế kỷ vẫn là một trong những khu chợ truyền thống sôi động nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là nơi mua bán, chợ còn lưu giữ nét văn hóa đặc trưng của thành phố và là điểm đến hấp dẫn đối với nhiều du khách trong và ngoài nước.

Mặt tiền mang đậm phong cách kiến trúc Pháp của chợ Tân Định. Ảnh: Nguyễn Luân/VNP

Thành phố Hồ Chí Minh, nơi những con phố nhỏ, hẻm nhỏ nổi tiếng với các món ẩm thực dân dã như hủ tiếu, cơm tấm, bún mắm… Ảnh: Trần Thế Phong

Một sạp báo cũ trên đường phố ở thành phố mang tên Bác. Ảnh: Trần Thế Phong

Ở một góc khác, quán cà phê Cheo Leo vẫn lưu giữ cách pha cà phê bằng vợt vải trên siêu đất, một nét riêng hiếm gặp giữa nhịp sống hiện đại. Không gian mộc mạc và hương cà phê quen thuộc mang đến cho thực khách cảm giác như đang trở về với thành phố của những năm tháng cũ.

Xa hơn về phía Thủ Đức, lò rèn Phương vẫn vang lên tiếng búa mỗi ngày. Qua bốn thế hệ, những người thợ nơi đây vẫn giữ nghề bằng đôi tay và kinh nghiệm truyền lại từ cha ông. Trong thời đại máy móc và tự động hóa, ngọn lửa đỏ của lò rèn trở thành biểu tượng cho sự bền bỉ của những giá trị truyền thống.

Một con phố cổ ở Thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm những năm 2000. Ảnh: Trần Thế Phong

Kỷ niệm 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh mang tên Bác, những không gian xưa cũ ấy nhắc nhớ rằng sức hấp dẫn của thành phố không chỉ đến từ những công trình hiện đại hay tốc độ phát triển kinh tế. Chính những ký ức được gìn giữ qua năm tháng đã góp phần tạo nên bản sắc và tâm hồn của một đô thị luôn hướng tới tương lai nhưng không quên quá khứ./.

Bài: Nguyễn Luân - Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam, Trần Thế Phong