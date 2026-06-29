50 năm Thành phố mang tên Bác - Những ký ức còn mãi
Sau 50 năm vinh dự mang tên Bác (1976 - 2026), Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng đổi mới và phát triển. Giữa những công trình hiện đại và nhịp sống năng động, nhiều không gian xưa cũ vẫn được gìn giữ như những mảnh ký ức góp phần tạo nên bản sắc và tâm hồn của một đô thị lớn nhất Việt Nam.
Những ký ức của Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ nằm trong các trang sử mà còn hiện diện trong những góc phố, con hẻm và không gian quen thuộc đã đồng hành cùng nhiều thế hệ cư dân. Giữa sự đổi thay không ngừng của đô thị, những địa chỉ ấy vẫn lặng lẽ tồn tại như những chứng nhân của thời gian.
Trên đường Lê Lợi, chung cư số 26 vẫn âm thầm đứng giữa khu trung tâm nhộn nhịp. Sau mặt tiền giản dị là khoảng giếng trời ngập ánh sáng, nơi những bức tường trắng và nền gạch cũ gợi nhớ về một thành phố thanh lịch của nhiều thập niên trước. Không xa đó, Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh lại kể một câu chuyện khác. Trên nền Khám Lớn Sài Gòn xưa, nơi từng giam giữ những người yêu nước, ngày nay là không gian lưu giữ tri thức, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong một công trình giàu giá trị văn hóa.
Ký ức đô thị còn hiện diện trong những không gian sinh hoạt quen thuộc của người dân thành phố. Trên đường Hai Bà Trưng, chợ Tân Định với lịch sử gần một thế kỷ vẫn là một trong những khu chợ truyền thống sôi động nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là nơi mua bán, chợ còn lưu giữ nét văn hóa đặc trưng của thành phố và là điểm đến hấp dẫn đối với nhiều du khách trong và ngoài nước.
Ở một góc khác, quán cà phê Cheo Leo vẫn lưu giữ cách pha cà phê bằng vợt vải trên siêu đất, một nét riêng hiếm gặp giữa nhịp sống hiện đại. Không gian mộc mạc và hương cà phê quen thuộc mang đến cho thực khách cảm giác như đang trở về với thành phố của những năm tháng cũ.
Xa hơn về phía Thủ Đức, lò rèn Phương vẫn vang lên tiếng búa mỗi ngày. Qua bốn thế hệ, những người thợ nơi đây vẫn giữ nghề bằng đôi tay và kinh nghiệm truyền lại từ cha ông. Trong thời đại máy móc và tự động hóa, ngọn lửa đỏ của lò rèn trở thành biểu tượng cho sự bền bỉ của những giá trị truyền thống.
Kỷ niệm 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh mang tên Bác, những không gian xưa cũ ấy nhắc nhớ rằng sức hấp dẫn của thành phố không chỉ đến từ những công trình hiện đại hay tốc độ phát triển kinh tế. Chính những ký ức được gìn giữ qua năm tháng đã góp phần tạo nên bản sắc và tâm hồn của một đô thị luôn hướng tới tương lai nhưng không quên quá khứ./.
Bài: Nguyễn Luân - Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam, Trần Thế Phong