50 năm thành phố mang tên Bác: Những con số ấn tượng

27/06/2026

Ngày 2/7/1976, Quốc hội Việt Nam quyết định đặt tên Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho đô thị Sài Gòn - Gia Định lịch sử. Nửa thế kỷ sau dấu mốc ấy, thành phố đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế năng động, đầu mối giao thương quốc tế và một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về đổi mới sáng tạo.

Nhiều dòng xe sang trọng bậc nhất thế giới được giới thiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Tàu COSCO SHIPPING ROSE cập cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải. Ảnh: Huỳnh Sơn

Năm 2024

* GRDP tăng 7,17%

* Thu ngân sách hơn 508.553 tỷ đồng, lần đầu vượt mốc 500.000 tỷ đồng.

* Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng hơn 1,206 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 10,7%.

* Du lịch đón 6 triệu khách quốc tế, 36 triệu khách nội địa, tổng thu 190.000 tỷ đồng.

* Năm 2024, mỗi km2 đất tại TP.HCM tạo ra 848,7 tỷ đồng giá trị tăng thêm.

Hoạt động trình diễn khoa học công nghệ tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Năm 2025

* GRDP 2025 của TP.HCM tăng 7,53% sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

* GRDP bình quân đạt 8.755 USD/người, gấp 1,7 lần mức bình quân cả nước.

* Thu ngân sách khoảng 746.438 tỷ đồng.

* Thành lập mới 59.750 doanh nghiệp.

* FDI trên 8,37 tỷ USD.

* Du lịch đạt gần 8,6 triệu khách quốc tế, gần 46 triệu khách nội địa, tổng thu 278.566 tỷ đồng.

* Trong hai năm gần nhất 2024 - 2025, TP.HCM chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức.

* Đến năm 2025, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đã đóng góp tới 59% vào tăng trưởng GRDP.

Chăm sóc sức khỏe nhân dân tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Nghiên cứu khoa học tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Tiến Lực/TTXVN

Mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số của TP.HCM giai đoạn 2026 - 2030

* TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030 bình quân từ 10 - 11%/năm.

* Trở thành trung tâm tài chính quốc tế và chinh phục mốc thu nhập 15.000 USD/người vào năm 2030.

* TP.HCM đã xây dựng kịch bản tăng trưởng cao trong điều kiện thuận lợi và cơ chế Nghị quyết 98 sửa đổi phát huy tác dụng sớm, được các nhà đầu tư chiến lược ủng hộ. Cụ thể là phấn đấu tăng trưởng 10%.

Lễ tốt nghiệp của học sinh Thành phố Hồ Chí Minh ở Bưu điện Sài Gòn. Ảnh: Trần Thế Phong

Du khách nước ngoài tham gia tour du lịch bằng xe máy cổ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp năm 2026

* Phấn đấu thu ngân sách năm 2026 đạt trên 805.000 tỷ đồng.

* Triển khai đề án phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD) và khai thác quỹ đất để tăng cường nguồn thu từ đất.

* Triển khai thu một số loại phí đặc thù theo Nghị quyết số 98, phát hành trái phiếu chính quyền đô thị và trái phiếu công trình, phát huy các nguồn tài trợ...

* Tăng cường phát huy vai trò động lực, dẫn dắt đầu tư với khoảng 148.000 tỷ đồng.

* Đẩy mạnh huy động vốn đầu tư xã hội trên 1,05 triệu tỷ đồng, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài.

* Thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính bất hợp lý.

* Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, dựa trên đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại kinh tế, trong đó trọng tâm là khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu.

* Tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng đa cực - tích hợp - kết nối, ưu tiên huy động nguồn lực đầu tư ba vùng trọng điểm.

* Khắc phục ba điểm nghẽn về ngập úng, ùn tắc giao thông, vệ sinh môi trường, ô nhiễm không khí./.

Bài: Báo ảnh Việt Nam - Ảnh: Nguyễn Luân, Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam, Trần Thế Phong, Huỳnh Sơn