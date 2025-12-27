40 năm Đổi mới: Hành trình đến Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

27/12/2025





Sau gần 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới (từ Đại hội VI năm 1986 đến nay), Việt Nam đã bước qua một chặng đường chuyển mình sâu sắc, được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá là “câu chuyện kỳ tích” về phát triển. Từ một nền kinh tế khủng hoảng, bao cấp, thiếu lương thực, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, hội nhập sâu rộng, giữ vị trí ngày càng cao trên bản đồ kinh tế - chính trị thế giới.

"Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng cũng như của công cuộc phát triển đất nước" GS.Lưu Anh thuộc Viện Nghiên - Tài chính Trùng Dương, Đại học Nhân dân Trung Quốc

Trước năm 1986, nền kinh tế Việt Nam vận hành theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp, sản xuất trì trệ, lạm phát có thời điểm lên tới hàng trăm phần trăm mỗi năm, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn, đất nước thiếu lương thực, phải nhập khẩu gạo.

Trong bối cảnh đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt tại Đại hội VI (1986), tiến hành Đổi mới toàn diện, trước hết là đổi mới tư duy kinh tế, chuyển từng bước sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; từng bước xóa bỏ cơ chế bao cấp, mở rộng quyền tự chủ sản xuất - kinh doanh cho doanh nghiệp và hộ dân; ban hành các Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, chính sách khuyến khích kinh tế tư nhân, thu hút FDI; thực hiện đường lối đối ngoại “đa phương hóa, đa dạng hóa”, chủ động hội nhập quốc tế...

Ông Claudio De Negri, Trưởng ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Chile, nguyên Đại sứ Chile tại Việt Nam phân tích một điểm mạnh trong quá trình Đổi mới ở Việt Nam là sự tham gia thực chất của nhân dân, từ việc lấy dân làm gốc, xác định những thách thức kinh tế của cả nước - điều mà mỗi người dân đều tự hào là chủ thể và tham gia trong mỗi bước tiến.

Những cải cách này đã giải phóng mạnh mẽ các nguồn lực xã hội, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng nhanh kéo dài nhiều thập kỷ sau đó. Từ một trong những nước nghèo nhất thế giới, đến năm 2024 Việt Nam đã nằm trong Top 34 nền kinh tế lớn nhất thế giới, thuộc nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài.

Trong hành trình 40 năm đổi mới, quốc tế nghi nhận Việt Nam có kim ngạch xuất nhập khẩu tăng bùng nổ, nếu năm 1989 mới đạt khoảng 6,3 tỷ USD thì đến những năm gần đây đã lên tới trên 900 tỷ USD/năm, đưa Việt Nam trở thành một “cường quốc xuất khẩu” mới nổi.

Việt Nam từ chỗ thiếu đói, Việt Nam nay đảm bảo an ninh lương thực cho hơn 100 triệu dân. Việt Nam trở thành một trong ba nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, cùng với nhiều mặt hàng nông sản chủ lực (cà phê, hồ tiêu, điều, thủy sản...) hiện diện rộng rãi trên thị trường toàn cầu, góp phần khẳng định thương hiệu quốc gia.

Ông Pallab Sengupta, Bí thư Hội đồng quốc gia Đảng Cộng sản Ấn Độ, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ nhận định, với cải cách thể chế mạnh mẽ, cùng khả năng quản lý kinh tế vĩ mô hiệu quả đã khiến Việt Nam trở thành “thỏi nam châm” thu hút đầu tư nước ngoài và là nút thắt quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sau gần 40 năm mở cửa, Việt Nam đã thu hút hơn 520 tỷ USD vốn FDI đăng ký, với hơn 36.000 dự án đang hoạt động. Theo UNCTAD (Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển), Việt Nam nằm trong nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới.

Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ thương mại với hơn 230 thị trường, ký 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) với trên 60 đối tác, trong đó có nhiều FTA thế hệ mới.

Đổi mới không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà còn là bước tiến về xã hội, văn hóa và đối ngoại. Từ một nước bị cô lập, đến nay Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, tham gia hầu hết các tổ chức, công ước quốc tế quan trọng. Có quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với 224 thị trường; ký kết hơn 500 hiệp định song phương và đa phương trên nhiều lĩnh vực. Được đánh giá là “bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”, góp phần nâng cao vị thế và uy tín đất nước.

Việt Nam là đất nước an toàn nhất, đồng thời là một trong những địa chỉ du lịch hấp dẫn nhất ở khu vực châu Á. Trong ảnh: Tàu du lịch cao cấp phục vụ ăn uống, giải trí, đưa du khách khám phá TP Hồ Chí Minh về đêm. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Ông Fiorda - một nhà báo Argentina từng đoạt giải Nhất Giải thưởng toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ VI - bày tỏ khâm phục trước những nỗ lực phi thường dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh, đặc biệt là thành tựu của công cuộc đổi mới.

Để có sự chuyển biến thần kỳ đó, các chuyên gia, học giả cho rằng, nhân tố quyết định là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đường lối Đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo luôn bám sát thực tiễn, nhạy bén với xu thế thời đại, có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Đảng đã mạnh dạn đổi mới tư duy, thể chế hóa các chủ trương, chính sách để giải phóng sức sản xuất và huy động mọi nguồn lực xã hội.

Bên cạnh đó, nghiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước cũng khẳng định, sức mạnh vĩ đại nhất đến từ chính người dân Việt Nam trong hành trình 40 năm Đổi mới - những người luôn mang trong mình tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, khát vọng vươn lên. Sự đồng thuận, tin tưởng vào Đảng và tham gia tích cực của nhân dân vào công cuộc Đổi mới là yếu tố quyết định.

Quốc tế đánh giá cao 40 năm Đổi mới của Việt Nam là một "kỳ tích" mang tính thời đại, biến Việt Nam từ một nước nghèo nàn trở thành một mắt xích quan trọng của kinh tế thế giới, có vị thế quốc tế ngày càng cao, kinh tế tăng trưởng ổn định và đời sống người dân cải thiện đáng kể. Các chuyên gia quốc tế ghi nhận sự thành công này tạo cảm hứng cho các nước khác trên thế giới./.