Yehezkiel Cyndo, narrador de bocetos urbanos de Vietnam

03/08/2025

Partiendo de un proyecto personal para recorrer todo el sudeste asiático y dibujar la historia de sus ciudades, el artista visual indonesio Yehezkiel Cyndo encontró una fuente de inspiración especial al hacer escala en Vietnam. Aquí, junto a creadores nacionales, practicó el arte de los bocetos urbanos (urban sketching), capturando fragmentos de la vida cotidiana de las calles para contar la memoria citadina de Vietnam de la forma más auténtica y cercana posible.

El artista visual indonesio Yehezkiel Cyndo.

La conexión que llevó a Cyndo a Vietnam surgió gracias a Heritage Art Space, en Hanói. Allí, compartió saberes locales con amigos vietnamitas y participó en un programa de intercambio de artistas en residencia entre Hanói y la ciudad de Semarang (Indonesia). A partir de ese encuentro, cofundaron el proyecto “Mapa del arte asiático: narrar la ciudad entre Hanói y Semarang”, que ofrece una mirada paralela sobre las urbes de ambos países a través de finos dibujos in situ.

Muchos jóvenes se acercan a escuchar las palabras del artista.

Cyndo define sus obras como un diario ilustrado, una forma de contar historias dibujando directamente en la calle: observar, tomar notas, impregnar emoción en pequeños cuadros contextuales, sin espacio para puestas en escena elaboradas. En 2024, visitó Vietnam y Malasia para llevar a cabo este proyecto y, en 2025, regresó a Hanói con el deseo de “dibujar más y más a fondo” para completar su retrato de la ciudad.

Las postales que representan cientos de casas en el corazón de la ciudad de Semarang, realizadas por Yehezkiel Cyndo, dejan una impresión especial en los espectadores con los colores y trazos que representan las fachadas de las casas.

En la capital, el taller “Memoria urbana: contar historias con bocetos”, dirigido por Yehezkiel Cyndo, atrajo a numerosos participantes. Cientos de postales que recogen casas de Semarang y Hanói se exhibieron para que la gente pudiera contemplar, comparar y aprender a narrar con bocetos. A partir de esos dibujos, los alumnos se inspiraban para encontrar su propia historia en cada esquina o callejón.

Boceto de la pagoda del Pilar Único..

Boceto del Templo de la Literatura y estelas de piedra con forma de tortuga .

A Cyndo lo acompañó el artista Nguyen Vu Hai, quien desde hace años organiza recorridos culturales relacionados con el paisaje de Hanói, como “Dau song, Hon pho”, caminatas siguiendo el rastro del río To Lich y su influencia en el diseño urbano. Esta combinación convierte las sesiones de sketching en la calle no solo en actividades artísticas, sino también en un viaje por la historia, escuchando los relatos que susurran cada tejado, cada callejón. Según Hai, detrás de cada boceto sencillo y comprensible se esconde una historia que aborda problemas urbanos contemporáneos: casas antiguas que cambian o desaparecen tan rápido que “si no se dibujan a tiempo, esos recuerdos se pierden para siempre”.

Boceto de la Catedral de San José de Hanói.

Boceto de la aldea de inciensos Quang Tu Cau..

Dibujo con una combinación de colores sobre los monumentos de Hanói .

Dibujando en la calle Hang Buom, Hanói.

El viaje de urban sketching de Yehezkiel Cyndo también forma parte de su proyecto “Descubriendo con Cyndo”, que narra las ciudades del sudeste asiático. Al respecto, comentó: “Hay que atrapar el momento, dibujarlo enseguida, porque estas casas pueden desaparecer de la noche a la mañana. Cada boceto es un diario urbano con valor social, sin importar el país”.

Compartiendo sus experiencias con jóvenes pintores en el casco antiguo de Hanói.

El artista se crió en la ciudad indonesia de Yogyakarta, donde también abundan los callejones llenos de musgo y los edificios colectivos estrechos, tan similares a muchas localidades vietnamitas. Amante del dibujo desde niño, creció entre cómics, animación y melodías antiguas. Estudió Diseño de Productos y se unió al colectivo Jogja Sketcher, practicando el retrato de personas y espacios con la mano, los ojos y el corazón. Publicó dos libros ilustrados para niños: “Barton y el botón de nubes” (2017) y “Fugo y el frasco de los sueños” (2019), siendo el primero incluso parte de bibliotecas en Japón.

En 2021, se mudó a Semarang y comenzó un gran proyecto para dibujar 100 edificios del Barrio Chino de esa ciudad, preservando su belleza antes de que desaparezcan. También pintó murales para recordar a la comunidad que tras esos viejos muros hay miles de historias fascinantes sobre las personas y la cultura local. Para él, cada boceto no es solo una imagen, sino una forma de transmitir relatos y sueños de la gente de todo el sudeste asiático.

Aunque su estancia en Vietnam no fue larga, con un corazón abierto y un bolígrafo siempre listo, Yehezkiel Cyndo dejó grabados muchos fragmentos de memoria para la urbe. Sigue dibujando para amar, para contar historias y para que todos recuerden que alguna vez estas calles estuvieron muy vivas y llenas de aliento./.

Por VNP/Tran Van Fotos: Thanh Giang