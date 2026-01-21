XIV Congreso del Partido debate importancia del trabajo político e ideológico en la nueva era

21/01/2026

En el marco del XIV Congreso Nacional del Partido, los delegados analizaron esta mañana una serie de asuntos de gran relevancia, entre ellos la ponencia “El trabajo político e ideológico en la nueva era”, la cual subrayó que el trabajo político e ideológico es una tarea fundamental y decisiva para el éxito de la causa revolucionaria.

Lai Xuan Mon, miembro del Comité Central del Partido y subjefe permanente de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas. Fotos: VNA

Lai Xuan Mon, miembro del Comité Central del Partido y subjefe permanente de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, destacó en su ponencia que el Presidente Ho Chi Minh, el fundador y formador del Partido, siempre otorgó una importancia especial a la labor política e ideológica.

Siguiendo y aplicando creativamente su pensamiento, el Partido ha definido este trabajo como un componente esencial de todas sus actividades, clave para consolidar la base ideológica del Partido y la base política del régimen, fortalecer el consenso social y promover la gran unidad nacional.

El documento señaló que, en un contexto en el que el país entra en una nueva etapa de desarrollo con importantes oportunidades, pero también con desafíos cada vez más complejos -derivados de la globalización, el avance de la tecnología digital y la expansión de las redes sociales-, la lucha en el ámbito político e ideológico se vuelve más intensa, compleja y difícil de controlar.

Delegados en el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam. Foto: VNA

Ante esta realidad, se enfatizó la necesidad de reforzar este trabajo y de que desempeñe un papel pionero y orientador, contribuyendo a la máxima unidad de pensamiento y acción en todo el Partido, el pueblo y el Ejército para alcanzar las metas estratégicas.

Asimismo, se destacó que el trabajo político e ideológico debe integrarse estrechamente en los ámbitos del desarrollo económico, cultural y social, así como en la defensa y la seguridad, con el fin de despertar el patriotismo, fomentar el espíritu de innovación y avivar la aspiración de contribución del pueblo. De este modo, debe convertirse en una fuerza interna que impulse un desarrollo rápido y sostenible y eleve de manera constante el nivel de vida material y espiritual de la población.

Paralelamente, esta labor debe contribuir de forma directa a la construcción y rectificación de un Partido íntegro y fuerte, reforzar su firmeza política, elevar su nivel intelectual, cultural y ético, y combatir con determinación las estrategias de “evolución pacífica”, protegiendo firmemente la base ideológica del Partido y del régimen.

La ponencia abogó además por una renovación profunda de los contenidos y métodos del trabajo político e ideológico, con un mayor aprovechamiento de las tecnologías digitales y las plataformas de comunicación modernas, la difusión oportuna de información oficial y mensajes positivos, y la prevención eficaz de informaciones falsas y nocivas.

En este contexto, se recomendó que el Comité Central del Partido del XIV mandato promulgue próximamente un reglamento específico sobre el trabajo político e ideológico en la nueva etapa, con el objetivo de llevar rápidamente a la práctica la Resolución de la cita magna./.