VNA avanza junto a la nación hacia una nueva era

12/09/2025

Con motivo del 80.º aniversario de la fundación de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) (15 de septiembre de 1945 - 2025), la secretaria del Comité del Partido en la entidad y directora general de la VNA, Vu Viet Trang, compartió reflexiones sobre las importantes contribuciones de la agencia a la causa de construcción y defensa de la Patria.

Asimismo, delineó las principales orientaciones del sector periodístico para adaptarse a los cambios tecnológicos y a las tendencias de comunicación, reafirmando el papel de la VNA como agencia de noticias clave y medio nacional de comunicación en la nueva etapa.

La directora general de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Vu Viet Trang, concede una entrevista. Foto: Van Diep/VNA

Huella de 80 años junto a la nación

Estimada directora general, en sus 80 años de acompañamiento al país, ¿qué contribuciones destacadas ha realizado la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en la causa revolucionaria, así como en la construcción y defensa de la Patria?

Directora general Vu Viet Trang: En el otoño histórico de la nación, el 15 de septiembre de 1945, desde la emisora de Bach Mai, “Viet Nam Thong tan xa” (VNTTX – hoy VNA), medio de comunicación nombrado por el Presidente Ho Chi Minh, difundió al mundo entero la Declaración de Independencia y la lista del Gobierno Provisional en tres idiomas, vietnamita, inglés y francés, anunciando el nacimiento de la República Democrática de Vietnam. Esa fecha histórica marcó un hito trascendental en la formación y desarrollo de la VNA y se convirtió en el Día tradicional de la Agencia.

El 15 de septiembre de 1945, la Agencia de Noticias de Vietnam – nombre redactado por el presidente Ho Chi Minh – transmitió íntegramente la Declaración de Independencia y la lista del Gobierno Provisional de la República Democrática de Vietnam en tres idiomas: vietnamita, inglés y francés. Ese momento sagrado se convirtió en el Día Tradicional de la VNA. Foto: VNA

Durante las dos guerras de resistencia contra el colonialismo francés y el imperialismo estadounidense (1945-1975), así como en las batallas de defensa de las fronteras del Suroeste y del Norte y en las misiones internacionales en Laos y Camboya, el equipo de periodistas, técnicos y trabajadores de la VNTTX no solo fue prensa, sino también verdaderos combatientes. Inspirados en las palabras del Presidente Ho Chi Minh: “Cuanto más rápidas sean las noticias, más pronto llegará la victoria”, estuvieron presentes en todos los caminos y frentes de batalla, registrando en tiempo real los acontecimientos históricos para proveer información al Comité Central del Partido, al Gobierno y a otros medios de comunicación. En vida, el Presidente Ho Chi Minh solía dedicar tiempo a leer, comentar y aprobar directamente las noticias y artículos de la VNA. Foto: VNA

El periodista Vo The Ai, de la Agencia de Noticias de Vietnam (detrás del Presidente Ho Chi Minh), acompañó al líder en su visita a la obra de la presa Thac Huong, en la provincia de Thai Nguyen, para elaborar crónicas (25 de enero de 1955). Foto: VNA

El presidente Ho Chi Minh, el vicepresidente Ton Duc Thang y el camarada Truong Chinh posan junto a reporteros de agencias y prensa en el III Congreso Nacional del Partido (1960). Sentada entre Ho Chi Minh y Truong Chinh se encuentra la periodista Huynh Thi Huong (de la Agencia de Noticias de Vietnam) y detrás de Ho Chi Minh, con espejuelos, el periodista Le Ba Thuyen (subdirector de la VNA). Foto: VNA

Los despachos y fotografías de la Campaña de Dien Bien Phu de 1954, la Conferencia de Ginebra, el Levantamiento General y la Ofensiva del Tet de 1968 y la histórica Campaña de Ho Chi Minh en 1975 reflejan el espíritu valiente de los periodistas-combatientes de la VNA. El 30 de abril de 1975, la VNTTX tuvo el honor de transmitir el parte de la victoria que marcó la liberación del Sur, el triunfo de la resistencia contra Estados Unidos y la reunificación nacional.

Periodistas de la Agencia de Noticias de Vietnam informan directamente sobre la Campaña de Dien Bien Phu en 1954. Foto: VNA

En ese camino, cerca de 260 periodistas, técnicos y trabajadores de la VNA cayeron heroicamente. Entre ellos, Tran Kim Xuyen, primer responsable de la VNTTX, quien murió en 1947 en el área de Dam Sen, comuna de Ngoc Son, distrito de Chuong My, provincia de Ha Tay (hoy el barrio de Chuong My, Hanoi), convirtiéndose en el primer mártir del periodismo revolucionario vietnamita.

Un capítulo imprescindible en la historia gloriosa de la VNA durante la guerra fue la Agencia Informativa de Liberación (TTXGP), brazo extendido de la VNTTX en el Sur. En sus 15 años de actividad (1960-1975), la TTXGP, junto con VNTTX, estuvo siempre junto al ejército y al pueblo, ofreciendo despachos e imágenes que reflejaban tanto la crudeza de la guerra como el espíritu patriótico de los combatientes y de la población.

El primer boletín de la Agencia Informativa de Liberación (TTXGP) vio la luz el 12 de octubre de 1960, cumpliendo la misión de alentar la justa lucha del pueblo sureño por la reunificación nacional. Foto: Archivos de TTXGP

El camarada Le Duan, primer secretario del Comité Central del Partido, visita y trabaja con la Agencia de Noticias de Vietnam (febrero de 1967). Foto: Archivos de VNA



Caravana de vehículos de la VNA en apoyo a la Agencia Informativa de Liberación en 1973. Foto: Minh Loc/VNA Habitantes de Hanói celebran la liberación de Saigón el 30 de abril de 1975, frente a la sede de la VNA. Foto: VNA Durante la construcción y defensa de la Patria socialista, así como en la etapa de renovación, la VNA se consolidó como órgano estratégico y confiable de información del Partido y el Estado, fuente oficial para la prensa nacional e internacional, y trinchera contra informaciones tergiversadas. De esta manera, contribuyó a victorias históricas que sentaron las bases para el proceso de renovación del país. Para cubrir con rapidez y precisión la XIII Copa Mundial de Fútbol, la VNA elaboró y difundió el boletín rápido “México” diariamente (1986). Foto: VNA De limitarse inicialmente a suministrar noticias e imágenes a los medios de comunicación, la VNA pasó a ofrecer información directamente al público, con una serie de publicaciones que causaron gran repercusión en el sistema periodístico de aquella época. Surgieron publicaciones como “Thể thao và Văn hóa” (1982), “Tuần tin tức” y “Tuần tin Khoa học kỹ thuật và Kinh tế thế giới” (1983), y posteriormente, Vietnam News, Le Courrier du Vietnam y Vietnam Law and Legal Forum. El general Vo Nguyen Giap visita y trabaja con la VNA (1990). Foto: VNA El camarada Dam Quang Trung, secretario del Comité Central y vicepresidente del Consejo de Ministros, entrega la Orden de Ho Chi Minh a la VNA en la ceremonia por su 45.º aniversario (15 de septiembre de 945 - 15 de septiembre de 1990). Foto: Xuan Tuan/VNA El 19 de agosto de 1998, la VNA inauguró su portal www.vnanet.net, convirtiéndose en uno de los primeros medios vietnamitas en operar en Internet, cerrando así 53 años de transmisión exterior por onda corta. En el siglo XXI, la VNA se transformó en un conglomerado multimedia con prensa escrita, digital, televisión, fotografía, pódcast e infografía, presente en todas las plataformas. Su red de corresponsales no solo cubre todas las provincias y ciudades del país, sino también 30 destinos estratégicos en el mundo, llevando la voz de Vietnam al exterior y acercando el mundo al país. El secretario general Nong Duc Manh visita la VNA el 20 de junio de 2003, en ocasión del 78.º aniversario de la prensa revolucionaria vietnamita. Foto: Xuan Tuan/VNA

Tras la reunificación nacional, la VNTTX y la TTXGP se fusionaron bajo el nombre de VNTTX (VNA por sus siglas en inglés). Desde entonces, la agencia entró en una etapa de desarrollo con una red de corresponsales en todas las provincias y en numerosos países. El personal, la infraestructura y los equipos fueron fortalecidos y modernizados.

En la primera línea de la información, sus periodistas no han dudado en enfrentar peligros de desastres naturales, epidemias o conflictos armados en lugares remotos, insulares o fronterizos, transmitiendo despachos e imágenes inmediatas. La dedicación de los periodistas de la agencia, su estrecho vínculo con el pueblo y con las realidades locales, el espíritu pionero en la aplicación de la tecnología en los procesos profesionales y la firmeza en los valores esenciales del periodismo han permitido a la VNA producir obras periodísticas de alta calidad, reconocidas y premiadas en las categorías más destacadas de certámenes nacionales e internacionales de prensa.

Actualmente, la reestructuración organizativa y la transformación digital son dos grandes desafíos del periodismo moderno. En este proceso, la VNA no se mantiene al margen, sino que ha optado por enfrentar, adaptarse y avanzar con determinación. La implementación inicial de la Resolución 18 no estuvo exenta de impactos psicológicos. La fusión, la reorganización y la reducción de las unidades funcionaron como una especie de “gran cirugía”, compleja pero necesaria.

Con espíritu de solidaridad y firmeza, y mediante un esfuerzo constante de acompañamiento a su personal y trabajadores, la dirección de la VNA transformó los desafíos en motivación, aplicando soluciones adecuadas y reestructurando nuevas unidades como los periódicos “Tin tức y Dân tộc”, Vietnam News and Law, así como el Centro de Contenidos Digitales y Comunicación, entre otros. Estas entidades emprendieron de inmediato la organización interna de manera eficiente, garantizando el cumplimiento ininterrumpido de las tareas políticas.

El presidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Phu Trong, otorga a la VNA la segunda Orden de Ho Chi Minh en la ceremonia por el 65.º aniversario de su fundación (15de septiembre de 1945 - 15 de septiembre de 2010). Foto: Tri Dung/VNA

A lo largo de 80 años, la VNA ha recibido del Partido, el Estado y el pueblo múltiples reconocimientos: el título de Héroe del Trabajo en la etapa de Renovación (2001), dos veces Héroe de las Fuerzas Armadas Populares (2005 y 2020, este último otorgado a la TTXGP), además de condecoraciones como la Orden Estrella de Oro, tres Órdenes Ho Chi Minh y dos Órdenes de la Independencia de Primera Clase.

En ocasión del 80.º aniversario, el Partido y el Estado han decidido otorgar a la VNA la Orden Ho Chi Minh por tercera vez. Este galardón honra las contribuciones de la agencia a la causa revolucionaria y es, al mismo tiempo, un recordatorio para cada periodista y trabajador de la VNA de continuar cumpliendo con excelencia su misión política y de servir la demanda del pueblo de acceder a información veraz y oportuna.

VNA, pionera en la transformación digital y en la optimización de la producción informativa

¿Cómo se adaptará la VNA a los cambios tecnológicos y a las tendencias de comunicación actuales para seguir consolidando su posición en el nuevo contexto, señora directora general?

Directora general Vu Viet Trang: Sobre la base de los logros alcanzados en los últimos años, en esta nueva etapa, la dirección de la VNA se propone liderar e implementar con eficacia los programas de trabajo, cumplir con las tareas políticas encomendadas y reafirmar el papel y la posición de la agencia dentro del sistema de prensa revolucionaria de Vietnam en la época actual.

La directora general de la VNA, Vu Viet Trang, formula una pregunta al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Foto: Quang Vinh/VNA



Los secretarios generales y jefes de Estado To Lam (Vietnam) y Xi Jinping (China) presencian la firma del acuerdo de cooperación profesional entre la VNA y la agencia Xinhua (derecha), y de un convenio de inversión entre ambos países (Pekín, 19 de agosto de 2024). Foto: Tri Dung/VNA

La agencia se ha fijado como meta convertirse en una institución informativa nacional de gran prestigio en la región y el mundo; fuente oficial, precisa, confiable y abundante para los medios de comunicación y el público dentro y fuera del país. Al mismo tiempo, busca lograr la máxima eficacia en la comunicación tanto interna como externa, sirviendo a la dirección del Partido y a la gestión del Estado, con una base tecnológica moderna y un equipo periodístico cada vez más profesional, capaz de generar ingresos estables.

En el plano tecnológico, la VNA ha puesto en marcha un centro de datos, sistemas de servidores y una red interna de alta velocidad, junto con redes de transmisión de datos y satélites que permiten la producción y distribución de información las 24 horas del día a nivel nacional e internacional. Se han duplicado las capacidades de procesamiento y almacenamiento, así como el ancho de banda de Internet. La red de transmisión especializada y los servicios de distribución de contenidos (CDN) han sido optimizados, con la incorporación de soluciones de computación en la nube y sistemas de seguridad multinivel, garantizando una infraestructura flexible, estable y de alta disponibilidad.

La directora general Vu Viet Trang firma en línea el acuerdo de cooperación entre la VNA y la agencia ANSA de Italia (20/02/2023). Foto: An Dang/VNA

De manera destacada, la VNA intensificará la implementación de sus tareas estratégicas de información, reforzando su capacidad para producir y suministrar productos periodísticos de calidad que abarquen plenamente la vida política, económica, cultural, social, científica y tecnológica. Se consolidará así como un verdadero “banco de información” al servicio de la labor de liderazgo del Partido, del Estado, de las instituciones de investigación, y de los sistemas de comunicación nacionales e internacionales, con capacidad para generar contenidos de gran alcance e impacto.

La VNA supera desafíos y se adapta los cambios

En el nuevo contexto, ¿qué desafíos debe afrontar la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) y qué soluciones se han planteado para superarlos?

Directora General Vu Viet Trang: En la implementación de sus objetivos centrales, la VNA también enfrenta numerosos retos y dificultades. El mayor de ellos es el relacionado con los recursos. En los últimos tiempos, el presupuesto autónomo de la VNA ha disminuido considerablemente, mientras que la inversión pública destinada al desarrollo de infraestructura técnica y tecnológica sigue siendo limitada. A ello se suma la dificultad para contratar jóvenes talentos que respondan a las exigencias del periodismo moderno, debido a las restricciones financieras.

Paralelamente, la VNA, al igual que muchos medios nacionales e internacionales, se enfrenta al desafío de la desinformación, las noticias falsas y los contenidos generados por inteligencia artificial (IA). El rápido desarrollo de la tecnología digital y la IA ha hecho que los bulos sean cada vez más difíciles de controlar, creando un panorama confuso que distorsiona la información y afecta al público.



No obstante, los periodistas de la VNA nunca se han rendido ante las dificultades. La experiencia demuestra que la agencia siempre ha sabido mantenerse unida, responsable, creativa y con gran capacidad de adaptación en cualquier circunstancia.

El periodista Hai Linh (segunda desde la derecha), de la VNA, cubre in situ el devastador terremoto en Turquía, febrero de 2023. Foto: VNA

El reportero Duong Giang (Departamento de Fotografía) trabaja en la zona de deslizamiento de tierra en la aldea de Nu, distrito de Bao Yen, provincia de Lao Cai (12/9/2024). Foto: VNA

En cuanto a recursos humanos, cientos de periodistas, editores y funcionarios de la VNA han participado en cursos de capacitación profesional en el país y en el extranjero, así como en programas de formación política. El intercambio constante de habilidades del periodismo moderno ha permitido que la VNA produzca de manera regular obras periodísticas de alta calidad y que difunda información oficial y veraz en múltiples plataformas, ganándose la confianza del Partido, el Estado, Ministerios, organismos locales y, en especial, del público.

Las actividades de cooperación internacional también se han intensificado de manera práctica y efectiva, proporcionando a la VNA fuentes de información más diversas y ampliando la difusión de sus contenidos hacia el exterior en diversas plataformas. Todas las unidades de la VNA se esfuerzan por cumplir con excelencia sus tareas prioritarias, tanto en el presente como en los próximos años, al servicio de la causa revolucionaria del Partido y en defensa de los intereses de la nación.

Visitantes en el pabellón de la VNA en la Exposición “80 años de Independencia – Libertad – Felicidad” disfrutan de experiencias innovadoras como la Sala Tradicional Virtual, el rincón “check-in 360” y minijuegos educativos de historia. Foto: Thanh Tung/VNA

Ante las demandas del desarrollo científico y tecnológico, la dirección de la VNA ha orientado a sus unidades a explorar y aplicar tecnologías modernas, ampliando las formas de llegar al público. Se han desarrollado productos periodísticos basados en datos, así como contenidos aplicando realidad aumentada (AR) y gráficos 3D interactivos. Estas propuestas, que permiten interactuar directamente en la pantalla de un ordenador o deslizar en un teléfono inteligente, han ofrecido experiencias novedosas, especialmente atractivas para los jóvenes.

La subdirectora general Nguyen Thi Su dialoga con lectores en el espacio expositivo de la VNA durante la Exposición Nacional “80 años de Independencia – Libertad – Felicidad” (2025). Foto: Minh Quyet/VNA

La VNA también está enriqueciendo sus bases de datos, mejorando sus herramientas de procesamiento y avanzando hacia la creación de un ecosistema común de datos. Estos datos serán la base para que la transformación digital produzca resultados tangibles, con productos periodísticos de calidad y atractivo. Hoy en día, el público no solo busca leer información, sino también vivir las nuevas experiencias que brinda el periodismo moderno. Este es un reto crucial para la Agencia en la actualidad y en los años venideros.

Continuar escribiendo nuevas páginas de gloria

La conmemoración del 80.º aniversario de la tradición es un hito importante, especialmente cuando todo el país se prepara para entrar en una nueva era de desarrollo. ¿Qué mensaje Usted desea compartir en esta ocasión?

Directora general Vu Viet Trang: Con motivo del 80.º aniversario del Día tradicional de la VNA, en nombre del Comité del Partido y de la Dirección de la Agencia, quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a los dirigentes del sector a lo largo de las diferentes etapas, a los veteranos de guerra, a las familias de los mártires, así como a las generaciones de cuadros, periodistas, editores, técnicos y empleados de la Agencia que han dedicado toda su vida, sacrificando sus años más hermosos, para contribuir al constante crecimiento de la VNA.



Con aprecio y respeto, valoro los esfuerzos, la dedicación, el espíritu de compromiso y la actitud responsable de los profesionales de la Agencia. Cada contribución es sumamente valiosa y ha permitido ofrecer productos periodísticos de calidad e impacto, cumpliendo con la misión política del sector, sirviendo a la causa revolucionaria del Partido y satisfaciendo la necesidad de la población de acceder a información precisa y oportuna.

El secretario general del Partido To Lam, el ex secretario general Nong Duc Manh y el presidente de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man recorren la exposición de la VNA en el acto conmemorativo por el centenario de la prensa revolucionaria vietnamita (21/6/2025). Foto: Thong Nhat/VNA

La generación actual de profesionales de la Agencia se enorgullece del glorioso pasado de sus predecesores, quienes dejaron huella en la lucha por la independencia y la soberanía nacional, en la defensa de la base ideológica del Partido, así como en la construcción y el desarrollo del país. Con esa tradición de firmeza, un espíritu de renovación constante y una aspiración de proyección internacional, la VNA seguirá esforzándose por reafirmar su posición como agencia de noticias principal, órgano de comunicación nacional y centro estratégico de información del Partido y del Estado.

Con el espíritu de “la VNA junto al país avanza hacia una nueva era”, confío en que todos los funcionarios y trabajadores de la Agencia continúen unidos, determinados a innovar, elevar la eficacia de su labor, cumplir con excelencia las tareas informativas y desempeñar con honor el papel de soldados en el frente de la información, escribiendo juntos nuevas páginas de gloria de la agencia de noticias, tres veces heroica, en esta nueva etapa de la historia.

¡Muchas gracias, directora general!