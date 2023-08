Vinamilk y el camino para desarrollar su marca láctea nacional sostenible

30/08/2023

La junta directiva estuvo presente en el evento para los empleados “Nueva identidad de marca de Vinamilk”, que tuvo lugar el 6 de julio de 2023 para compartir los planes de la empresa en el porvenir. FOTO: ARCHIVO DE VINAMILK

Tras casi medio siglo de establecimiento y desarrollo, la Sociedad Anónima de Productos Lacteos de Vietnam (Vinamilk) es ahora la empresa líder del país en este ámbito. No solo ha mantenido con firmeza su marca nacional durante muchos años, sino que también ha establecido una posición admirada en el mapa de la industria láctea internacional. La empresa se encuentra en la lista de los 40 productores de leche más grandes del mundo en términos de ingresos, según estadísticas de Plimsoll, del Reino Unido, mientras Brand Finance la califica como la sexta marca de leche más valiosa y con mayor potencial del orbe, con un valor de marca de 2.8 mil millones de dólares.

Desarrollar competencias básicas hacia la sostenibilidad



Surgida en 1976 a partir de una empresa láctea con un comienzo humilde, Vinamilk se ha esforzado por superar todas las barreras y los desafíos para convertirse en una marca láctea nacional, elegida por consumidores de todas las edades.

Actualmente, administra más de 50 unidades, tanto en Vietnam como en el extranjero, incluidas 15 granjas y 17 fábricas en la nación y en el exterior, 13 subsidiarias, empresas conjuntas y asociadas dentro y fuera del país. Particularmente en Vietnam, el sistema de fábricas y granjas de Vinamilk puede considerarse la de mayor escala en la industria láctea.



Sus granjas son construidas de manera respetuosa con el medio ambiente y en línea con una estrategia de desarrollo comercial sostenible. Entre ellas destacan las ecológicas (Green Farm) en las provincias de Tay Ninh, Quang Ngai, Thanh Hoa y la primera granja orgánica de estándar europeo de Vietnam en Da Lat. Y recientemente, Vinamilk se ha convertido en la primera empresa en poseer una granja y una fábrica neutra en carbono según los estándares internacionales PAS2060:2014.

“Mega Factory” es la planta de productos lácteos más moderna y grande de Vietnam y de la región, equipada con la tecnología integrada y automática mas avanzada del mundo.

Para satisfacer las necesidades de producción, las fábricas están construidas de forma moderna, con tecnologías de automatización avanzadas y cumplen con los estándares de calidad mundial, como FDA, Organic EU, HACCP y Halal. Cabe destacar que su planta de productos lácteos conocida como “Mega Factory” es la más moderna y grande de Vietnam y de la región, con una enorme capacidad de 800 millones de litros/año, lo que eleva la producción de leche líquida de la empresa a 1.4 mil millones de litros/año. En el próximo lustro, incrementará su capacidad con una inversión de hasta 600 millones de dólares, que se destinará a la fábrica de Hung Yen y el proyecto de Paraíso de productos lácteos de Moc Chau.

La fábrica de leche en polvo de Vietnam de Vinamilk está equipada con equipos modernos importados del grupo GEA de la República Federal de Alemania con la tecnología de producción avanzada líder en la actualidad.

Pionera en el desarrollo sostenible, Vinamilk es también la primera empresa láctea de Vietnam en participar en Pathways to Dairy Net Zero (una iniciativa global de la industria láctea encaminada a la sostenibilidad) y la primera compañía de este rubro de Asia en cooperar con el Marco de Sostenibilidad Láctea (DSF) para llevar a cabo un programa a fin de evaluar e identificar aspectos clave del desarrollo sostenible en la propia entidad, en particular, y en este sector nacional, en general.

En 2023, Vinamilk anunció su hoja de ruta hacia Net Zero y planes de acción detallados, como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 15 % para 2027, disminuir y neutralizar las emisiones en un 55 % para 2035 y avanzar hacia Net Zero para 2050, uniéndose al compromiso del Gobierno vietnamita en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26).

Productos vietnamitas de calidad internacional



Como empresa que elabora productos nutricionales para atender a un gran número de consumidores, Vinamilk ha prestado mucha atención al desarrollo sostenible y desde los primeros días de operación invirtió en los tres pilares fundamentales: la naturaleza, las personas y los productos.

Tomando en cuenta que la calidad es el valor central y la clave del éxito de una compañía, ha cooperado estratégicamente con los principales grupos de expertos en nutrición del mundo, como Chr Hansen, DSM, Beneo y AKK, entre otros, para impulsar productos de estándares internacionales dirigidos a consumidores nacionales y extranjeros.



Los resultados son cada vez más conocidos en el mundo a través de prestigiosos premios y evaluaciones globales. En 2023, todos los preparados de leche en polvo para bebés de Vinamilk ganaron el “Premio a la pureza”. Para obtener el lauro, el alimento tuvo que pasar por un riguroso proceso de selección y prueba con el fin de garantizar el cumplimiento de 400 criterios estrictos. En particular, la leche fresca orgánica Green Farm & Organic fue certificada por Clean Label Project (CLP). CLP es una organización sin fines de lucro con sede en EE. UU. que realiza pruebas y evaluaciones de productos con una serie de criterios sobre residuos de metales pesados, microplásticos y otros químicos nocivos que pueden afectar la salud de los consumidores. Se trata de una confirmación inequívoca de la calidad de clase mundial del prestigioso fabricante vietnamita.

Sus artículos son también los primeros de Vietnam en recibir tres estrellas en el Superior Taste Award (Premio al Sabor Superior), después de conquistar la votación de un jurado de más de 200 expertos del International Taste Institute (Instituto Internacional del Sabor, con sede en Bélgica). En los Premios Mundiales a la Innovación Láctea 2023, Super Nut, leche de frutos secos, ganó el galardón de Best Dairy Alternative (Mejor Alternativa Láctea), una de las categorías más competitivas del XVI Congreso Mundial de la Industria de ese rubro.



Desde sus primeras exportaciones en 1997, los productos de Vinamilk se han investigado y desarrollado de acuerdo con los estándares internacionales, cumpliendo con los de diversos mercados selectivos, a saber, EE. UU., Canadá, Nueva Zelanda, Japón, Corea y Singapur.

Productos lácteos vietnamitas al mundo con una nueva posición



Vinamilk presenta sus productos en la feria de Guangzhou, China. FOTO: ARCHIVO DE VINAMILK

A lo largo de los años, ha promovido continuamente la inversión en sus sucursales extranjeras como Driftwood (EE.UU.), Lao-Jagro Development (Laos), Angkormilk (Camboya) y la empresa mixta Del Monte-Vinamilk (Filipinas). Se espera que estos proyectos mejoren la relación de cooperación integral, sostenible y a largo plazo entre Vietnam y otros países, contribuyendo a lograr un gran progreso de la industria láctea en el sudeste asiático.

Los planes de inversión de Vinamilk han registrado resultados positivos, incluso durante el difícil momento de la pandemia de Covid-19 y la reciente crisis económica. El complejo de granjas lecheras Lao-Jagro casi ha completado la fase 1, importando más de 1 000 vacas lecheras de EE. UU. a Laos por un monto estimado de hasta 100 millones de dólares. Se trata de un proyecto de cooperación Vietnam-LaosJapón que tiene una gran importancia económica y política, y contribuye al desarrollo de la agricultura local. En Camboya, Vinamilk invirtió 42 millones de dólares adicionales en su fábrica y granja después de que la planta de productos lácteos en Angkor mostrara eficiencia operativa, lo que generó muchos beneficios económicos.



Vinamilk ha colocado marcas de prestigio en el mercado mundial con productos que conquistan el mercado internacional.

Además de invertir en las sucursales en el extranjero, la compañía ha mejorado sus actividades de exportación. Junto al mercado tradicional del Medio Oriente, Vinamilk ha impulsado sus actividades comerciales en mercados importantes como Japón, Canadá, Corea, Australia y China, y sus productos están presentes en la mayoría de los países del sudeste asiático. El valor total de las exportaciones representa el 15 % de los ingresos de Vinamilk y continúa aumentando, tanto en producción como en valor.

En los últimos años, la empresa ha participado en numerosas conferencias y foros importantes como representante de la industria láctea vietnamita y, por lo tanto, ha llevado la marca Vinamilk y la imagen de este sector nacional a personas y comunidades empresariales de todo el orbe.



En 2023, después de 47 años de constitución y desarrollo, la entidad se está acercando al objetivo estratégico de figurar en la lista de las 30 empresas lácteas más grandes del planeta en términos de ingresos y aumentar el valor de la marca Vinamilk, en particular, y la marca nacional, en general, en línea con las tendencias más avanzadas del mundo./.

La entidad siempre promueve el desarrollo de la economía local y los beneficios de la comunidad a través de numerosos programas humanitarios. El Fondo “Standing Vietnam” ha estado operando durante 16 años y continúa apoyando a casi 17 000 niños desfavorecidos con más de 1.5 millones de cartones de leche por un valor de 10 mil millones de VND. FOTO: KIM PHUONG/VNP

Por VNP/KIM PHUONG-Fotos: LE MINH, KIM PHUONG Y ARCHIVOS DE VINAMILK