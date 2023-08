Vinamilk y el camino para desarrollar su marca láctea nacional sostenible

Tras casi medio siglo de establecimiento y desarrollo, la Sociedad Anónima de Productos Lacteos de Vietnam (Vinamilk) es ahora la empresa líder del país en este ámbito. No solo ha mantenido con firmeza su marca nacional durante muchos años, sino que también ha establecido una posición admirada en el mapa de la industria láctea internacional. La empresa se encuentra en la lista de los 40 productores de leche más grandes del mundo en términos de ingresos, según estadísticas de Plimsoll, del Reino Unido, mientras Brand Finance la califica como la sexta marca de leche más valiosa y con mayor potencial del orbe, con un valor de marca de 2.8 mil millones de dólares.

Desarrollar competencias básicas hacia la sostenibilidad

Surgida en 1976 a partir de una empresa láctea con un comienzo humilde, Vinamilk se ha esforzado por superar todas las barreras y los desafíos para convertirse en una marca láctea nacional, elegida por consumidores de todas las edades.

Actualmente, administra más de 50 unidades, tanto en Vietnam como en el extranjero, incluidas 15 granjas y 17 fábricas en la nación y en el exterior, 13 subsidiarias, empresas conjuntas y asociadas dentro y fuera del país. Particularmente en Vietnam, el sistema de fábricas y granjas de Vinamilk puede considerarse la de mayor escala en la industria láctea.

Sus granjas son construidas de manera respetuosa con el medio ambiente y en línea con una estrategia de desarrollo comercial sostenible. Entre ellas destacan las ecológicas (Green Farm) en las provincias de Tay Ninh, Quang Ngai, Thanh Hoa y la primera granja orgánica de estándar europeo de Vietnam en Da Lat. Y recientemente, Vinamilk se ha convertido en la primera empresa en poseer una granja y una fábrica neutra en carbono según los estándares internacionales PAS2060:2014.

Para satisfacer las necesidades de producción, las fábricas están construidas de forma moderna, con tecnologías de automatización avanzadas y cumplen con los estándares de calidad mundial, como FDA, Organic EU, HACCP y Halal. Cabe destacar que su planta de productos lácteos conocida como “Mega Factory” es la más moderna y grande de Vietnam y de la región, con una enorme capacidad de 800 millones de litros/año, lo que eleva la producción de leche líquida de la empresa a 1.4 mil millones de litros/año. En el próximo lustro, incrementará su capacidad con una inversión de hasta 600 millones de dólares, que se destinará a la fábrica de Hung Yen y el proyecto de Paraíso de productos lácteos de Moc Chau.

Pionera en el desarrollo sostenible, Vinamilk es también la primera empresa láctea de Vietnam en participar en Pathways to Dairy Net Zero (una iniciativa global de la industria láctea encaminada a la sostenibilidad) y la primera compañía de este rubro de Asia en cooperar con el Marco de Sostenibilidad Láctea (DSF) para llevar a cabo un programa a fin de evaluar e identificar aspectos clave del desarrollo sostenible en la propia entidad, en particular, y en este sector nacional, en general.