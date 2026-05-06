Vietnam reafirma su política contra las infracciones de propiedad intelectual

06/05/2026

En un contexto en el que las violaciones de los derechos de propiedad intelectual se vuelven cada vez más complejas y sofisticadas, Vietnam, al igual que numerosos países del mundo, mantiene una postura firme frente a esas prácticas y apuesta por sancionarlas rigurosamente. Esta política constituye una prioridad estratégica y una orientación constante destinada a construir un entorno empresarial transparente y saludable, así como a impulsar un nuevo modelo de crecimiento basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.

El 1 de mayo, en respuesta a la pregunta de un periodista sobre la reacción de Vietnam ante su designación como "País extranjero prioritario" por parte de Estados Unidos en su informe anual sobre la protección y el cumplimiento de la propiedad intelectual a nivel internacional, una portavoz oficial afirmó que, en los últimos años, la nación indochina ha realizado importantes esfuerzos de protección en este ámbito, incluyendo la mejora del marco jurídico, la sensibilización pública y el fortalecimiento de la cooperación con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), EE. UU. y muchos otros países.

"Vietnam también ha tomado medidas firmes contra las violaciones de los derechos de propiedad intelectual. Esto sigue siendo una alta prioridad y una política constante para construir un entorno empresarial sano y transparente y transformar su modelo de crecimiento con la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores clave", subrayó.

Perfeccionamiento institucional y fortalecimiento de la aplicación

La propiedad intelectual, una prioridad estratégica de Vietnam

En medio de la transición de la economía global hacia un modelo basado en el conocimiento y la innovación, Vietnam considera la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como tres pilares estratégicos para convertirse en una nación desarrollada y de altos ingresos hacia 2045. Dentro de este proceso, la propiedad intelectual desempeña un papel central al ofrecer un marco jurídico transparente que protege la creatividad y estimula la confianza de inventores, empresas y ciudadanos para innovar y contribuir al desarrollo nacional.

Por ello, Vietnam continúa perfeccionando sus mecanismos y políticas, modernizando los procedimientos administrativos y promoviendo el conocimiento sobre propiedad intelectual, con el objetivo de convertirla en una herramienta eficaz para proteger activos intangibles, fortalecer marcas, mejorar la competitividad y atraer inversiones.

Vietnam coopera con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para fortalecer la capacidad de gestión en esta materia. Fotos: VNA

Al mismo tiempo, diversas iniciativas de cooperación internacional —incluidas las desarrolladas junto a la OMPI— están facilitando el acceso de Vietnam a modelos avanzados de gestión de propiedad intelectual y fomentando la comercialización de activos innovadores.

En la práctica, las empresas vietnamitas utilizan cada vez más estos mecanismos, especialmente para consolidar sus marcas y expandirse internacionalmente.

Actualmente existen cerca de un millón de marcas registradas en el país, la mayoría pertenecientes a empresas nacionales. Grandes compañías vietnamitas como Vinamilk, Viettel o Trung Nguyen ya han registrado sus derechos de propiedad intelectual en mercados extranjeros como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.

El uso eficaz de instrumentos como marcas comerciales, indicaciones geográficas o diseños industriales no solo incrementa el valor de los productos, sino que también protege el origen, la reputación y la identidad empresarial y territorial en el contexto de la globalización.

Vietnam participa en la 78ª reunión del Grupo de Trabajo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) sobre Cooperación en Propiedad Intelectual (AWGIPC 78), celebrada en Bali, con el objetivo de evaluar los avances de la colaboración regional en ese ámbito y trazar las orientaciones estratégicas para el período 2026-2030. Foto: Do Quyen/VNA

Perfeccionamiento institucional y fortalecimiento de la aplicación

En los últimos años, el sistema jurídico vietnamita en materia de propiedad intelectual se ha desarrollado de manera progresiva y coherente. La Ley de Propiedad Intelectual de 2005, en vigor desde el 1 de julio de 2006, estableció un marco legal relativamente completo para el reconocimiento, la protección y la observancia de estos derechos, sentando una base importante para la integración internacional.

Las enmiendas introducidas en 2009, 2019 y 2022 han contribuido a acercar la legislación a los estándares internacionales, al tiempo que la adaptan a la realidad nacional.

Vietnam intensifica la divulgación de conocimientos sobre protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual entre la población y las empresas. Fotos: VNA

Más recientemente, el 10 de diciembre de 2025, la Asamblea Nacional aprobó la Ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Propiedad Intelectual (Ley No. 131/2025/QH15), en vigor desde el 1 de abril de 2026. Esta reforma pone énfasis en la simplificación de los procedimientos administrativos y en la promoción de la transformación digital.

Los plazos de tramitación de solicitudes de propiedad industrial se han reducido de manera significativa: el examen de fondo de patentes se limita a 12 meses, el de marcas a cinco al igual que el de diseños industriales; además, el tiempo de publicación de solicitudes se reduce a un mes.

Cabe destacar que la ley introduce un mecanismo de examen acelerado en un plazo de tres meses para determinadas solicitudes, junto con la promoción del uso de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, en la gestión y tramitación.

Paralelamente a las labores de sensibilización, Vietnam refuerza las inspecciones y aplica sanciones severas contra el fraude comercial y las violaciones de propiedad intelectual. Fotos: VNA

Asimismo, se amplía el ámbito de protección a nuevos objetos, como interfaces gráficas e iconos digitales, y se establecen disposiciones claras sobre el uso de datos para el entrenamiento de inteligencia artificial, garantizando el respeto a los derechos legítimos de los titulares. Paralelamente al perfeccionamiento normativo, Vietnam ha reforzado la aplicación de la ley. Las autoridades nacionales y locales han intensificado inspecciones y controles, especialmente en áreas sensibles como el comercio electrónico y la falsificación de productos.

Asimismo, el país ha creado tribunales especializados en propiedad intelectual en Hanói y Ciudad Ho Chi Minh, fortaleciendo la capacidad técnica y la eficacia en la resolución de disputas.

La ley reformada de 2025 también autoriza a los tribunales a adoptar medidas más severas, como la eliminación de contenidos infractores en internet, el bloqueo de accesos o la suspensión temporal de cuentas y aplicaciones relacionadas.

Estas políticas han generado resultados positivos. En el período 2021-2025, Vietnam recibió más de 423 000 solicitudes de propiedad industrial, un aumento del 26,5 %; procesó más de 436 000 solicitudes, un incremento del 69 %; y concedió más de 255 000 títulos de protección, un alza del 55,4 %. Solo en 2025, se tramitaron más de 250 900 solicitudes y se otorgaron más de 83 300 títulos, resolviendo en gran medida el retraso acumulado durante años. En particular, las solicitudes nacionales de patentes aumentaron un 36 %, mientras que los títulos concedidos crecieron un 134,2 %, lo que refleja un fortalecimiento significativo de la capacidad innovadora.

Productos relacionados con fraude comercial y violaciones de derechos de autor y propiedad intelectual son exhibidos públicamente para informar a ciudadanos y empresas. Fotos: VNA

Aunque las infracciones continúan siendo complejas y cada vez más sofisticadas, Vietnam considera que este desafío es común a muchos países del mundo. Lo importante, subraya el Gobierno vietnamita, es mantener una política firme contra estas prácticas, perfeccionar continuamente el marco institucional y reforzar la capacidad de aplicación de la ley.

Con ello, Vietnam busca proteger los derechos e intereses legítimos de empresas e innovadores, fortalecer la competitividad nacional y construir un modelo de crecimiento transparente, sostenible y alineado con los estándares internacionales./.