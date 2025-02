Vietnam - paraíso de la comida callejera

31/01/2025

La comida callejera vietnamita es mundialmente famosa por sus precios asequibles, su espacio íntimo y amigable y, especialmente, su frescura, sofisticación, atractivo, riqueza y diversidad de ingredientes, sabores y apariencia. Muchas figuras como el expresidente estadounidense Barack Obama, el ex primer ministro australiano Malcom Turnbull, el primer ministro canadiense Justin Trudeau, e incluso chefs famosos, como el fallecido Anthony Bourdain, de EE. UU., y Gordon Ramsay y Jamie Oliver, del Reino Unido, han dedicado elogios a estos platos nacionales.

La comida callejera de Hanói ha sido famosa durante mucho tiempo, porque no solo hay muchos platos deliciosos y atractivos, sino también por los interesantes espacios para disfrutarlos, entre los que se encuentran restaurantes populares, amigables y cercanos en todas las aceras y pequeños callejones en medio de las 36 calles antiguas de la urbe, repletas de transeúntes.

Destacados periódicos y sitios web de noticias de fama mundial, como CNN, The New York Times, The Guardian y National Geographic, han votado en numerosas ocasiones por los platos de la capital, especialmente el pho (sopa de fideos tradicional), un preparado nacido a principios del siglo XX, llevado por los vendedores ambulantes a todos los rincones.

Hoy en día, para garantizar la higiene y la seguridad de los alimentos, y el orden en las calles, sus expendedores ambulantes casi han desaparecido, y en su lugar se han abierto restaurantes. En Hanói, el pho se vende por doquier, durante todo el día. Por un precio de unas pocas decenas de miles de VND (de dos a tres USD), los turistas pueden disfrutar de un delicioso, caliente y fragante tazón de pho, considerado un plato del “alma nacional”, y tener la oportunidad de ver la vibrante vida callejera de la urbe.

El bun cha (fideos de arroz con carne a la brasa) y los rollitos de primavera fritos también son muy conocidos en Hanói, especialmente desde que el expresidente Barack Obama y el famoso chef Anthony Bourdain eligieron disfrutarlos en un pequeño restaurante popular cuando visitaron la ciudad.

Es un plato que puede comerse en cualquier momento y no es difícil encontrar un restaurante que lo ofrezca en los callejones y aceras de la localidad. Su sabor es atractivo porque los trozos de carne se marinan ricamente, se asan calientes y se sirven con una armoniosa salsa agridulce con papaya y zanahoria crujiente en rodajas finas.

Hanói tiene muchas otras ofertas gastronómicas exquisitas y muy baratas, como banh mi (bocadillo vietnamita), banh gio (pastel de arroz glutinoso), banh cuon (rollitos de arroz al vapor), banh tom (crepe de camarones), bun oc (fideos de caracoles), bun thang (caldo de fideos de arroz), bun rieu (sopa de fideos con cangrejo), bun moc (sopa de fideos con albóndigas de cerdo), bun dau mam tom (fideos con tofu frito y pasta de gambas), chao suon (gachas de costillas), café con huevo... Con solo unos 20 000 VND, alrededor de un dólar, puede disfrutarse de una comida rica y saciante.



A través de la comida callejera, los visitantes pueden descubrir innumerables sorpresas interesantes sobre la vida, cultura, personalidades, así como costumbres y prácticas de los hanoyenses, en particular, y del pueblo vietnamita, en general. El establecimiento callejero de mot, una refrescante bebida de Hoi An elaborada hábilmente con muchas hierbas naturales. FOTO: THANH HOA/VNP Según los investigadores, en el tesoro culinario vietnamita hay alrededor de 1 700 platos; en Hue, más de 1 300. La comida callejera allí tiene su origen en la cocina popular, por lo que el sabor también es típico del lugar: rico, colorido y picante. Podemos mencionar platos famosos como arroz con mejillones, nem lui (brochetas 12 13 de cerdo con hierba limón), bun mam nem (fideos de pescado sazonados), bun thit nuong (fideos de carne a la parrilla), banh canh (sopa de fideos gruesos), che bot loc (postre de tapioca), che hat sen (postre de semillas de loto), che dau ngu (postre de frijoles blancos), che dau van (postre de frijoles jacintos), banh beo (panqueque de arroz con camarones a la plancha), banh bot loc (empanadillas de tapioca), banh nam (dumplings de arroz al vapor con camarones y cerdo)…

Aunque es comida callejera, debido a la influencia de la cultura culinaria de la antigua corte real, los platos de Hue se preparan y presentan de manera delicada y llamativa, con hermosos colores y cantidades moderadas; para mostrar elegancia, comer para disfrutar y no para llenarse. No puede dejar de mencionarse el bun bo, un plato renombrado con un caldo rico en sabores de cerdo y ternera, con un olor ocasional a hierba de limón, salsa de pescado y el sabor picante del chile. Los preparados se sirven con verduras crudas, como lechuga, brotes de soja, flores y hierbas de plátano picadas, limón, chile... coloridos y frescos. Bun bo Hue, un preparado famoso de la antigua capital imperial, se encuentra entre los 100 platos con mayor valor culinario asiático, reconocidos por la Asian Record Organization. FOTO : THANH HOA/VNP

Ảnh: Báo ảnh Việt Nam



Por eso, cuando el difunto chef Anthony Bourdain venía a Hue para filmar la conocida serie culinaria “Anthony Bourdain: Parts Unknown”, transmitida por CNN, exclamó: “¡El bun bo es la sopa más deliciosa del mundo que jamás haya disfrutado!”. Y desde su introducción, la CNN no dudó en decir: “Si alguna vez has estado en Hue, en el centro de Vietnam, y no has pasado por el mercado de Dong Ba para disfrutar del bun bo, sería una gran lástima”.

En 2023, Hue ocupó el puesto 28 en el ranking de las “100 mejores ciudades gastronómicas del mundo” de Taste Atlas, un sitio de información culinaria de fama mundial.

Descubra la comida callejera de Hue con auténticos sabores locales: banh beo, banh nam y banh loc. FOTO : THANH HOA/VNP Otras localidades de la región central, como Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh y Khanh Hoa, también tienen comida callejera muy rica y diversa.



Si las cocinas de Hanói y Hue son sofisticadas y representan las regiones norte y central, la de Saigón-Ciudad Ho Chi Minh es la quintaesencia sureña con un estilo culinario rústico y cercano a la vida.

Por ejemplo, el com tam (arroz de granos rotos) se originó a partir de un plato elaborado con arroz defectuoso, partido y quebradizo, de los trabajadores pobres. Más tarde, se dieron cuenta de que los platos con este grano son muy fáciles de comer y se pueden combinar con diversos preparados de acompañamiento. Con el tiempo, el com tam se ha convertido en un alimento popular, ingrediente de variadas recetas. Además, los alimentos que lo acompañan también son más ricos y atractivos que antes, como costillas de cerdo a la parrilla, huevos fritos, verduras encurtidas… junto con un bol de sopa deliciosa. Y sentarse a disfrutar del com tam en una bulliciosa acera, al lado de un horno a la parrilla, se ha convertido en una imagen típica en Saigón.

Actualmente, el com tam se ha convertido en una especialidad en muchos restaurantes y hoteles.

El banh xeo también es un plato famoso de esta tierra, con una elaboración bastante sencilla. Verter una cantidad diluida de harina de arroz en una sartén con aceite caliente hasta formar una costra fina y redonda, luego añadir los rellenos, incluyendo brotes de soja, cerdo, gambas... y freír hasta que estén crujientes. Cuando se fríe, el pastel produce un sonido de chisporroteo muy agradable, por lo que tal vez por eso el pastel se llama banh xeo (xeo en vietnamita es chisporroteo). Los panqueques calientes servidos con verduras crudas y una rica salsa de pescado con ajo y chile tendrán un sabor muy atractivo./.