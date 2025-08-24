Vietnam impulsa la integración internacional de la cultura
En el contexto de la transformación global actual, Vietnam reafirma su compromiso de fortalecer la diplomacia cultural como pilar esencial de su proyección internacional. Con la Resolución N.º 59-NQ/TW sobre la integración internacional en la nueva coyuntura, el país entra en una etapa de desarrollo más integral, donde la cultura desempeña un papel clave en la consolidación de su identidad y prestigio en el mundo.
La diplomacia cultural de Vietnam ha alcanzado importantes logros en los últimos años, convirtiéndose en una herramienta clave para proyectar su poder blando y elevar su posición en la región y el mundo. La Resolución N.º 59-NQ/TW, emitida por el Buró Político del Partido Comunista (PCV) el 24 de enero de 2025, establece directrices para consolidar esta dimensión cultural dentro de la política exterior integral del país.
El texto ha captado la esencia de la fuerza de la época y ha elevado la integración internacional a un nuevo nivel con perspectivas revolucionarias, innovadoras, patrióticas, científicas y contemporáneas, como afirmó el secretario general del PCV, To Lam, destacando el carácter histórico de este paso para Vietnam.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha desempeñado un papel pionero, implementando de manera sincronizada y eficaz múltiples actividades, y “ha alcanzado numerosos resultados y logros importantes, de gran trascendencia histórica, convirtiéndose en un punto destacado dentro del conjunto de conquistas de la nación en los últimos años, contribuyendo a consolidar una situación externa favorable para el desarrollo y elevando la posición del país”, tal como lo afirmó el difunto secretario general del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong. Así lo ratificó el viceprimer ministro y titular de Relaciones Exteriores, Bui Thanh Son, en ocasión del 80º aniversario de la fundación del sector diplomático de Vietnam (28 de agosto de 1945-28 de agosto de 2025), quien destacó además su valiosa contribución al cumplimiento exitoso de la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido.
Como parte de la Estrategia Diplomática hasta 2030, Vietnam continuará ejecutando programas de gran escala de diplomacia cultural, posicionando al país como una nación civilizada, segura, hermosa y dinámica, con una cultura rica y un pueblo hospitalario. Estas iniciativas también apuntan a convertir a Vietnam en un destino confiable para vivir, estudiar, viajar e invertir. Al mismo tiempo, se fomentará la organización de eventos culturales con elementos internacionales en diferentes localidades del país, lo que permitirá construir y proyectar marcas regionales y sectoriales.
En un contexto global que evoluciona con rapidez y complejidad, y mientras Vietnam se prepara para una nueva era de avance nacional, se abren grandes oportunidades y desafíos que exigen una renovación estratégica de la diplomacia cultural y de las relaciones exteriores, con el fin de aprovechar eficazmente todos los recursos disponibles para el desarrollo cultural, en beneficio de la construcción, defensa y progreso sostenible del país ./.
Por VNP - Fotos: VNA