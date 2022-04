Vietnam está decidido a retirar la tarjeta amarilla de la CE

La Comisión Europea (CE) apreció los esfuerzos y las medidas de Vietnam contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) e inspeccionará directamente en sus puertos en 2022. El Gobierno está implementando soluciones sincrónicas como tarea clave de este año para eliminar pronto la “tarjeta amarilla” impuesta por la Unión Europea (UE) a la industria pesquera nacional.

A lo largo de los años, la pesca se ha convertido en uno de los sectores económicos clave, contribuyendo de manera importante al desarrollo socioeconómico de Vietnam. Sin embargo, el manejo de los recursos y de la actividad aún presenta muchas carencias, limitaciones y un desarrollo insostenible, no cumpliendo a cabalidad la normativa legal sobre gestión pesquera.

Por ello, el 23 de octubre de 2017, la CE advirtió sobre la imposición de “tarjeta amarilla” para los productos pesqueros vietnamitas exportados al mercado europeo por no cumplir íntegramente con la normativa sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Las fuerzas funcionales vietnamitas inspeccionan y supervisan periódicamente los buques pesqueros en cumplimiento de las normas de pesca IUU. Foto: VNA

Con los esfuerzos y la determinación del Gobierno, ministerios, sectores y 28 provincias y ciudades costeras, luego de más de cinco años la lucha contra la IUU ha logrado resultados importantes. Sin mencionar que, a medida que el sistema legal en materia de pesca se ha mejorado gradualmente, los barcos pesqueros que violan las aguas de otros países han disminuido en comparación con años anteriores.

Phu Yen es conocida como la “capital” de la pesca del atún, con una producción anual de más de 5 000 toneladas, exportada a países de la UE, Estados Unidos y Japón. Foto: Pham Cuong/VNA

Con el fin de superar la “tarjeta amarilla”, la Dirección de Pesca ha indicado a los líderes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que orienten a las localidades para que corrijan la certificación de pescados y mariscos y erradiquen los errores que afectan la exportación al mercado europeo. Actualmente, 16 de las 28 provincias y ciudades costeras certifican el origen de los productos acuáticos capturados en las provincias de la costa central del sur, la región sureste y el delta del río Mekong, principalmente para la venta al Viejo Continente.

Según Tran Dinh Luan, director de la Dirección de Pesca, se han implementado cuatro grupos de recomendaciones de la CE. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Dirección de Pesca también han desplegado más de 10 misiones de inspección de las actividades ilegales.

Tras cada examen, especialmente luego de la reunión dirigida por el Primer Ministro con 28 provincias y ciudades costeras, ha habido avances notables en las localidades. También se ha fortalecido la conciencia de la población y los funcionarios relacionados. Los pescadores han asumido la responsabilidad de presentar su diario de pesca y solo una parte muy pequeña los viola intencionalmente.

Además, la instalación de equipos de monitoreo satelital para embarcaciones pesqueras ha llegado al 92 % de los barcos de 15 metros o más; para el resto, se ha requerido a las localidades que instalen pronto estos dispositivos. Las naves en tierra deben identificar claramente dónde se encuentran y quién es su propietario, a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la ley. “Lo más importante en este momento es la aplicación de la ley y su implementación práctica.

La gestión actual de la flota ha reducido la cantidad de barcos de acuerdo con la orientación de la Estrategia de Desarrollo Acuícola de Vietnam hasta 2030, con una visión para 2045. Investigar los recursos actuales en los programas gubernamentales para obtener la cantidad requerida para reestructurar el número de barcos representa eficiencia y resultados de producción de los pescadores, a partir de los cuales sus ingresos y su vida serán mejores y cumplirán con las disposiciones legales”, señaló Tran Dinh Luan./.