Vietnam da la bienvenida al Año Nuevo 2026

01/01/2026

El ambiente de celebración del Año Nuevo 2026 se extiende por todo el territorio nacional. Más allá del cambio de calendario, el momento concentra la confianza, la esperanza y las aspiraciones de futuro.

Espectaculares fuegos artificiales en el momento de la transición del año viejo al nuevo 2026 en la zona del lago Hoan Kiem, Hanói. Foto: Le Dong/VNA

Muchos ciudadanos se reúnen alrededor del lago Hoan Kiem para presenciar el espectáculo de fuegos artificiales. Foto: Khanh Hoa/VNA

El ambiente de celebración del Año Nuevo 2026 en Thai Nguyen. Foto: Tran Trang/VNA.

Actuaciones artísticas para saludar el Año Nuevo 2026 en la comuna fronteriza de Thanh Thuy, provincia de Tuyen Quang. Foto: Duc Tho/ VNA

El ambiente de celebración del Año Nuevo 2026 en Quang Ninh. Foto: Thanh Van/VNA

Da Nang da la bienvenida al Año Nuevo 2026 con la carrera nocturna "Iluminando el río Han – Correr hacia el futuro" Foto: Tran Le Lam/VNA

Actuación artística destacada, rica en identidad cultural da la bienvenida al Año Nuevo 2026 en Lam Dong. Foto: Hung Thinh/ VNA

El programa Countdown – Bienvenida al Año Nuevo 2026 atrae a numerosos residentes de Hue. Foto: Van Dung/VNA

Miles de ciudadanos y turistas asisten al programa artístico de bienvenida al Año Nuevo 2026 en la plaza 2 de Abril (barrio de Nha Trang, provincia de Khanh Hoa). Foto: Nguyen Thanh/VNA

Miles de espectadores disfrutan del programa artístico especial “Bienvenida al Año Nuevo 2026” en la plaza Lam Vien, Da Lat (provincia de Lam Dong) Foto: Nguyen Dung/VNA

Actuación artística “Gente de Can Tho”. Foto: Nguyen Hang/VNA

El programa artístico “Tay Ninh da la bienvenida al Año Nuevo 2026”, con el tema “Primavera de aspiraciones”, se celebra solemnemente en la plaza To Quyen, barrio de Tan Ninh (provincia de Tay Ninh). Foto: Minh Phu/VNA

Numerosos ciudadanos se congregan frente a la sede del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh para saludar al 2026. Foto: Thu Huong/VNA

Una gran cantidad de personas se reúne en la zona del muelle Bach Dang (barrio Sai Gon) para disfrutar del espectáculo de fuegos. Foto: Thu Huong/VNA

Momento de conservar recuerdos durante la transición del año 2025 al Año Nuevo 2026. Foto: Hoang Hieu/VNA

Turistas extranjeras celebran el Año Nuevo en Hanói. Foto: Hoang Hieu/VNA.

Visitantes extranjeros saludan el Año Nuevo en Hanói. Foto: Hoang Hieu/VNA

En grandes ciudades como Hanói, Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang, las principales calles se llenan de luces resplandecientes, banderas y flores, mientras los espacios públicos se decoran con un estilo moderno que conserva la armonía con la identidad cultural. Entre la multitud que se congrega para celebrar el Año Nuevo, se percibe con claridad un Vietnam dinámico, abierto y cada vez más profundamente integrado en el mundo.

En cualquier región del país, el ambiente de celebración del Año Nuevo 2026 refleja un rasgo común: la cohesión comunitaria y la confianza en el futuro. En el contexto de la integración global, el país inicia el nuevo año con una actitud firme, valorando sus tradiciones y, al mismo tiempo, abriéndose de manera proactiva a nuevas oportunidades. Esa es la imagen de un país en transformación, acogedor, rico en identidad y lleno de esperanza ante los ojos de la comunidad internacional.