Vietnam apoya firmemente a la AIPA y la visión de la Asean

23/10/2025

El 18 de septiembre de 2025, en Kuala Lumpur, Malasia, el presidente del Parlamento de Vietnam, Tran Thanh Man, intervino en la primera sesión plenaria de la 46ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la Asean (AIPA-46), ocasión en la que reafirmó que el órgano legislativo de su país seguirá acompañando a la AIPA para transformar en hechos concretos la visión y las aspiraciones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).

Durante la reunión inaugural, Tran Thanh Man expresó su pleno respaldo al tema de la AIPA-46: “Los parlamentos a la vanguardia para un crecimiento inclusivo y sostenible de la Asean”. Subrayó que la AIPA, junto con las instituciones legislativas miembros, desempeña un papel pionero en la construcción de un futuro de desarrollo equitativo y prosperidad compartida para los pueblos de la zona.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man y delegados participan en la ceremonia de inauguración de la AIPA-46. FOTO: VNA

A lo largo de su trayectoria, la AIPA ha acompañado cada etapa del proceso de integración de la Asean, contribuyendo de manera significativa a respaldar a los gobiernos en la implementación de acuerdos y compromisos regionales, creando un marco jurídico favorable y garantizando que la voz de los ciudadanos esté presente.

El líder parlamentario vietnamita y otros jefes de delegaciones junto a Johari Abdul, presidente de la Cámara de Representantes de Malasia y titular de la AIPA-46. FOTO: VNA

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, en la AIPA-46. FOTO: VNA

En un contexto internacional y regional de rápidos y complejos cambios, el dirigente vietnamita propuso tres áreas prioritarias en las que la AIPA debe concentrarse en el futuro:

En primer lugar, reforzar su papel en la promoción de una cooperación más eficaz, actuando como puente que fomente la participación de los distintos sectores sociales en la materialización de la Visión de la Comunidad de la Asean para 2045. Ello incluye liderar la construcción de marcos institucionales y normativos que hagan efectivos los compromisos regionales, especialmente en ámbitos como la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital.



Ceremonia de inauguracion de la AIPA-46.

Delegados vietnamitas de alto nivel en la AIPA-46. FOTO: VNA

En segundo lugar, participar activamente en la consolidación de una base social más sólida para la cooperación, mediante el impulso de iniciativas que fortalezcan la conciencia y la identidad comunitaria, así como la promoción de la comunicación, la colaboración cultural, educativa y turística, y el fomento de intercambios y actividades de conexión entre pueblos.

En tercer lugar, ampliar y profundizar las relaciones exteriores de la AIPA, contribuyendo a consolidar el papel de la Asean como centro de una red amplia de vínculos y asociaciones, tanto regionales como globales.



El titular del Parlamento vietnamita junto a otros legisladores. FOTO: VNA

El presidente de la Asamblea Nacional hizo hincapié en que 2025 es un año de conmemoraciones significativas, entre ellas el 30º aniversario de la adhesión de Vietnam a la Asean y su incorporación a la AIPA. Con este motivo, reafirmó que el parlamento vietnamita seguirá al lado de la AIPA para materializar la visión y las aspiraciones de la Asean, construyendo una comunidad inclusiva, sostenible, resiliente, creativa, dinámica y verdaderamente centrada en las personas./.

Por VNA