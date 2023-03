Van Duong Thanh, una pintora que tiende puentes culturales

06/03/2023

Reconocida entre los pintores talentosos de Vietnam, las obras de Van Duong Thanh se exhiben actualmente en 16 museos de arte en el mundo.

Van Duong Thanh es reconocida entre los pintores talentosos de Asia.

Encuentro con el pintor Bui Xuan Phai



A los 12 años de edad, Van Duong Thanh ingresó a la Universidad de Bellas Artes de Vietnam y conoció las obras de los maestros del arte nacional, aunque solo eran ilustraciones en publicaciones.

La pintora recordó: “Cuando vi las imágenes de las obras de Bui Xuan Phai, Van Cao, Nguyen Sang... los admiré mucho. Dediqué mi dinero del desayuno, que eran cinco centavos (moneda vietnamita en ese tiempo), a comprar Van Nghe (Literatura y Arte), y recortar esas ilustraciones para guardarlas luego de leer el periódico.



Visitantes a la exhibición intercambian con la autora de las pinturas.

Pasó el tiempo y, a los 17 años, su hermano la llevó a visitar a un amigo. “En ese encuentro vi a una persona delgada, de nariz alta, rostro demacrado, pero con ojos brillantes, tan hermosos como los de Van Gogh. Inmediatamente supe que era Bui Xuan Phai. Lo saludé y lo llamé por su nombre”, relató la artista sobre un encuentro importante en su camino pictórico.

Van Duong Thanh es la pintora vietnamita más joven cuya pintura fue exhibida en el Museo Nacional de Bellas Artes de Vietnam desde que tenía 20 años de edad. Se trata de la pintura al óleo “Crisantemo blanco”.

El maestro se sorprendió y le preguntó: “¿Por qué me conoces?”. La joven respondió inocentemente: “Porque ayuné para comprar el periódico Van Nghe. Recorté tus ilustraciones y las de tus amigos para coleccionarlas. Me gustan mucho”. Cuando el pintor se enteró de que Van Duong Thanh era una estudiante de la escuela de arte, no dijo ni una palabra.

Después de esa reunión, Van Duong Thanh siempre se consideró alumna de Bui Xuan Phai. Para ella, el pintor es más que un maestro en el arte, es su maestro espiritual, aunque nunca haya recibido directamente clases de él. Duong Thanh compartió: “Técnicas de pintura, combinación de colores, visión artística... pero, sobre todo, es la forma de ver la vida, su actitud ante la vida, su energía cuando pinta, dedicando toda su vida al ideal elegido.... Eso es lo que aprendí del maestro Bui Xuan Phai”.

La aspiración de Van Duong Thanh



En 1980, Van Duong Thanh empezó a trabajar en el Instituto de Investigación Cultural, perteneciente al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo. Después de un tiempo, le dieron una beca de maestría de idiomas en Suecia. Cuando terminó los estudios, se convirtió en la primera profesora asiática que enseñaba bellas artes en idioma sueco. Es, además, la primera pintora vietnamita en ser amada y admirada por los estudiantes extranjeros, que establecieron un grupo de bellas artes que lleva su nombre, Thanh-Gruppen.

Con el dominio de técnicas de pintura, además de su fluidez en idiomas extranjeros, sus obras de inmediato resonaron en muchos países. Las pinturas imbuidas del alma Viet de Dương Thanh han sido exhibidas en 16 museos en el mundo, y han obtenido numerosos lauros prestigiosos para artistas femeninas, entre ellos el premio “Arte Sobresaliente Internacional”, de CFMI, en 1995.



Sus creaciones son una combinación armoniosa de estilos asiáticos y europeos, en los que las técnicas de la pintura occidental moderna se aplican con sutileza, provocando emociones plenas y afectuosas, imbuidas de amor y nostalgia por la patria. El carácter y el alma vietnamitas siempre son audaces en cada trazo, por lo que Van Duong Thanh es conocida asimismo como “embajadora de la cultura nacional”.

Van Duong Thanh fue la primera vietnamita seleccionada dos veces para el programa internacional especial de arte CFM-Snecma, de EE. UU.-Francia (Excelencia internacional de las artes), en 1995 y 1997, y ha recibido reconocimientos, como el de “Honorable Dat Viet” 2007 en el Templo de Literatura, y el premio del Foro Internacional de Mujeres Líderes, en 2018 y 2019.



Las pinceladas negras, suaves y dinámicas de sus piezas son irrepetibles. Esa es una razón por la cual figuran en sitios públicos, como el hotel D.I.C. Star, los edificios Pacific Place, Vinacapital, Galery Piony & Iris, y en colecciones nacionales y extranjeras.

Van Duong Thanh ha subastado numerosas obras para recaudar fondos para infantes desfavorecidos, mantuvo abierta tres años una galería sin fines de lucro para el programa de erradicación del hambre y reducción de la pobreza del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Hanoi y ha donado cuadros para subastar y recaudar fondos destinados a becas para estudiantes vietnamitas talentosos en Estados Unidos, entre otras encomiables acciones



Por VNP/Thao Vy - Fotos: Thanh Giang & Archivos