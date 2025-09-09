Un nuevo amanecer en las tierras heroicas

En este otoño histórico, cuando Vietnam conmemora el aniversario 80 de la Revolución de Agosto y del Día Nacional del 2 de Septiembre, emprendimos un viaje de retorno a Tuyen Quang, Quang Tri y Tay Ninh, territorios que han dejado huella indeleble en la epopeya nacional. Cada uno de ellos evocó un relato vibrante sobre la trayectoria de ocho décadas de construcción, defensa y desarrollo del país.

Tan Trao (provincia de Tuyen Quang), otrora conocida como la “capital de la zona liberada” y más tarde como el “centro de la capital de la resistencia”, fue el epicentro donde, bajo la bandera del Partido y del presidente Ho Chi Minh, el pueblo vietnamita se levantó en el otoño de 1945 para emprender la victoriosa Revolución de Agosto. Pocos días después, el 2 de septiembre, en la Plaza Ba Dinh, el presidente Ho Chi Minh proclamó la Declaración de Independencia, dando nacimiento a la República Democrática de Vietnam, hoy República Socialista de Vietnam.

Bajo el baniano de Tan Trao, la tarde del 16 de agosto de 1945, el General Vo Nguyen Giap leyó la Orden Militar N.º 1 , dando inicio al Levantamiento general para tomar el poder en todo el país. Desde entonces, el árbol se ha convertido en un símbolo revolucionario de la “Capital de la Zona Liberada”. Foto: Hoang Ha/VNP Ha/VNP

Con sus inmensos valores historicos, el Sitio Historico Nacional Espcial de Tan Trao es considerado un Museo Revolucionario de todo el país. Foto: Hoang Ha/VNP

Hoang Ngoc, de 88 años, conocido como el “cronista” de la aldea de Tan Lap, comuna de Tan Trao, aún guarda intacto en su memoria el momento en que tuvo la oportunidad de encontrarse con Ho Chi Minh y ser testigo del espíritu indomable de los días del Levantamiento general.

Hoang Ngoc, conocido como el cronista de la aldea de Tan Lap, comuna de Tan Trao, aún guarda intacto en su memoria el momento en que tuvo la oportunidad de encontrarse con Ho Chi Minh y ser testigo del espíritu indomable de los días del l evantamiento general de agosto de 1945.

En su memoria permanece la jornada del 16 de agosto de 1945, cuando en la casa comunal de Tan Trao, Ho Chi Minh y el Comité Central del Partido convocaron al Congreso Nacional con 60 delegados que representaban a diversas fuerzas políticas, organizaciones patrióticas, etnias, religiones dentro y fuera del país. El Congreso adoptó decisiones trascendentales: el Levantamiento general para tomar el poder y la elección del Comité de Liberación Nacional, que pasó a ser el Gobierno Provisional de la República Democrática de Vietnam. Asimismo, se acordó por unanimidad reconocer a Ho Chi Minh como presidente, adoptar la bandera roja con una estrella dorada de cinco puntas como enseña del país y la pieza “Tien Quan Ca”, del músico Van Cao, como himno nacional.

Producción de té para exportación en la sociedad anonima de té Song Duong, contribuyendo a mejorar los ingresos de los habitantes de la comuna de Tan Trao y a impulsar el desarrollo socioeconómico local. Foto: Hoang Ha/VNP

Hoy, Tan Trao sorprende por su fisonomía renovada: caminos de hormigón que conectan aldeas tranquilas, casas sobre pilotes que acogen tanto a visitantes en viajes de memoria como a turistas en circuitos culturales. La vida ha cambiado profundamente: infraestructuras modernas, viviendas sólidas, economía dinámica.

Presentación de canto Then y laud Tinh en el lago Na Nua, que se convierte en un atractivo especial para los visitantes de Tan Trao. Foto: Hoang Ha/VNP

Jóvenes miembros del Club de canto Then y laúd Tinh en la aldea cultural y turística de Tan Lap interpretan danzas y canciones, contribuyendo a difundir la identidad cultural étnica y generando ingresos para los integrantes. Foto: Hoang Ha/VNP

Giang Tuan Anh, secretario del Partido y presidente del Consejo Popular de la comuna, afirma: “Tan Trao se enorgullece de ser la primera comuna de Tuyen Quang reconocida como nueva ruralidad. Tras la fusión y la creación de la renovada localidad, pese a las numerosas dificultades y desafíos, el Comité del Partido, las autoridades y la población mantienen la firme determinación de promover la tradición revolucionaria y aunar esfuerzos para construir una tierra natal cada vez más próspera y civilizada”.

Sistema vial desarrollado de manera sincronizada en la comuna de Tan Trao. Foto: Hoang Ha/VNP

El complejo turístico Flamingo Tan Trao es un destino ideal para visitantes nacionales e internacionales. Foto: Hoang Ha/VNP

Solo en los seis primeros meses de 2025, el Sitio Histórico Nacional Especial de Tan Trao recibió más de 5 000 visitantes nacionales y extranjeros, reflejo de su creciente atractivo. Junto al turismo, se impulsa la reestructuración agrícola, la aplicación de ciencia y tecnología en la producción y la creación de medios de vida sostenibles. Tan Trao, tierra de tradición revolucionaria, hoy se levanta como símbolo de desarrollo.

el “ c entro de la c apital de la r esistencia” durante la Revolución de Agosto de 1945, Quang Tri representó la primera línea de defensa del norte socialista y, al mismo tiempo, la retaguardia inmediata del gran frente del sur, convirtiéndose dos décadas después en la “tierra de fuego” en la guerra de resistencia contra la intervención estadounidense. Si Tan Trao fueentro de laapital de laesistencia”1945,dos décadas después

Sitio Histórico Nacional Especial “Orillas de Hien Luong y Ben Hai”, que fue la línea divisoria militar provisional en el paralelo 17, testigo del dolor de la separación norte-sur durante 20 años de la guerra de resistencia contra Estados Unidos. FOTO: ARCHIVO

Los Acuerdos de Ginebra, firmados en 1954, dividieron al país en dos, norte y sur, tomando el paralelo 17, con el río Ben Hai de esta provincia, como línea provisional de demarcación. El puente Hien Luong, tendido sobre la vía fluvial, se convirtió en símbolo doloroso de la división nacional y en emblema de la aspiración de todo un pueblo a la reunificación durante dos décadas.

Sitio Histórico Nacional Especial de la Ciudadela de Quang Tri, un territorio de menos de 3 km² que soportó más de 320 000 toneladas de bombas del ejército estadounidense, equivalente al poder destructivo de siete bombas atómicas como las lanzadas sobre Hiroshima, Japón. FOTO: ARCHIVO

Quang Tri se esfuerza en la remoción de minas y explosivos remanentes de la guerra para devolver la paz a la vida cotidiana. FOTO: ARCHIVO

En los años de guerra, Quang Tri soportó devastación sin precedentes. Nombres como Khe Sanh, Con Tien, Doc Mieu, Vinh Moc o la ciudadela de Quang Tri quedaron inscritos no solo en la historia de Vietnam, sino también en la de la guerra moderna de la humanidad: el paralelo 17, el puente Hien Luong, los ríos Ben Hai y Thach Han, la barrera electrónica McNamara, Khe Sanh, la ruta 9, Con Tien, Doc Mieu, Con Co, Vinh Linh, los túneles de Vinh Moc…

Particularmente, en los 81 días y noches de 1972, la antigua ciudadela de menos de tres kilómetros cuadrados fue blanco de una lluvia de bombas y proyectiles equivalente a siete bombas atómicas como las lanzadas sobre Hiroshima, Japón.

Pescadores del lugar disfrutan de una abundante temporada de anchoas. FOTO: HO CAU

Pescadores del lugar disfrutan de una abundante temporada de anchoas. FOTO: HO CAU

Industria textil de exportación en la provincia. FOTO: HO CAU Cuando terminó la contienda, el 95 % de las aldeas estaban destruidas y más del 80 % del territorio contaminado por minas. Sin embargo, Quang Tri resurgió de las cenizas, superó secuelas y emprendió un camino de reconstrucción. En junio de 2025, un hito histórico: Quang Tri se fusionó con Quang Binh, inaugurando una nueva provincia con visión estratégica de convertirse en un centro económico integral de la zona norcentral.

La belleza de la cascada Ta Puong en la comuna montañosa de Huong Lap. FOTO: HO CAU

Puesta en funcionamiento, la autopista Cam Lo-La Son impulsa el comercio en el Corredor Económico Este-Oeste de Quang Tri. FOTO: THANH HOA/VNP

Gracias al corredor económico este-oeste y la red de pasos fronterizos internacionales (Lao Bao, La Lay, Cha Lo), conectados con la autopista norte-sur, la carretera Ho Chi Minh y los aeropuertos de Dong Hoy, y próximamente Quang Tri, además del futuro ferrocarril de alta velocidad norte-sur y los puertos de aguas profundas de My Thuy y Hon La, la región está llamada a convertirse en un nodo estratégico de conexión entre Vietnam y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean). Igualmente será un puente vital entre el mar y el continente, así como un centro económico y logístico integral de la región, preparado para recibir los flujos globales de comercio e inversión.

Junto con sus ventajas en energías limpias, turismo marítimo, naturaleza virgen y patrimonio histórico-revolucionario, Quang Tri se proyecta como un territorio fértil para la paz y el desarrollo.

Proyecto del puerto de aguas profundas My Thuy, actualmente en construcción. Foto: Thanh Hoa/VNP

Puerta fronteriza internacional Lao Bao, punto clave de conexión en el Corredor Económico Este-Oeste. Foto: Ho Cau

De aquella “tierra de fuego” de antaño, hoy florece una Quang Tri de esperanza, libertad y prosperidad.

En las guerras de resistencia frente a Francia y Estados Unidos, Tay Ninh fue un enclave estratégico de primera importancia, donde durante largo tiempo se situó el órgano de mando de la revolución en el sur, que dirigió la lucha hasta el día de la liberación total de la región meridional. Fue precisamente aquí donde, en marzo de 1951, la Primera Conferencia del Comité Central (II mandato) decidió establecer el Comité Central del Sur, con Le Duan como secretario.

Turistas visitan la base del Comité Central del Sur , con chozas cubiertas de hojas en la selva. Foto: Giang Phuong

La base de esa instancia se convirtió en la “capital” de la revolución en el sur: un centro de actividad revolucionaria marcada por enormes sacrificios y privaciones, pero también por un orgullo inmenso para muchos altos dirigentes del Partido, así como para incontables cuadros y combatientes que participaron en la sagrada resistencia contra la intervención estadounidense, especialmente en el frente del Nam Bo.

Fiesta en el monte Ba Den, conocido como el “techo del s ur”. Foto: Nguyen Minh Tu

El sitio histórico de la base en la selva de Chang Riec aún preserva sus chozas y túneles, testigos de sacrificio y gloria. No lejos de allí, el monte Ba Den, el “techo del sur”, se alza imponente.

Hoy, con modernos teleféricos, miles de visitantes ascienden fácilmente para contemplar un mar de nubes y la estatua de la Diosa de la Misericordia de 72 metros, símbolo del renacimiento de Tay Ninh.



Campos de energía solar a orillas del lago Dau Tieng. Foto: Thong Hai/VNP

Convertida en puerta de enlace con Camboya y la Asean, Tay Ninh vibra con el dinamismo del comercio transfronterizo. El paso internacional de Moc Bai, arteria que enlaza Ciudad Ho Chi Minh con Phnom Penh, bulle día y noche con camiones y mercancías. A lo largo de la carretera nacional 22 se expanden almacenes y servicios logísticos, mientras la zona de libre comercio promete transformar Moc Bai en centro estratégico de tránsito.

Modelo de cultivo de melón en invernadero en expansión en la provincia de Tay Ninh. Foto: Thong Hai/VNP

Tay Ninh también se perfila actualmente como un polo industrial destacado del sudeste de Vietnam. En sus parques industriales de Phuoc Dong-Boi Loi, Trang Bang y otros, se concentran cientos de empresas nacionales y extranjeras de sectores clave, como el procesamiento de alimentos, la electrónica, el textil y la energía renovable.

La planta de producción de hilo y tejidos de punto ILSHIN , en el Parque Industrial Phuoc Dong , opera día y noche a plena capacidad. Foto: Nguyen Luan/VNP

Tay Ninh conserva y desarrolla las aldeas de artesanias tradicionales. Foto: Nguyen Luan/VNP

En paralelo, Tay Ninh reafirma su papel agrícola con caña de azúcar, mandioca y caucho, y avanza hacia la agricultura de alta tecnología: invernaderos relucientes cultivan tomates cherry, melones y pimientos con sistemas israelíes de riego por goteo, abriendo mercados internacionales.

Nguyen Pham Duy Trang, secretaria de la Unión de Jóvenes Comunista, entregó una computadora a la Escuela Primaria Nguyen Ba Ngoc, ubicada cerca de la zona fronteriza. Foto: Minh Phu

El paso fronterizo internacional de Moc Bai está repleto de convoyes comerciales que cruzan ambos lados de la frontera día y noche. Foto de Nguyen Luan/VNP

Todo ello configura un panorama resplandeciente de Tay Ninh, una tierra marcada por la dureza y el heroísmo, que avanza con confianza, junto a todo el país, hacia una nueva era, la era del despegue nacional.

Ochenta años después de la Revolución de Agosto, desde Tan Trao hasta Quang Tri y Tay Ninh, los ecos de la epopeya nacional siguen vivos, ahora transformados en desarrollo, innovación y esperanza. Estas tierras heroicas, forjadas en la adversidad, avanzan junto a todo Vietnam hacia el amanecer de un nuevo siglo de independencia, paz y prosperidad./.

Por VNP/ Tuan Long, Thanh Hoa, Hoang Ha, Thong Hai, Nguyen Luan