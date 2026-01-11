Trazabilidad: escudo estratégico para los productos vietnamitas

11/01/2026

La trazabilidad se consolida como una capa estratégica de defensa para los productos vietnamitas, en un contexto donde las barreras comerciales se centran cada vez más en el control de origen, los estándares digitales y la responsabilidad en la cadena de suministro.

Por esa razón, los datos de trazabilidad se han convertido en un escudo vital para las empresas: reducen el riesgo de aranceles altos, agilizan los tiempos de inspección y facilitan la consolidación de pruebas de origen, evitando así que los productos sean excluidos de las cadenas de distribución formales.

El viceprimer ministro Tran Hong Ha visita y conoce los productos de OCOP en el distrito de Bac Lieu, provincia de Ca Mau. Foto: VNA

La reciente puesta en marcha de la plataforma verigoods.vn por parte del Ministerio de Industria y Comercio evidencia el esfuerzo por crear una infraestructura de datos unificada, que permita a las empresas estandarizar la información de sus mercancías antes de su ingreso al mercado internacional. En el ámbito interno, la trazabilidad ayuda a reguladores y consumidores a verificar la autenticidad de los productos. Pero, a escala global, se convierte en una herramienta clave para defenderse frente a barreras arancelarias y como soporte en investigaciones de defensa comercial.

La granja de hortalizas orgánicas Hoa Vien Xom Duc, en Hanói, se ha unido al sistema de trazabilidad de productos agrícolas mediante códigos QR. Foto: Archivo

Al comentar sobre este tema, el experto económico Nguyen Minh Phong subraya que la trazabilidad permite a las empresas demostrar la titularidad del producto, proteger la propiedad intelectual y, lo más crucial, adaptarse a las barreras arancelarias vinculadas al origen. En mercados como Estados Unidos, los aranceles pueden variar drásticamente según la capacidad de probar el origen: un producto claramente identificado como vietnamita puede beneficiarse de tarifas preferenciales de hasta el 0%, mientras que aquellos sin pruebas de origen podrían enfrentar impuestos de hasta 40% o más.

Sin embargo, los principales obstáculos actuales provienen de la percepción social y de los limitados recursos de muchas empresas. Procedimientos aún complejos, falta de datos y ausencia de archivos documentales a lo largo de la cadena de producción generan confusión cuando se trata de rastrear el origen de un producto hasta su raíz.

Adjuntando códigos QR para rastrear el origen de productos agrícolas en Hanói. Foto: Tat Son/VNP

La trazabilidad también fortalece la confianza de los consumidores en los productos con marca vietnamita. Productos como la salsa de pescado de Phu Quoc, el lichi de Bac Ninh o el longan de Hung Yen solo alcanzan su valor pleno cuando su origen está claramente certificado. La falsificación de marcas u orígenes no solo daña la reputación, sino que también afecta la competitividad de las mercancías vietnamitas en el mercado internacional.

En los últimos años, la conciencia sobre la trazabilidad ha mejorado gracias a campañas de divulgación y la emisión de regulaciones específicas, especialmente en el marco de los tratados de libre comercio. Tecnologías como el blockchain, que permiten almacenar datos de manera segura, transparente y resistente a manipulaciones, también contribuyen a reducir costos operativos frente a los métodos tradicionales basados en papel.

El sistema de etiquetado de códigos QR del Centro de Integración y Desarrollo Empresarial (IDE). Foto: Hoang Ha/VNP

Según expertos, apenas tres días después de lanzar verigoods.vn, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente presentó su propio sistema de trazabilidad de productos agrícolas, una plataforma digital al servicio de la gestión, producción, comercio y consumo. Este movimiento estratégico busca proteger los productos nacionales, elevar los estándares de exportación y mantener la confianza del mercado.

Lichis frescos de Vietnam a la venta en un supermercado AEON de Japón. Foto: Dao Thanh Tung/VNA

Hoy, la trazabilidad deja de ser un asunto exclusivo de las empresas o un requisito técnico para la exportación: se convierte en una herramienta moderna de gestión de mercado, que fortalece la disciplina comercial y mejora la competitividad de los productos vietnamitas. De acuerdo con la hoja de ruta oficial, su aplicación será obligatoria para ciertos grupos de mercancías desde el 1 de enero de 2026, comenzando por aquellos con mayor riesgo.

Lejos de ser solo un procedimiento técnico, la trazabilidad representa una solución integral para elevar los estándares de gestión y sincronizar la producción. En conjunto, se perfila como el lenguaje común del comercio agrícola moderno, capaz de reforzar la confianza del mercado y consolidar la competitividad de los productos de Vietnam./.