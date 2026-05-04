Temporada dorada en Hon Dat

04/05/2026

A principios de abril, cuando el sol se extiende sobre los campos, la región rural de Hon Dat entra en plena temporada de cosecha de arroz, una época de júbilo tras meses de arduo trabajo.

En los vastos arrozales, franjas doradas se extienden hasta el horizonte. El zumbido constante de las cosechadoras se mezcla con el bullicio y las risas de los agricultores, creando el ritmo característico de la recolección en Vietnam. Bajo un sol radiante, la cosecha se despliega como un lienzo vivo donde el ser humano y la naturaleza convergen en plena actividad agrícola.

En el campo de arroz de Hon Dat. Le Minh/VNP

Este año, los agricultores de Hon Dat celebran una cosecha excepcional. El rendimiento medio ha superado las 10 toneladas por hectárea y, en algunos casos, ha alcanzado hasta 1,4 toneladas por 1 000 metros cuadrados, reflejando un optimismo palpable en los rostros de los productores. Los sacos llenos de arroz se trasladan rápidamente a las márgenes de los campos y se apilan en largas hileras.

Más allá de la productividad, la estructura varietal también ha evolucionado positivamente. Los agricultores han apostado mayoritariamente por variedades de alta calidad como DS1, OM18, ST24 y ST25, muy demandadas tanto en el mercado nacional como internacional.

En cuanto a los precios, la variedad DS1, de tipo Japónica, es adquirida por el grupo Loc Troi a unos 7 100 dongs por kilogramo, mientras que la reconocida ST25 se vende en alrededor de los 6 000 dongs. Estos precios contribuyen a garantizar ingresos estables para los productores.

En medio del proceso de modernización agrícola, el productor sigue siendo el eje central. Desde la operación de maquinaria y el transporte hacia las plantas, todo se desarrolla de forma coordinada. Las sonrisas y el sudor bajo el sol intenso reflejan un vínculo profundo e inquebrantable con la tierra.

Nguyen Thi Cam Hong, directora de la cooperativa Nong Thuan Phat, señala que sus miembros cultivan actualmente unas 4 000 hectáreas, centradas en arroz de alta calidad. Entre el 40 y el 50 % de la producción se comercializa a través de alianzas con el grupo Loc Troi.

Por su parte, Vo Thanh Phong, representante de la empresa, afirma que además de fortalecer los contratos directos con los agricultores, el grupo impulsa la investigación y el suministro de nuevas variedades de alto rendimiento adaptadas a diversas condiciones climáticas, como el Japo 3, con el objetivo de optimizar la eficiencia productiva.

Hoy, Hon Dat no solo se consolida como una zona clave en la producción arrocera de la región, sino que avanza hacia un modelo agrícola moderno y sostenible. La selección de semillas de alta calidad, las alianzas estratégicas para la comercialización y la mecanización integral han incrementado el valor del grano, abriendo nuevas perspectivas de desarrollo.

En medio de estos cambios, la cosecha dorada mantiene intacta su esencia: la belleza del trabajo y la profunda conexión entre el ser humano y la tierra. Esta temporada en Hon Dat no solo representa la abundancia, sino también la historia de una región rural en transformación, donde la tradición y la modernidad avanzan de la mano sobre los campos dorados./.