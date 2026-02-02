Temporada de nubes en la cima de Ma Pi Leng

Cada año, los pueblos mong y nung que viven alrededor de la cima de Ma Pi Leng (Tuyen Quang) esperan con ansias la llegada de la temporada de nubes que comienza justo después del Tet (Año Nuevo Lunar) y se extiende hasta junio. Este período trae consigo un ambiente húmedo y es cuando los mong empiezan a preparar una nueva temporada de siembra de maíz y yuca en las piedras kársticas. Y esta temporada también atrae a los turistas por la belleza romántica y majestuosa de uno de los pasos montañosos más imponentes de Vietnam.

Nubes en una aldea del paso de Ma Pi Leng. Foto: Trinh Thong Thien/VNP

Nubes en la comuna de Pa Vi en la cima de Ma Pi Leng. Foto: Trinh Thong Thien/VNP

Por VNP/Trinh Thong Thien
























