Tecnología del ADN: devolver el nombre a los héroes desconocidos

23/07/2026

Más de medio siglo después de la guerra, los avances logrados por los científicos vietnamitas en las tecnologías de identificación mediante ADN están permitiendo establecer la identidad de soldados caídos cuyos restos permanecían sin nombre, haciendo posible reencuentros que numerosas familias han esperado durante décadas.

Las muestras son identificadas según su procedencia y registradas en el sistema de archivo.FOTO: Khanh Long/VNP

Un gran avance gracias a la tecnología del ADN

Aunque la guerra terminó hace más de cincuenta años, en todo Vietnam aún permanecen numerosos mártires cuyos restos no han podido ser identificados ni regresar junto a sus familias. Cada conjunto de restos humanos sin nombre representa un vacío que permanece abierto en la memoria de sus seres queridos y constituye, al mismo tiempo, una preocupación compartida por toda la sociedad.

En el marco de la Campaña de 500 días, impulsada por el Comité Directivo Nacional para la Búsqueda, Recuperación e Identificación de Restos de Mártires con vistas al 80.º aniversario del Día de Inválidos de Guerra y Mártires de Vietnam (27 de julio de 1947 – 27 de julio de 2027), cada jornada los científicos vietnamitas convierten la ciencia en un puente entre el pasado y el presente, ayudando a que los soldados desconocidos recuperen su identidad después de varias décadas.

El Centro para la Identificación del ADN es una de las instituciones clave encargadas por el Gobierno de realizar análisis genéticos para la identificación de los mártires.FOTO: Khanh Long/VNP

Durante nuestra visita, en los días de julio, al Centro para la Identificación del ADN del Instituto de Biología, perteneciente a la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, pudimos percibir el intenso ritmo de trabajo de los investigadores. Desde su puesta en funcionamiento en 2019, el centro se ha convertido en una de las principales instituciones designadas por el Gobierno para realizar análisis genéticos destinados a identificar a los mártires.

Investigadores del Centro para la Identificación del ADN trabajan intensamente en la identificación de restos de mártires en el marco de la Campaña de 500 días, impulsada por el Comité Directivo Nacional para la Búsqueda, Recuperación e Identificación de Restos de Mártires.FOTO: Khanh Long/VNP

Al recibir las muestras enviadas al centro, los especialistas registran la información en la sala de almacenamiento.FOTO: Khanh Long/VNP

Las muestras se conservan en congeladores a una temperatura de -80 °C.FOTO: Khanh Long/VNP

En los laboratorios, especialistas vestidos con trajes protectores blancos trabajan en silencio entre modernos equipos científicos. El único sonido que rompe la calma es el de los instrumentos de análisis y el de los precisos procedimientos que, a lo largo de decenas de etapas, pueden prolongarse durante semanas e incluso meses.

El doctor Tran Trung Thanh, director del centro, explica que las muestras óseas de los mártires vietnamitas figuran entre las más difíciles de analizar en el mundo debido al elevado grado de degradación provocado por el clima tropical. Los métodos tradicionales basados en el ADN mitocondrial o el ADN nuclear han mostrado importantes limitaciones, tanto para su aplicación a gran escala como en la amplificación de regiones genéticas necesarias para obtener resultados concluyentes.

Ante esta realidad, el Gobierno encomendó a la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam la tarea de dirigir al Centro para la Identificación del ADN y al Instituto de Biología para que, en colaboración con la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP), desarrollaran y optimizaran un nuevo procedimiento tecnológico basado en la extracción de ADN nuclear, la secuenciación genética de nueva generación (NGS) y el análisis de marcadores SNP.

Las muestras son identificadas según su procedencia y registradas en el sistema de archivo.FOTO: Khanh Long/VNP

El nuevo protocolo comprende múltiples etapas, desde la extracción, cuantificación y amplificación del ADN hasta su secuenciación, lo que incrementa significativamente la capacidad de identificar a cada individuo y comparar con precisión las muestras de sus familiares a partir de cantidades mínimas de material genético, incluso cuando el parentesco corresponde a generaciones muy distantes. Gracias a esta optimización, la tasa de obtención de ADN ha aumentado de alrededor del 22 % hasta cerca del 80 % de las muestras procesadas con la nueva tecnología.

"Actualmente, la aplicación de este procedimiento tecnológico, junto con la base de datos de familiares de mártires que se está integrando en la base nacional de datos de población, permitirá que el Centro para la Identificación del ADN trabaje con una eficacia aún mayor. La identificación de los mártires podrá realizarse con mayor rapidez, precisión y sobre fundamentos científicos más sólidos, para devolver cuanto antes su verdadera identidad a quienes la perdieron", afirma Tran Trung Thanh.

Tras varios años de investigación, el centro puso en marcha en 2025 un programa piloto en los cementerios de Tra Linh (provincia de Cao Bang) y Rong Gieng (provincia de An Giang), donde logró identificar con éxito a dos mártires. Este resultado fue reconocido como uno de los diez acontecimientos científicos y tecnológicos más destacados de Vietnam en 2025.

Detrás de cada reencuentro

En el marco de la Campaña de 500 días, el Centro para la Identificación del ADN tiene la misión de analizar 6 632 muestras de restos de mártires y concluir este trabajo antes de julio de 2027. Para los investigadores, cada identificación exitosa representa mucho más que un logro científico: es la esperanza de familias que han esperado durante décadas para conocer, por fin, el lugar donde descansan sus seres queridos.

Las muestras son limpiadas para eliminar las zonas calcificadas y facilitar la extracción del ADN.FOTO: Khanh Long/VNP

Una vez recibidas las muestras, los especialistas registran toda la información, evalúan su estado de conservación, determinan su procedencia y elaboran el expediente correspondiente antes de incorporarlas al proceso de análisis. Posteriormente, las muestras son limpiadas, secadas, pulverizadas y sometidas a la extracción de ADN. El material genético obtenido se cuantifica antes de continuar con las siguientes etapas del procedimiento analítico.

Cada operación debe realizarse bajo estrictos protocolos técnicos y de bioseguridad. Dado que la cantidad de ADN conservado suele ser mínima y el riesgo de contaminación biológica es elevado, el más pequeño error puede comprometer el resultado de la identificación. Por ello, los especialistas deben actuar con el máximo rigor y adaptar cuidadosamente cada procedimiento a las características de cada muestra.

Las muestras se pulverizan en un molino antes del proceso de extracción del ADN.FOTO: Khanh Long/VNP

Le Dung, experto en identificación genética del centro, explica que el nuevo protocolo tecnológico es altamente complejo y exige un elevado nivel de especialización. Además, numerosas etapas deben someterse a verificaciones cruzadas para garantizar la fiabilidad de los resultados. Con el fin de cumplir el calendario previsto, la mayoría del personal participa en distintas fases del proceso. Debido a la complejidad de las muestras, muchas de ellas deben analizarse dos o incluso tres veces.

Según Tran Trung Thanh, cuando una muestra no arroja resultados después de tres intentos aplicando todas las soluciones técnicas disponibles, los especialistas pasan a procesar otra, con el propósito de optimizar los recursos y garantizar el avance del trabajo ante el enorme volumen de muestras pendientes.

Con el objetivo de completar la misión antes de julio de 2027, los investigadores del Centro para Identificación del ADN trabajan contrarreloj, de día y de noche. En esta labor cuentan también con el acompañamiento y el apoyo de expertos internacionales.

Control de calidad de las muestras.FOTO: Khanh Long/VNP

Thomas Parsons, asesor científico principal de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, señala: "Con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos y de la ICMP, los laboratorios del Centro para la Identificación del ADN han realizado un enorme esfuerzo y han logrado dominar con éxito las nuevas tecnologías. Lo que más me impresiona es la perseverancia, la constancia y la determinación de Vietnam para perseguir este objetivo durante tanto tiempo, así como su mentalidad abierta y su disposición a aprovechar las nuevas oportunidades que ofrecen la ciencia y la tecnología".

Para quienes desempeñan esta labor silenciosa, cada resultado positivo no solo confirma el valor de la ciencia, sino que también hace posible un reencuentro esperado durante décadas.

"Nos sentimos profundamente orgullosos de poder participar en la Campaña de 500 días. La mayor satisfacción es saber que los resultados de nuestro trabajo pueden contribuir a que los héroes caídos regresen, por fin, junto a sus familias. Es también una forma de rendir homenaje a la generación que sacrificó su vida por la paz de nuestro país", comparte Le Dung./.

Por: VNP/Ngan Ha - Fotos: Khanh Long

