Té de loto de Tay Ho la quintaesencia de Hanói

24/10/2025

El arte de perfumar té con loto en Tay Ho es una tradición centenaria, hoy preservada por más de 30 familias de la aldea de Quang An, barrio de Tay Ho .

Para elaborar un solo kilo de la bebida, los artesanos necesitan hasta mil flores de loto Bach Diep recolectadas al amanecer en el Lago Tay (Lago del Oeste). De cada flor se extrae el arroz de loto —los diminutos granos que concentran la fragancia más pura—, que se mezclan una y otra vez con té verde seco de Thai Nguyen. El meticuloso proceso dura entre 15 y 21 días, repitiendo etapas de impregnado y secado hasta que el aroma del loto penetre profundamente en cada hebra de té. Gracias a esa dedicación, la infusión adquiere un astringente delicado, un regusto dulce y un perfume floral inolvidable.

Para obtener 100 gramos de arroz de loto se requieren entre 100 y 120 flores.

A través de los altibajos de los años, las familias de la aldea de Quang An, barrio de Tay Ho, aún conservan la profesión de hacer té de loto.

El arte de perfumar el té de loto de Tay Ho requiere meticulosidad y habilidad en muchas etapas.

El té utilizado para perfumar con loto debe ser de la variedad moc cau de la más alta calidad, en su mayoría té seco de Thai Nguyen.

El té de loto de Tay Ho es un producto de élite de la capital, entre ellos la marca “Tra uop sen Hien Xiem”, que fue servida en recepciones de alto nivel para jefes de Estado extranjeros.

Hoy en día, el té de loto de Tay Ho no solo es una bebida preciada en ocasiones solemnes, sino también un obsequio cultural de gran significado para amigos internacionales. Degustar una taza de este té es adentrarse en la esencia de la gastronomía vietnamita y sentir la gracia serena de Hanói, la ciudad de mil años de historia./.

Por Khanh Hoa

