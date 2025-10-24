Té de loto de Tay Ho la quintaesencia de Hanói

Té de loto de Tay Ho la quintaesencia de HanóiEn el corazón de Hanói existe un té singular considerado un verdadero tesoro de la cultura vietnamita: el té de loto de Tay Ho (té verde seco aromatizado con flores de loto). Esta bebida no solo encierra un sabor refinado, sino también el espíritu elegante, la destreza artesanal y el amor por la naturaleza de los hanoyenses.
Para elaborar un solo kilo de la bebida, los artesanos necesitan hasta mil flores de loto Bach Diep recolectadas al amanecer en el Lago Tay (Lago del Oeste). De cada flor se extrae el arroz de loto —los diminutos granos que concentran la fragancia más pura—, que se mezclan una y otra vez con té verde seco de Thai Nguyen. El meticuloso proceso dura entre 15 y 21 días, repitiendo etapas de impregnado y secado hasta que el aroma del loto penetre profundamente en cada hebra de té. Gracias a esa dedicación, la infusión adquiere un astringente delicado, un regusto dulce y un perfume floral inolvidable.
Hoy en día, el té de loto de Tay Ho no solo es una bebida preciada en ocasiones solemnes, sino también un obsequio cultural de gran significado para amigos internacionales. Degustar una taza de este té es adentrarse en la esencia de la gastronomía vietnamita y sentir la gracia serena de Hanói, la ciudad de mil años de historia./.
Por Khanh Hoa