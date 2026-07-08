Tang Tien: nueva vitalidad de la tejeduría de bambú y ratán

08/07/2026

Oculta entre los apacibles paisajes rurales de Kinh Bac, la aldea artesanal de tejeduría de bambú y ratán de Tang Tien continúa escribiendo la historia de un patrimonio con más de 300 años de antigüedad. Desde los sencillos utensilios tejidos para la vida cotidiana, el lugar ha sabido transformarse gradualmente, combinando las técnicas tradicionales con la innovación para insuflar una nueva vitalidad a este oficio tradicional en Vietnam.

Finas varillas de bambú secándose al sol para garantizar una deshidratación completa y evitar la aparición de humedad y moho. FOTO: THANH GIANG/VNP

Aunos 70 kilómetros al noreste del centro de Hanói, el barrio de Nenh, en la provincia de Bac Ninh, conserva la sencillez característica de las aldeas de Kinh Bac. Sin embargo, detrás de los verdes bosquecillos de bambú se percibe un ritmo de vida peculiar, marcado por el sonido constante de los telares, el aroma del bambú ahumado y las hábiles manos de miles de artesanos.

La aldea de tejeduría de bambú y ratán de Tang Tien cuenta con más de tres siglos de historia, y el oficio se ha transmitido a lo largo de al menos diez generaciones. En sus orígenes, constituía una actividad complementaria durante los períodos de inactividad agrícola y estaba destinada a elaborar cestas, bandejas, canastos y otros objetos de uso cotidiano para los habitantes del delta del Norte. Con el paso del tiempo, la destreza de los artesanos transformó las sencillas tiras de bambú en una refinada manifestación de la artesanía tradicional.

Un rincón del espacio de producción en de la empresa unipersonal de bambú y ratán Tang Tien Bac Giang, dirigida por el director Dinh Van Tinh. Foto: Thanh Giang/VNP

Las alfombras intrincadamente tejidas, en una variedad de colores, van tomando forma gradualmente a través de cada telar. Foto: Thanh Giang/VNP

Sentado junto al porche de su casa en el pueblo de Chua, el artesano Dinh Van Tien continúa trabajando pacientemente con finas tiras de bambú blanqueado. Nacido en 1949, es considerado una de las “memorias vivas” del oficio local. Recuerda que “desde los cinco o seis años, los niños de la aldea ya aprendían a sostener las tiras de bambú y a tejer incluso antes de aprender a leer y escribir”.

Según explicó, el secreto de una pieza bien elaborada no radica en la fuerza física, sino en la paciencia y la sensibilidad de las manos. Las tiras deben obtenerse de bambú maduro, de nudos rectos, finas y flexibles. Un pequeño descuido basta para arruinar el producto.

El maestro artesano Dinh Van Tien (a la derecha) frente a su casa, donde ha dedicado más de la mitad de su vida a preservar el alma de la artesanía tradicional de su tierra natal. FOTO: THANH GIANG/VNP El maestro artesano Dinh Van Tien. FOTO: THANH GIANG/VNP A partir de materiales simples, las hábiles manos de los artesanos Tang Tien han creado exquisitas obras de arte de ratán tejido. Foto: Thanh Giang/VNP

Si Dinh Van Tien representa la preservación de la tradición, Dinh Van Tinh, director de la empresa unipersonal de bambú y ratán Tang Tien Bac Giang, ha contribuido decisivamente a abrir una nueva etapa para la localidad. A finales de la década de 1990, cuando los productos tradicionales comenzaron a mostrar signos de saturación en el mercado, visitó numerosas aldeas artesanales para adquirir nuevas experiencias. En 1999 fundó la cooperativa de tejeduría de bambú y ratán de Tang Tien, precursora de la actual entidad productiva, marcando el inicio de la introducción de modernas técnicas de tejido de persianas de varillas de bambú.

La creación de la cooperativa impulsó una transformación significativa de la estructura económica del lugar. Lo que antes era una actividad complementaria se convirtió en la principal fuente de ingresos para numerosas familias y actualmente aporta alrededor del 80 % de los ingresos de la población local. Entre los productos más representativos destacan las persianas de varillas de bambú, las cortinas artísticas para protección solar y diversos artículos de alta calidad.