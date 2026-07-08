Tang Tien: nueva vitalidad de la tejeduría de bambú y ratán
Oculta entre los apacibles paisajes rurales de Kinh Bac, la aldea artesanal de tejeduría de bambú y ratán de Tang Tien continúa escribiendo la historia de un patrimonio con más de 300 años de antigüedad. Desde los sencillos utensilios tejidos para la vida cotidiana, el lugar ha sabido transformarse gradualmente, combinando las técnicas tradicionales con la innovación para insuflar una nueva vitalidad a este oficio tradicional en Vietnam.
Aunos 70 kilómetros al noreste del centro de Hanói, el barrio de Nenh, en la provincia de Bac Ninh, conserva la sencillez característica de las aldeas de Kinh Bac. Sin embargo, detrás de los verdes bosquecillos de bambú se percibe un ritmo de vida peculiar, marcado por el sonido constante de los telares, el aroma del bambú ahumado y las hábiles manos de miles de artesanos.
La aldea de tejeduría de bambú y ratán de Tang Tien cuenta con más de tres siglos de historia, y el oficio se ha transmitido a lo largo de al menos diez generaciones. En sus orígenes, constituía una actividad complementaria durante los períodos de inactividad agrícola y estaba destinada a elaborar cestas, bandejas, canastos y otros objetos de uso cotidiano para los habitantes del delta del Norte. Con el paso del tiempo, la destreza de los artesanos transformó las sencillas tiras de bambú en una refinada manifestación de la artesanía tradicional.
Sentado junto al porche de su casa en el pueblo de Chua, el artesano Dinh Van Tien continúa trabajando pacientemente con finas tiras de bambú blanqueado. Nacido en 1949, es considerado una de las “memorias vivas” del oficio local. Recuerda que “desde los cinco o seis años, los niños de la aldea ya aprendían a sostener las tiras de bambú y a tejer incluso antes de aprender a leer y escribir”.
Según explicó, el secreto de una pieza bien elaborada no radica en la fuerza física, sino en la paciencia y la sensibilidad de las manos. Las tiras deben obtenerse de bambú maduro, de nudos rectos, finas y flexibles. Un pequeño descuido basta para arruinar el producto.
Si Dinh Van Tien representa la preservación de la tradición, Dinh Van Tinh, director de la empresa unipersonal de bambú y ratán Tang Tien Bac Giang, ha contribuido decisivamente a abrir una nueva etapa para la localidad. A finales de la década de 1990, cuando los productos tradicionales comenzaron a mostrar signos de saturación en el mercado, visitó numerosas aldeas artesanales para adquirir nuevas experiencias. En 1999 fundó la cooperativa de tejeduría de bambú y ratán de Tang Tien, precursora de la actual entidad productiva, marcando el inicio de la introducción de modernas técnicas de tejido de persianas de varillas de bambú.
La creación de la cooperativa impulsó una transformación significativa de la estructura económica del lugar. Lo que antes era una actividad complementaria se convirtió en la principal fuente de ingresos para numerosas familias y actualmente aporta alrededor del 80 % de los ingresos de la población local. Entre los productos más representativos destacan las persianas de varillas de bambú, las cortinas artísticas para protección solar y diversos artículos de alta calidad.
Uno de los rasgos distintivos de Tang Tien es su proceso de tratamiento completamente natural. En lugar de utilizar colorantes químicos, el bambú se ahúma con paja o madera seca para obtener un tono marrón rojizo duradero y resistente a las termitas. La elaboración comprende cinco etapas rigurosas: selección de materias primas, preparación, corte de las tiras, ahumado, tejido y acabado final.
Dinh Van Tinh afirma con orgullo: “Gracias a la combinación de las técnicas artesanales tradicionales con telares modernos, la aldea cuenta actualmente con unos 4 000 trabajadores dedicados regularmente a la producción. Muchos artículos han obtenido certificaciones OCOP de tres y cuatro estrellas, y son apreciados en mercados como Japón, Corea del Sur, China, Alemania y Canadá”.
Hoy en día, Tang Tien no solo es un centro de producción artesanal, sino también un atractivo destino de turismo experiencial. Los visitantes pueden observar de cerca cada etapa del proceso de fabricación y, al mismo tiempo, descubrir el ritmo de vida de una aldea vietnamita que ha sabido preservar su esencia tradicional en medio de la modernidad.
El artesano Dinh Van Tien suele decir: “Mientras haya quien teja, la aldea artesanal seguirá viva”. Estas sencillas palabras resumen la extraordinaria vitalidad de Tang Tien, donde el oficio tradicional de tejeduría de bambú y ratán de Vietnam continúa preservándose, renovándose y transmitiéndose a las generaciones futuras./.
Por: Thanh Giang/VNP