TAN CANG SAI GON - motor del desarrollo portuario y logístico de Vietnam

10/05/2026

En un contexto en el que las cadenas de suministro globales no dejan de experimentar cambios, la Corporación Tan Cang Sai Gon (TCSG) continúa consolidando su liderazgo en el sector portuario y logístico de Vietnam. Con una estrategia centrada en la inversión tecnológica, la construcción de un ecosistema logístico integrado y el impulso de la transformación digital, la empresa contribuye de manera significativa a conectar con mayor eficiencia las mercancías vietnamitas con los mercados internacionales.

El Puerto Internacional Tan Cang-Cai Mep es uno de los tres puertos de aguas profundas de Tan Cang Sai Gon en el complejo portuario de Cai Mep. FOTO: THONG HAI/VNP

Con una red de 15 puertos marítimos y más de 28 instalaciones y unidades afiliadas distribuidas por todo el país, TCSG ha creado un ecosistema logístico integral. Foto: Archivo de TCSG

Hace dos décadas, las operaciones portuarias en Vietnam dependían en gran medida de documentación en papel y de numerosos procesos manuales, lo que prolongaba los tiempos de despacho y encarecía los costos. TCSG fue una de las unidades pioneras en la aplicación de tecnología a la gestión y explotación en el sector.

Desde 2008, implementó un sistema de gestión en tiempo real que permite rastrear con precisión la ubicación de cada contenedor, tanto en el buque como en el patio. En su fase inicial, invirtió alrededor de cinco millones de dólares en su sistema tecnológico central y continuó ampliando estas inversiones en los años siguientes. Sobre tal base, se desarrolló el modelo de puerto electrónico (e-Port), que permite realizar trámites de declaración y pagos en línea.

Grúas de muelle para la carga y descarga de contenedores. FOTOS: THONG HAI/VNP

En la actualidad, la corporación ha construido un ecosistema logístico de gran escala con 15 puertos y más de 28 instalaciones en todo el país. El sistema integra servicios que van desde la operación de puertos de transbordo y de aguas profundas hasta el transporte multimodal, almacenamiento y puertos secos. Con una red logística que se extiende de norte a sur, la empresa desempeña un papel clave en la conexión de la cadena de suministro de Vietnam con el mercado global.

En 2025, el sistema portuario de TCSG alcanzó un volumen cercano a los 11,4 millones de TEU (cada TEU equivale a un contenedor de 20 pies), lo que representa más del 50 % de la cuota de mercado nacional de contenedores y cerca del 90 % en la región sureña. Este resultado contribuye a mantener la fluidez de la cadena de suministro en un contexto de alta volatilidad del mercado logístico global.

Sistema de gestión y supervisión de la manipulación de contenedores. FOTOS: THONG HAI/VNP

Uno de los puntos más representativos de este sistema es el Puerto Internacional Tan Cang-Cai Mep (TCIT), perteneciente al complejo portuario Cai MepThi Vai. En 2025, alcanzó un volumen superior a los 2,2 millones de TEU, representando cerca del 31 % de la cuota regional y consolidándose como uno de los principales puertos de aguas profundas de Vietnam.

Según Nguyen Minh Tuan, director de operaciones de TCIT, la implementación del sistema e-Port ha permitido digitalizar más del 90 % de los procedimientos en la entrada del puerto, reducir aproximadamente un 30 % el tiempo de procesamiento y aumentar en un 25 % la eficiencia operativa de los equipos. El sistema de datos interconectados desde la entrada hasta el muelle también ha mejorado significativamente la coordinación de las operaciones.

Actualmente, TCIT es una puerta de enlace clave que conecta mercancías procedentes de importantes centros industriales, como Ciudad Ho Chi Minh, Dong Nai, Tay Ninh y la región del delta del Mekong, con los mercados mundiales. El puerto opera 12 rutas marítimas internacionales, conectando con más de 50 grandes puertos en Asia, Europa, América del Norte y América del Sur, además de atraer carga de transbordo desde Camboya y el sudeste asiático.

El sistema portuario de Tan Cang Sai Gon recibe cada día cientos de buques internacionales. FOTO: THONG HAI/VNP

Grúas de muelle para la carga y descarga de contenedores. FOTO: THONG HAI/VNP

La transformación digital constituye una orientación estratégica en el desarrollo de TCSG. La corporación ha desplegado diversas plataformas tecnológicas como ePort, eDO (documentos electrónicos) y eBooking (reservas electrónicas), que permiten realizar trámites en línea las 24 horas del día, los siete días de la semana. Asimismo, los sistemas inteligentes de gestión portuaria, las puertas automatizadas y el monitoreo de vehículos mediante GPS contribuyen a reducir la congestión, optimizar las operaciones y mejorar la eficiencia.

De acuerdo con Ta Minh Vang, presidente del Consejo de Miembros de la empresa CEH Information Services Company Limited (unidad encargada del desarrollo del sistema portuario digital "Make in Vietnam" - Diseñado, desarrollado y producido en Vietnam), la aplicación de tecnología ha permitido reducir significativamente el tiempo y los costos. Si antes un contenedor podía tardar hasta tres días en completar los trámites portuarios, ahora el proceso puede realizarse en cuestión de minutos mediante plataformas digitales.

La Corporación Tan Cang Sai Gon alcanzó el estatus de Marca Nacional en 2024. Foto: Archivo de TCSG

La Corporación Tan Cang Sai Gon recibió el título de Héroe del Trabajo y celebró su 35º aniversario en 2024. Foto: Archivo de TCSG

Gracias a sus importantes contribuciones al desarrollo económico y comercial del país, TCSG ha sido distinguida en dos ocasiones con el título de “Héroe del Trabajo”, otorgado por el Primer Ministro, y ha obtenido durante ocho años consecutivos el reconocimiento de Marca Nacional, reafirmando su posición como una de las empresas líderes del sector portuario y logístico en Vietnam ./.

Por: Thong Hai/VNP y archivos