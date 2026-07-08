Tam Giang, donde las aguas cuentan historias

08/07/2026

Las aguas y el cielo de Tam Giang se extienden inmensos, salvajes y cautivadores. Bajo esa vasta superficie azulada no solo habita un rico mundo de especies acuáticas, sino también innumerables relatos impregnados de misterio sobre la vida de los habitantes de la mayor laguna del Sudeste Asiático.

Desde arriba, las pequeñas embarcaciones agrupadas parecen delicadas hojas flotando en el agua. Foto: Hoang Ha/VNP

En la tenue luz del atardecer, junto a la orilla de la laguna, un pequeño santuario dedicado a los dioses del agua y unas bandas rituales rojas ondeando silenciosamente al viento parecen invitar a los viajeros a adentrarse en el universo fluvial y enigmático de Hue.

La laguna Tam Giang es la mayor de agua salobre del Sudeste Asiático, con una superficie aproximada de 52 km². Allí confluyen tres grandes ríos —O Lau, Huong y Bo— antes de entrar al mar a través de la desembocadura de Thuan An. Antiguamente, la histórica ruta que conectaba el norte y el sur del país atravesaba también esta región. En la memoria de muchas generaciones, Tam Giang fue siempre un territorio inmenso, agreste y a veces impredecible; por ello, la vida de sus habitantes quedó ligada a innumerables relatos entre la realidad y la leyenda.

Cuando los primeros rayos del sol tiñen de dorado la laguna, los habitantes de las aldeas flotantes comienzan una nueva jornada de trabajo. Foto: Thanh Hoa/VNP

Los pobladores cuentan que, en tiempos pasados, las comunidades vivían dispersas sobre las aguas, casi aisladas del mundo exterior. Creían en la protección y el poder de las divinidades del río y la laguna, origen de numerosas costumbres y rituales que aún conservan la huella cultural de las comunidades lacustres.

Hoy, Tam Giang se ha convertido en uno de los paisajes más emblemáticos de la antigua capital imperial de Hue. Su belleza reside en una pureza poco común: al amanecer, la laguna resplandece con reflejos dorados bajo la primera luz del día; al caer la tarde, todo se tiñe de tonos violetas en una atmósfera serena y difusa.

La ceremonia de oración de los pescadores en la laguna de Tam Giang se lleva a cabo justo en la laguna, donde se ganan la vida y dependen de la generosidad y protección de la vasta extensión de agua. Foto: Hoang Ha/VNP

Una tarde melancólica en la laguna de Tam Giang con un impresionante atardecer púrpura. Foto: Thanh Hoa/VNP

En medio de esa inmensidad aparecen pequeñas aldeas flotantes agrupadas junto a humildes embarcaciones de madera. Vistas desde lejos, parecen delicadas hojas de bambú deslizándose silenciosamente sobre las aguas interminables.

Los habitantes de la laguna viven principalmente de la captura de productos acuáticos. Instalan trampas tradicionales, lanzan redes, colocan nasas o se sumergen en las aguas frías para recolectar almejas, moluscos y otras especies típicas de las zonas salobres costeras. Precisamente, esas condiciones naturales únicas otorgan a los productos de Tam Giang un sabor intenso y singular.

Impresionante imagen de los corrales de pesca tradicionales que cubren la inmensa extensión de agua. FOTO: THANH HOA/VNP

Al amanecer, el río Tam Giang se tiñe de un tono dorado bajo el sol de la mañana. Foto: Thanh Hoa/VNP

Quizás sean esas escenas sencillas, auténticas y ligeramente marcadas por el paso del tiempo las que logran conmover más profundamente a quienes llegan hasta allí. Los viajeros no visitan Tam Giang únicamente para admirar el paisaje, sino también para sentir el ritmo pausado de las comunidades fluviales que aún preservan muchas de las tradiciones más genuinas del centro de Vietnam. Es también un lugar para contemplar el instante en que el cielo y el agua parecen fundirse en un espacio inmenso, poético y casi infinito.

Al abandonar Tam Giang, cuando el crepúsculo violeta comienza a cubrir la laguna, el aroma de los mariscos recién capturados todavía flota en el aire de las pequeñas tabernas junto a la orilla, como si quisiera retener los pasos del viajero. Aunque llegue el momento de despedirse, permanece el deseo de regresar algún día a esa vasta región de agua y cielo interminables./.

Por: Thanh Hoa - Fotos: Thanh Hoa, Hoang Ha/VNP

