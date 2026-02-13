“Superobra” de calamondinas Chu Sa con la forma de "Ma dao thanh cong"

Para atender la demanda de árboles ornamentales de alta gama durante el Año Nuevo Lunar del Caballo Binh Ngo 2026, el vivero Hung Tam, ubicado en la reconocida aldea tradicional de flores y plantas ornamentales de Me So (provincia de Hung Yen), ha elaborado minuciosamente una serie de obras únicas y cargadas de simbolismo a partir de antiguas calamondinas Chu Sa (Citrofortunella microcarpa) en plena temporada de fructificación, especialmente la “superobra” de calamondinas Chu Sa con la forma de “Ma dao thanh cong” (el éxito llega con el caballo).

Las calamondinas, seleccionadas entre ejemplares centenarios, han sido cuidadosamente modeladas para crear composiciones artísticas de gran formato, en las que se combinan el valor estético, la pericia artesanal y los significados culturales propios del Tet vietnamita. Cada obra refleja el deseo de prosperidad, éxito y buena fortuna en el nuevo año, convirtiéndose en piezas ornamentales exclusivas destinadas a coleccionistas y amantes del arte vegetal.

El vivero Hung Tam exhibe obras como ‘Ma dao thanh cong’, ‘Nhat ma phi thien’ y ‘Vinh quy bai to’. Foto: Nguyen Cong Hai/VNA