Sokfarm: la historia de una “agricultura feliz”

08/08/2025

En medio de la transformación dinámica del panorama agrícola de Vietnam, Sokfarm emerge como un verdadero cuento de hadas moderno. Más que una empresa, se ha convertido en un símbolo de resiliencia, innovación y amor profundo por los valores locales, con la misión de construir una “agricultura feliz” y llevar la esencia vietnamita al mundo.



La historia de Sokfarm nace de una inquietud muy humana. Al observar las dificultades en su comunidad natal en Tra Vinh, Thach Thi Chal Thi y su esposo Pham Dinh Ngai —ambos con títulos de máster en Tecnología de Alimentos y en Ingeniería Eléctrica,a historia de Sokfarm nace de una inquietud muy humana. Al observar las dificultades en su comunidad natal en Tra Vinh, Thach Thi Chal Thi y su esposo Pham Dinh Ngai respectivamente— decidieron dejar atrás la vida urbana en Ciudad Ho Chi Minh para regresar a su tierra con el deseo sincero de apoyar a sus padres y a los agricultores khmers de la región. En lugar de seguir un camino ya trazado, eligieron rescatar un saber ancestral casi olvidado: la recolección de néctar de flor de coco, una práctica tradicional del pueblo khmer.





Tra Vinh es la segunda región de cocoteros más grande de Vietnam.

La propuesta fue recibida con escepticismo por la comunidad local, acostumbrada a cultivar cocos por sus frutos, no por su néctar. Chal Thi logró convencer a su padre de prestarle 20 palmas de coco para investigar esta alternativa. Gracias a su formación, se sumergió en estudios científicos sobre el néctar de flor de coco. Sin embargo, pasaron seis meses sin obtener una sola gota. “La gente decía que mi padre estaba loco por dejarme estudiar para luego venir a destruirlo todo”, recordó entre risas al hablar de los inicios de Sokfarm.





La recolección de néctar de coco es un método eficaz de adaptación al cambio climático y a la intrusión de salinidad en el delta del Mekong, ayudando a que los cocoteros sigan proporcionando ingresos estables incluso cuando la fruta se ve afectada.

Con perseverancia, ella, su padre y su esposo comenzaron a estudiar videos de agricultores en otros países, aprendiendo técnicas de masaje y golpeteo para estimular la secreción de néctar. Tras un año de pruebas y ajustes, lograron dominar el procedimiento. El deseo de hacer algo significativo por su comunidad les permitió superar los prejuicios y los obstáculos del emprendimiento.

En septiembre de 2019, nació oficialmente la empresa Sok Farm Co., Ltd. (Empresa de responsabilidad limitada Tra Vinh Farm), con la marca Sokfarm. El nombre, más que un sello comercial, es una declaración de principios: “Sok” significa “felicidad” en idioma khmer, y “Sokfarm” se traduce como “agricultura feliz”.







Línea de producción de productos Sokfarm.

Actualmente, su portafolio es muy variado: néctar de flor de coco orgánico concentrado, azúcar de flor de coco orgánica, vinagre de néctar de flor de coco orgánico, bebidas de néctar de coco, cacao con néctar de flor de coco, sidra y, de manera destacada, salsa de soja elaborada con néctar de flor de coco.

En 2023, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) reconoció el azúcar de flor de coco como el edulcorante más sostenible del mundo por su capacidad para mejorar los medios de vida, adaptarse al cambio climático y satisfacer las tendencias de consumo responsable. Este reconocimiento representa una ventaja competitiva clave para Sokfarm.







Los productos Sokfarm llegan a consumidores nacionales y extranjeros.

En pocos años, la compañía ha logrado conquistar mercados internacionales altamente exigentes. Sus productos ya están presentes en Japón, Países Bajos, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Líbano y Camboya. En diciembre de 2024, exportó casi una tonelada de azúcar de flor de coco orgánica a los EE. UU. para la elaboración de snacks saludables. Y en septiembre del mismo año, su primer lote de néctar fue enviado oficialmente a Canadá.





Los productos Sokfarm han ganado muchos premios nacionales e internacionales.

Para fortalecer su posicionamiento global, la entidad participa activamente en importantes ferias internacionales. Ha sido parte de la feria Biofach 2024 en Alemania —una de las más destacadas del mundo en productos orgánicos— y planea asistir a THAIFEX-Anuga Asia 2025.

Estas estrategias no solo expanden su mercado, sino que consolidan a Sokfarm como un verdadero embajador de la agricultura vietnamita en el ámbito internacional. Con ingresos anuales superiores a los 30 000 millones de dongs, Sokfarm aspira a convertirse en el principal productor de néctar de flor de coco de Vietnam y posicionarse entre los cinco mayores del mundo.





Algunos productos típicos de Sokfarm.

Los esfuerzos de Sokfarm han sido ampliamente reconocidos con importantes premios y certificaciones. En 2023, sus tres productos estrella (néctar, azúcar y vinagre de flor de coco) obtuvieron el prestigioso galardón Great Taste del Reino Unido, considerado el “Óscar” del mundo gastronómico. Ese mismo año, tanto el néctar como el azúcar de flor de coco fueron certificados como Productos OCOP (productos emblemáticos de cada comunidad vietnamita) de 5 estrellas a nivel nacional ./.





Por: VNP/Thao Vy

Fotos: Sokfarm





