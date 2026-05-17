Saigontourist Group aprovecha el valor económico de los recursos culturales
En el contexto de una industria turística global orientada cada vez más hacia la valorización de las experiencias y la identidad cultural, Saigontourist Group ha optado por una estrategia de desarrollo diferenciada. La empresa utiliza la cultura como eje central para diseñar productos turísticos, incrementar su valor añadido y promover la imagen de Vietnam a nivel internacional. A partir de estos recursos, está construyendo una cadena de valor turístico sostenible.
La cultura, base esencial para crear productos turísticos diferenciados
Fundado en 1975, la Corporación de Turismo de Saigón – Saigontourist Group gestiona actualmente más de 100 unidades en los sectores de alojamiento, agencias de viajes, gastronomía, entretenimiento, formación y organización de eventos. Sobre esa base, la entidad considera la cultura no solo como un recurso, sino como el material esencial para desarrollar sus productos y posicionar su marca.
Con la filosofía de integrar los valores culturales locales en sus acciones comerciales, la empresa implementa una estrategia coherente en todo su ecosistema. Bajo el lema “Saborea la esencia de Vietnam” (Savour Vietnam), elementos como la gastronomía, las festividades, las costumbres y el patrimonio se transforman en experiencias vivas e interactivas.
Los productos turísticos se diseñan de forma personalizada según las necesidades de cada segmento de clientes, combinando el descanso de alta gama con la exploración cultural en diversas regiones como el norte montañoso, el centro o el delta del Mekong. Al mismo tiempo, los elementos culturales se integran de manera consistente en el diseño de espacios, la oferta gastronómica y las actividades artísticas, contribuyendo a definir una identidad única en todo el sistema de servicios.
Este enfoque no solo genera experiencias diferenciadas, sino que también sienta las bases para convertir el valor cultural en valor económico a lo largo de toda la cadena de actividades turísticas.
Cadena de valor económico-turística basada en la cultura
La eficacia de tal estrategia se refleja en eventos de gran escala. El Festival de Cultura Culinaria y Delicias 2026 de Saigontourist Group reunió a 50 unidades, presentó más de 500 platos y atrajo a cerca de 80 000 visitantes en solo cuatro días, generando además un impacto mediático con más de un millón de interacciones.
A nivel internacional, este modelo se expande con el Festival Gastronómico en Osaka (Japón) en 2025, que captó a más de 100 000 visitantes, así como con la serie de eventos del Festival Pho de Vietnam en varios países, contribuyendo a posicionar la cocina vietnamita como un embajador cultural.
Otro punto destacado es la calle de las flores de Ciudad Ho Chi Minh, un producto cultural y turístico emblemático que atrae a millones de visitantes durante el Año Nuevo Lunar. La combinación de arte tradicional con tecnología de proyección visual en espacios reales ha elevado la experiencia y su alcance.
Desde productos turísticos personalizados hasta eventos de gran escala, la compañía está perfeccionando gradualmente una cadena de valor: atraer visitantes, aumentar el gasto, amplificar la comunicación y elevar la marca del destino.
Desde una perspectiva estratégica, Nguyen Thi Anh Hoa, presidenta del Consejo de Miembros de Saigontourist Group, señaló que en el futuro la empresa se centrará en la transformación digital, el turismo verde y sostenible, la mejora de la calidad del capital humano, así como en el fortalecimiento de la cooperación regional y la construcción de marcas de destino.
Al situar la cultura en el centro de su desarrollo, Saigontourist Group continúa reforzando su competitividad y definiendo un camino sostenible: transformar los recursos culturales en un motor de crecimiento y proyectar los valores de Vietnam en el panorama turístico global./.
Por VNP/ Trung Khanh Fotos: Saigontourist Group