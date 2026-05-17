Saigontourist Group aprovecha el valor económico de los recursos culturales

17/05/2026

En el contexto de una industria turística global orientada cada vez más hacia la valorización de las experiencias y la identidad cultural, Saigontourist Group ha optado por una estrategia de desarrollo diferenciada. La empresa utiliza la cultura como eje central para diseñar productos turísticos, incrementar su valor añadido y promover la imagen de Vietnam a nivel internacional. A partir de estos recursos, está construyendo una cadena de valor turístico sostenible.

La cultura, base esencial para crear productos turísticos diferenciados

Fundado en 1975, la Corporación de Turismo de Saigón – Saigontourist Group gestiona actualmente más de 100 unidades en los sectores de alojamiento, agencias de viajes, gastronomía, entretenimiento, formación y organización de eventos. Sobre esa base, la entidad considera la cultura no solo como un recurso, sino como el material esencial para desarrollar sus productos y posicionar su marca.

El camino de las flores de Ciudad Ho Chi Minh es un producto cultural y turístico emblemático, que atrae a millones de visitantes cada vez que llega el Año Nuevo Lunar y la primavera.

Ceremonia inaugural del camino de flores de Ciudad Ho Chi Minh en el Tet Binh Ngo 2026.

Con la filosofía de integrar los valores culturales locales en sus acciones comerciales, la empresa implementa una estrategia coherente en todo su ecosistema. Bajo el lema “Saborea la esencia de Vietnam” (Savour Vietnam), elementos como la gastronomía, las festividades, las costumbres y el patrimonio se transforman en experiencias vivas e interactivas.

El camino de las flores Nguyen Hue en el Tet Giap Thin (2024) fue calificado como el más hermoso en sus 21 años de ediciones (2004–2024).

Los productos turísticos se diseñan de forma personalizada según las necesidades de cada segmento de clientes, combinando el descanso de alta gama con la exploración cultural en diversas regiones como el norte montañoso, el centro o el delta del Mekong. Al mismo tiempo, los elementos culturales se integran de manera consistente en el diseño de espacios, la oferta gastronómica y las actividades artísticas, contribuyendo a definir una identidad única en todo el sistema de servicios.

Este enfoque no solo genera experiencias diferenciadas, sino que también sienta las bases para convertir el valor cultural en valor económico a lo largo de toda la cadena de actividades turísticas.

Cadena de valor económico-turística basada en la cultura