Saigontourist Group aprovecha el valor económico de los recursos culturales

Saigontourist Group aprovecha el valor económico de los recursos culturales

En el contexto de una industria turística global orientada cada vez más hacia la valorización de las experiencias y la identidad cultural, Saigontourist Group ha optado por una estrategia de desarrollo diferenciada. La empresa utiliza la cultura como eje central para diseñar productos turísticos, incrementar su valor añadido y promover la imagen de Vietnam a nivel internacional. A partir de estos recursos, está construyendo una cadena de valor turístico sostenible.

La cultura, base esencial para crear productos turísticos diferenciados

Fundado en 1975, la Corporación de Turismo de Saigón – Saigontourist Group gestiona actualmente más de 100 unidades en los sectores de alojamiento, agencias de viajes, gastronomía, entretenimiento, formación y organización de eventos. Sobre esa base, la entidad considera la cultura no solo como un recurso, sino como el material esencial para desarrollar sus productos y posicionar su marca.

El camino de las flores de Ciudad Ho Chi Minh es un producto cultural y turístico emblemático, que atrae a millones de visitantes cada vez que llega el Año Nuevo Lunar y la primavera.
Ceremonia inaugural del camino de flores de Ciudad Ho Chi Minh en el Tet Binh Ngo 2026.

Con la filosofía de integrar los valores culturales locales en sus acciones comerciales, la empresa implementa una estrategia coherente en todo su ecosistema. Bajo el lema “Saborea la esencia de Vietnam” (Savour Vietnam), elementos como la gastronomía, las festividades, las costumbres y el patrimonio se transforman en experiencias vivas e interactivas.

El camino de las flores Nguyen Hue en el Tet Giap Thin (2024) fue calificado como el más hermoso en sus 21 años de ediciones (2004–2024).
 

Los productos turísticos se diseñan de forma personalizada según las necesidades de cada segmento de clientes, combinando el descanso de alta gama con la exploración cultural en diversas regiones como el norte montañoso, el centro o el delta del Mekong. Al mismo tiempo, los elementos culturales se integran de manera consistente en el diseño de espacios, la oferta gastronómica y las actividades artísticas, contribuyendo a definir una identidad única en todo el sistema de servicios.

Este enfoque no solo genera experiencias diferenciadas, sino que también sienta las bases para convertir el valor cultural en valor económico a lo largo de toda la cadena de actividades turísticas.

Cadena de valor económico-turística basada en la cultura

El director de la Administración Nacional de Turismo de Vietnam (ANTV), Nguyen Trung Khanh y Nguyen Thi Anh Hoa, presidenta del Consejo de Miembros de Saigontourist Group, junto con los delegados presiden la ceremonia de inauguración del festival (26 de marzo de 2026).

La eficacia de tal estrategia se refleja en eventos de gran escala. El Festival de Cultura Culinaria y Delicias 2026 de Saigontourist Group reunió a 50 unidades, presentó más de 500 platos y atrajo a cerca de 80 000 visitantes en solo cuatro días, generando además un impacto mediático con más de un millón de interacciones.

Platos peculiares en el Hotel Grand Saigon de Saigontourist Group.
Durante el festival, los propios establecimientos del Saigontourist Group elaboran en directo más de 500 platos típicos de las tres regiones del país.

A nivel internacional, este modelo se expande con el Festival Gastronómico en Osaka (Japón) en 2025, que captó a más de 100 000 visitantes, así como con la serie de eventos del Festival Pho de Vietnam en varios países, contribuyendo a posicionar la cocina vietnamita como un embajador cultural.

El Festival de Cultura Culinaria y Delicias 2026 de Saigontourist Group del Saigontourist Group 2026, que clausuró el 29 de marzo, atrajo a cerca de 80 000 visitantes.

Otro punto destacado es la calle de las flores de Ciudad Ho Chi Minh, un producto cultural y turístico emblemático que atrae a millones de visitantes durante el Año Nuevo Lunar. La combinación de arte tradicional con tecnología de proyección visual en espacios reales ha elevado la experiencia y su alcance.

En 2025, Saigontourist Group lleva el Festival de Cultura Gastronómica y de Sabores al extranjero, con Osaka (Japón) como primer destino. FOTO: SAIGONTOURIST GROUP
Saigontourist Group, en colaboración con el periódico Tuoi Tre, organizó el Festival Pho de Vietnam  en Singapur en 2025.

Desde productos turísticos personalizados hasta eventos de gran escala, la compañía está perfeccionando gradualmente una cadena de valor: atraer visitantes, aumentar el gasto, amplificar la comunicación y elevar la marca del destino.

Más de 50 espectáculos de artes tradicionales se presentan en el Festival de Cultura Gastronómica. 

Desde una perspectiva estratégica, Nguyen Thi Anh Hoa, presidenta del Consejo de Miembros de Saigontourist Group, señaló que en el futuro la empresa se centrará en la transformación digital, el turismo verde y sostenible, la mejora de la calidad del capital humano, así como en el fortalecimiento de la cooperación regional y la construcción de marcas de destino.

Representantes de la firma reciben los galardones que acreditan su evento como el mejor festival gastronómico de Asia y del mundo. FOTO: SAIGONTOURIST GROUP

Al situar la cultura en el centro de su desarrollo, Saigontourist Group continúa reforzando su competitividad y definiendo un camino sostenible: transformar los recursos culturales en un motor de crecimiento y proyectar los valores de Vietnam en el panorama turístico global./. 

Por VNP/ Trung Khanh  Fotos: Saigontourist Group


Top