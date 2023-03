Rollitos rellenos de camarones y abrojos de agua

16/03/2023

Para las reuniones familiares, los intercambios entre amigos o las vacaciones y el Tet, los rollitos rellenos de camarones y abrojos de agua (Trapa bicornis) son la primera opción de las amas de casa vietnamitas.

La fruta del abrojo de agua tiene un aspecto rugoso, pero es delicioso, nutritivo y está presente en muchas medicinas tradicionales que apoyan el tratamiento de numerosos padecimientos, como inflamación, diarrea y úlcera estomacal.

Llamada el “ginseng de los pobres”, también se emplea en la elaboración de diversos platos, muy sabrosos. Al igual que los rollitos de primavera tradicionales, la capa exterior de estos es papel de arroz, y se rellenan con camarones enteros, carne picada y abrojos de agua.

Las piezas se fríen en aceite hasta que se doren, y pueden servirse con arroz caliente, fideos o vegetales rociados con salsa de pescado, para crear un rico sabor en las comidas familiares.

Los sabrosos rollitos rellenos de camarones y abrojos de agua, simples y fáciles de hacer, son una especialidad de la cocina vietnamita que se ha convertido en un manjar no solo amado por los comensales nacionales, sino también por los turistas internacionales

Dirección para disfrutar el plato: Restaurante Cho que

2do piso, edificio My Way Hotel & Residence - No. 2, callejón 86 de la calle Duy Tan, distrito de Cau Giay, Hanoi. Teléfono: +84 93 657 1080

Por VNP/Thanh Giang