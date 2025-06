Reunificación estratégica: Da Nang y Quang Nam miran al mar

13/06/2025





Según expertos, esta unificación no solo ampliará el territorio y la población, sino que impulsará sectores clave como el turismo, la alta tecnología y la logística. Da Nang y Quang Nam, que alguna vez conformaron una sola provincia, se separaron administrativamente, pero ahora enfrentan una histórica oportunidad de reunificación. Como afirmó el secretario del Comité del Partido de Da Nang, Nguyen Van Quang: “Después de 27 años de separación para crecer cada uno por su cuenta, ha llegado el momento de volver a estar juntos”.Según expertos, esta unificación no solo ampliará el territorio y la población, sino que impulsará sectores clave como el turismo, la alta tecnología y la logística.

Da Nang es un destino predilecto para los tours marítimos de lujo de muchas de las principales navieras del mundo. FOTO: THANH HOA/VNP

Puente Dorado, un punto de facturacion mundialmente famoso en Da Nang. Foto: Nguyen Trinh

Cao Tri Dung, presidente de la Asociación de Turismo de Da Nang, opinó: “Con la fusión, Da Nang podrá convertirse en un verdadero centro turístico asiático, al nivel de Phuket, Bali o Hawái, y no limitarse al ámbito nacional o regional”.



Para Le Cong Co, exvicepresidente del Frente de la Patria en la antigua provincia de Quang Nam-Da Nang, esta fusión creará una ciudad “única”, dotada de dos aeropuertos internacionales (Chu Lai y Da Nang), dos importantes puertos marítimos y dos patrimonios mundiales. Todo ello configura un gran espacio de desarrollo para una nueva era.



Emocionante turismo marítimo de verano. FOTO: THANH HOA/VNP

Antiguo pueblo pesquero de Man Thai en la costa de Da Nang. Foto: Nguyen Trinh

La integración permitirá crear un ecosistema turístico completo: cerca de 80 000 habitaciones de hospedaje, con la mayor proporción de hoteles cinco estrellas del país, y una oferta diversificada que abarca sol y playa, islas, ríos, ecoturismo, patrimonio, cultura, deportes y eventos.

Entre los principales atractivos están la playa de My Khe, las ciudades patrimoniales de Hoi An y My Son, las montañas de mármol Ngu Hanh Son (Montañas de los Cinco Elementos), Ba Na Hills, el Puente Dorado, la reserva Cu Lao Cham y los festivales internacionales de fuegos artificiales, cultura, cine y golf, entre otros.

Además, la nueva Da Nang fortalecerá su conectividad con destinos vecinos como Hue, Quang Tri y Quang Binh, y se incorporará a la ruta patrimonial del centro del país y al Corredor Económico Este-Oeste, que enlaza con Laos y la región de la Altiplanicie Occidental (Tay Nguyen).

Ciudad antigua de Hoi An, patrimonio mundial, un destino famoso en la Ruta del Patrimonio Central. Foto: Nguyen Trinh

Festival con un fuerte colorido cultural vietnamita-japonés en la ciudad antigua de Hoi An. FOTO: THANH HOA/VNP

De acuerdo con el secretario general del Partido Comunista, To Lam, la nueva Da Nang debe reestructurar su economía para elevar la productividad, aprovechar sus ventajas comparativas y convertirse en un centro financiero internacional, zona de libre comercio, ciudad moderna y destino turístico de alta gama.

La planificación deberá asignar funciones estratégicas como: zona industrial y logística en Chu Lai, centro turístico y cultural de Hoi An y My Son, y polos agrícolas de alta tecnología.



En este contexto, puede observarse que, en el futuro, la renovada ciudad contará con amplias oportunidades y ventajas para el desarrollo económico, y la logística y la industria tecnológica se perfilan como motores clave.



Pham Bac Binh, presidente de la Asociación de PYMES de Da Nang, afirma que la fusión no solo amplía la escala territorial, sino que abre oportunidades sin precedentes en turismo, industria, servicios y especialmente en infraestructura logística.



El Parque Industrial THACO Chu Lai es actualmente un complejo de ensamblaje de automóviles, fábricas de la industria auxiliar y un importante centro mecánico de la región central y de todo el país. FOTO: NGUYEN TRINH

Durante años, el limitado espacio urbano e industrial de Da Nang ha sido un freno para su desarrollo. La integración con Quang Nam —con amplias reservas de tierra, población distribuida equitativamente y abundantes recursos naturales— resolverá ese cuello de botella.

El aeropuerto internacional de Da Nang se encuentra entre los 100 mejores del mundo en 2025. Foto: Thanh Hoa/VNP

En cuanto a conectividad, el territorio se beneficiará de una infraestructura regional reforzada: los puertos de Tien Sa, Lien Chieu y Chu Lai, los aeropuertos de Da Nang y Chu Lai, y las autopistas Norte-Sur y Da Nang-Quang Ngai. Todo ello la posiciona como un nodo logístico multimodal, clave para el comercio y transporte internacional.

Además, se facilitará la interconexión entre los parques industriales existentes, incluyendo el Parque de Alta Tecnología de Da Nang y la Zona Económica Abierta de Chu Lai en Quang Nam, formando uno de los complejos industriales más grandes del centro del país, con una amplia gama de sectores.



Quang Nam también dispone de vastas áreas aún no explotadas, ideales para ampliar zonas industriales auxiliares y tecnológicas, dando respuesta a la escasez de suelo productivo que ha enfrentado Da Nang.

Produccion en la fabrica de automoviles del Parque Industrial THACO Chu Lai. Foto: Thanh Hoa/VNP

Según Nguyen Van Quang, secretario del Comité del Partido de la localidad, la ciudad unificada tendrá más condiciones para crecer, al heredar mecanismos y políticas especiales que actualmente favorecen a Da Nang, las cuales podrán extenderse al nuevo territorio.

Esa sinergia generará un nuevo impulso en el proceso de desarrollo urbano, industrial, logístico tecnológico y de servicios de alta calidad. La fusión también materializa dos documentos clave del Buró Político: la Resolución 43-NQ/TW sobre el desarrollo de Da Nang hacia 2030 con visión a 2045 y la Resolución 26-NQ/TW sobre el desarrollo socioeconómico y la defensa de las regiones central y norcentral del país hasta 2030 con visión hacia 2045.

La compañía de responsabilidad limitada de logística internacional Truong Hai (THILOGI) opera rutas de transporte marítimo transfronterizo para atender a sus clientes. Foto: Archivo de THILOGI

Tal como expresó el secretario general del Partido, To Lam, esta no es solo una reorganización administrativa, sino una oportunidad histórica para que Quang Nam y Da Nang construyan juntos un polo líder en economía, cultura e innovación. Será fundamental trazar una visión compartida a largo plazo, equilibrar beneficios y responsabilidades, y fomentar un espíritu conjunto de desarrollo, para que la región Quang Nam-Da Nang se proyecte al mundo con un papel digno en la escena nacional e internacional ./.

Por VNP/Thanh Hoa - Fotos: Thanh Hoa, Nguyen Trinh & Archivos