Reencuentro de Nick Ut con la “Niña del napalm” 50 años después de la foto histórica

19/12/2022

El fotorreportero de guerra Nick Ut (Huynh Cong Ut) se reunió recientemente con Phan Thi Kim Phuc, la protagonista de su mundialmente reconocida fotografía “La niña del napalm” en Trang Bang, provincia de Tay Ninh, donde se tomó la histórica imagen hace 50 años.

Nick Ut y Kim Phuc se reúnen en Trang Bang (provincia de Tay Ninh), donde se tomó la fotografía hace 50 años. FOTOS: TRAN THE PHONG

Durante su regreso al pueblo de Trang Bang con un grupo de turistas y reporteros extranjeros, visitaron a sus familiares y el lugar donde Nick Ut llevó a la entonces niña Phan Thi Kim Phuc, de nueve años de edad, al hospital, después de tomar su icónica foto. En esta ocasión, Nick Ut y Kim Phuc se encontraron nuevamente con otra chica, Ho Thi Bon, quien también apareció en la instantánea y actualmente vende bebidas cerca del templo Trang Bang. “Este momento es significativo porque es la primera vez en 50 años que los dos personajes principales de mi renombrada fotografía se reencuentran en el lugar donde fue capturada la imagen. La reunión fue de solo dos horas, pero se había anhelado durante cinco décadas”, dijo Nick Ut.



Nick Ut y Kim Phuc contaron muchos detalles conmovedores detrás de la histórica foto que conmovió al mundo. A numerosos turistas y periodistas internacionales se les llenaron los ojos de lágrimas cuando Kim Phuc habló sobre el horror y el devastador ataque con bombas de napalm. “Entré en pánico y lloré porque tenía quemaduras graves. Tuve suerte de que Nick Ut me salvara y me llevara al hospital”, relató. Rememorando el momento de hace 50 años en el pueblo de Trang Bang, Nick Ut expresó que siempre ha recordado la imagen de la Kim Phuc de nueve años en aquel entonces. Captó la imagen y lloró al ver a Phuc con numerosas heridas en su cuerpo. “No podía dejarla porque ya se habían ido todos, así que rápidamente la lleve al hospital”, comentó. Han pasado 50 años y ambos se encuentran activos en acciones sociales, y han viajado a muchos países para difundir mensajes contra la guerra, llamando al amor y la protección de las mujeres y los niños. Nick Ut y Kim Phuc acababan de hacer un viaje por Vietnam, con visitas a ciudades del país como Ha Long, Hanoi, Hue, Da Nang, Hoi An, Nha Trang y Ciudad Ho Chi Minh.

Por Tran The Phong