Productos de cerámica Bien Hoa

21/02/2025

Ubicada a lo largo del poético río Dong Nai, la ciudad de Bien Hoa ha sido conocida por la alfarería tradicional que existe allí desde hace unos 300 años.

El pueblo de Tan Van y la Escuela de Bellas Artes son los sitios dedicados a la alfarería más famosos de la ciudad de Bien Hoa. En el siglo XVII, este arte apareció y se formó en Dong Nai, cultivado por residentes indígenas e inmigrantes vietnamitas y chinos que fueron al lugar para reclamar tierras.

A principios del siglo XX, la profesión se desarrolló fuertemente en la región. Hacia 1903, cuando los franceses establecieron la Escuela de Formación Profesional (Escuela de Bellas Artes en la actualidad), la alfarería Bien Hoa entró en un importante hito en su evolución.

Esta manifestación es la cristalización de la interferencia entre la cerámica vietnamita, la china y la khmer, con productos muy diversos en su estética.

Hay muchos factores que confieren características distintivas a estos artículos, tales como la técnica en la formulación de esmaltes, su aplicación y la cocción.

La formulación del esmalte determina los colores y en muchas ocasiones son un secreto bien guardado de cada taller. La forma de adherir el esmalte en las piezas también juega un papel importante en el proceso de fabricación.

El barniz afecta la estética del producto, por lo que los establecimientos prestan atención no solo al diseño, sino también a la calidad del esmaltado. Además, la cocción es una etapa relevante porque determina el éxito o el fracaso de la elaboración de un artículo. Los trabajadores deben tener mucha experiencia, para que puedan determinar y controlar adecuadamente la temperatura del horno.

Obras únicas de Bien Hoa.



Hua Thien Phuc, de 18 años, un artesano joven del antiguo taller de Phong Son, compartió que la alfarería es el oficio tradicional de su familia, y quiere preservarlo y seguir desarrollándolo para que más gente conozca la cerámica Bien Hoa. Meticulosidad y exactitud se requieren en la profesión; él mismo debió practicar mucho tiempo y dedicar mucho esfuerzo a la labor. Gracias a las orientaciones de los artesanos experimentados, a los seis años comenzó a moldear y dar forma a las piezas de cerámica.

Según expertos, para obtener el “esmalte de bronce”, los artesanos han utilizado la arcilla de la región de Song Be, la piedra blanca de An Giang, la cal de Can Long y otros materiales, como ceniza de paja y cáscara de arroz, vidrio, polvo de cobre y colorantes en polvo, para crear el color único de estos productos.

Además de su valor histórico, la cerámica Bien Hoa es también un patrimonio cultural de una época dorada de la región del sur del país./.