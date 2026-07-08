Peter Cuong Franklin: regresar para contar los sabores de su tierra natal

08/07/2026

Tras muchos años recorriendo los mejores destinos gastronómicos del mundo, el chef Peter Cuong Franklin regresó a Vietnam no solo para abrir un restaurante, sino también para narrar la historia de su país a través de la gastronomía. Para él, cada plato tradicional guarda una memoria, una identidad y una historia propias, además de poseer el potencial necesario para integrarse en la alta gastronomía mundial.

El chef Peter Cuong obtuvo la primera estrella Michelin en 2023. FOTO: ARCHIVO PERSONAL

Nacido en Da Lat, provincia de Lam Dong, criado en Estados Unidos y tras haber trabajado en diferentes ciudades como Nueva York, Londres, Hong Kong y Bangkok, Peter Cuong Franklin posee una formación multicultural. Graduado de Finanzas en la Universidad de Yale (Estados Unidos) y posteriormente formado en artes culinarias en Le Cordon Bleu (Francia), decidió abandonar una trayectoria profesional convencional para seguir su pasión por la cocina y reencontrarse con la identidad vietnamita a través de la gastronomía.

La filosofía de Peter Cuong Franklin no consiste en reinventar los platos únicamente para diferenciarlos, sino en reinterpretar la cocina tradicional con un toque más refinado.



Peter Cuong Franklin se dedica con esmero y pasión a guiar a las nuevas generaciones de chefs. FOTO: ARCHIVO PERSONAL

Peter Cuong Franklin reinterpreta la cocina tradicional con un toque más refinado en el Anan Saigon. FOTO: ARCHIVO PERSONAL

En 2017, viajó a Ciudad Ho Chi Minh y eligió una antigua casa situada en la zona del mercado Ton That Dam para hacer realidad su proyecto. Así nació el restaurante Ănăn Saigon, un espacio donde las técnicas culinarias contemporáneas se encuentran con los recuerdos y tradiciones de Vietnam.

La filosofía de Peter Cuong Franklin no consiste en reinventar los platos únicamente para diferenciarlos, sino en reinterpretar la cocina tradicional con un toque más refinado. En diversas ocasiones ha señalado que haber vivido entre distintas culturas le ha proporcionado una doble perspectiva: la de alguien que forma parte de la cultura vietnamita y, al mismo tiempo, la observa desde fuera. Esa distancia le ha permitido redescubrir platos familiares con curiosidad y profundo respeto.

Algunos platos tradicionales vietnamitas elaborados a su estilo. FOTOS: ARCHIVO PERSONAL

En Ănăn Saigon, preparaciones tan populares como el thit kho (cerdo estofado), el com hen (arroz con almejas), el banh mi y el cangrejo Ca Mau son reinterpretadas mediante técnicas modernas sin perder su esencia original. Cada creación busca no solo ofrecer una experiencia gastronómica, sino también contar una historia sobre la tierra, las personas y la memoria de los vietnamitas.

El chef intercambia con los comensales en el restaurante Pot Au Pho 2.0. FOTO: ARCHIVO PERSONAL

Numerosos comensales internacionales acuden a disfrutar de los platos del restaurante Anan Saigon. FOTO: ARCHIVO PERSONAL

Gracias a este trabajo constante, Ănăn Saigon se convirtió en el primer restaurante de Ciudad Ho Chi Minh en recibir una estrella Michelin en 2023, reconocimiento que ha mantenido en los años posteriores. Este éxito volvió a confirmarse durante la ceremonia de la Guía Michelin Vietnam 2026, celebrada en Hanói en junio de 2026, cuando el restaurante fue nuevamente distinguido entre los establecimientos galardonados con estrellas Michelin en el país. Este logro refleja la consistencia de su calidad y creatividad, y la consolidación de Peter Cuong Franklin como una de las figuras más destacadas de la gastronomía regional.

Sin detenerse allí, el chef continúa profundizando su exploración de la culinaria nacional con el proyecto Pot Au Pho 2.0, una propuesta que elige el pho (sopa de fideos de arroz con carne de res o pollo) como punto de partida para entablar un diálogo entre la tradición y las técnicas gastronómicas contemporáneas. En un lugar con capacidad para apenas 14 comensales, los visitantes no solo degustan un plato emblemático, sino que descubren una interpretación gastronómica sofisticada que conserva intacta la esencia y profundidad cultural de Vietnam.

Considerado como su proyecto personal más importante de este año, Pot Au Pho 2.0 refleja su ambición de construir y elevar el pho tradicional, llevando este plato emblemático de Vietnam al escenario del “fine dining” a través del lenguaje de la creatividad contemporánea.

Con su joven personal en el establecimiento. FOTO: ARCHIVO PERSONAL

A pesar de recibir numerosos reconocimientos internacionales, el chef encuentra su inspiración en las experiencias cotidianas: un café tomado en un puesto callejero, un paseo por un mercado tradicional o el descubrimiento de una delicia local durante sus recorridos por distintas regiones del país./.

Por VNP/Son Nghia - Fotos: Nguyen Luan y archivo personal





