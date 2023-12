Panqueque de la antigua aldea de Loc Yen

10/12/2023

Se lleva a cabo una fiesta banh xeo en el jardín lleno de árboles frutales del antiguo pueblo de Loc Yen. Foto: Thanh Hoa/VNP

Quang Nam es una tierra con diversas especialidades culinarias; la gente es hábil y trabajadora, gracias a lo cual crea muchos platos deliciosos y famosos, como los fideos Quang, cao lau, arroz con pollo Hoi An, ternera estofada Cau Mong, banh to, pho de yuca... y un preparado que no se puede perder es el banh xeo (panqueque) en la antigua aldea de Loc Yen.

El banh xeo es un plato tradicional del pueblo de Quang, especialmente en la aldea de Loc Yen. La forma en que las mujeres lo elaboran tiene pasos básicos comunes a otros lugares: preparar arroz, moler harina de ese grano, elegir verduras, confeccionar salsa, servir los pasteles, presentarlos... y luego disfrutar. Sin embargo, los panqueques del antiguo pueblo de Loc Yen también son diferentes, incluso en su sabor.

Por ejemplo, la masa se elabora con arroz aromático cultivado en los propios campos del pueblo. El camarón que se utiliza como relleno es uno pequeño, terrestre, de carne dulce y fragante, que abunda en los ríos y arroyos de la región, junto con una deliciosa panceta de cerdo y frescos brotes de frijoles. Las verduras incluyen cilantro, cebolla, centella, menta de pescado, lechuga, flor de plátano, soja, hoja de mostaza... principalmente recogidas de los huertos familiares. Además de la habitual salsa de pescado agridulce, también hay otra especial hecha con anchoas, jengibre y maní, todo molido, por lo que es amarilla y espesa, y deliciosa.

La amable gente del pueblo de Loc Yen invita a los huéspedes a disfrutar del famoso banh xeo de su tierra natal. Fotos: Thanh Hoa/VNP

La presentación también es única: el papel de arroz se forra con hojas frescas de lolot (Piper sarmentosum), por lo que toda la bandeja parece una pintura hermosa y agradable a la vista, hábilmente coordinada con colores como el amarillo del panqueque, el rojo brillante de los camarones, la blancura de los brotes de soja y el verde exuberante de las hojas frescas de lolot.

Experimentemos la diversión de servir panqueques. Fotos: Thanh Hoa/VNP

Es la diferencia en los ingredientes, el procesamiento y el emplatado lo que contribuye al interesante sabor único del banh xeo de Loc Yen. El panqueque recién servido es fragante y crujiente; está enrollado con papel de arroz fino y diversos vegetales crudos, especialmente hojas de mostaza. El sabor de ese componente confiere al pastel un sabor especial. Al comerlo, la gente toma un trozo enrollado con verduras crudas y papel de arroz y lo moja en la salsa propia del pueblo. Hay que decir que es indescriptiblemente sabroso.

El atractivo del famoso plato banh xeo en el antiguo pueblo de Loc Yen. Fotos: Thanh Hoa/VNP

Otra cosa interesante es que la degustación del banh xeo en Loc Yen suele tener lugar en exuberantes huertos, en medio de una brisa fresca, todo un regalo campestre imbuido del amor de los aldeanos de Loc Yen./.

Por: VNP/Thanh Hoa