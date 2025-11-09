Oxalis, la marca que llevó al mundo a los milagros naturales de Vietnam

Como único operador autorizado de los recorridos de exploración de Son Doong, Oxalis no vende simplemente un viaje, sino que ofrece una experiencia transformadora que cambia la manera en que se perciben la naturaleza y el ser humano. El tour, de seis días de duración y con el mayor nivel de dificultad dentro del sistema de expediciones de la agencia, está limitado a solo 1 000 visitantes por año para garantizar un “impacto ambiental igual a cero”. A pesar de su precio —casi 75 millones de VND por persona (más de 2 800 USD)—, las reservas están agotadas hasta 2027.

Lo que distingue a Oxalis no es únicamente la emoción de la aventura en medio de paisajes majestuosos, sino su filosofía de turismo sostenible. La empresa aplica estrictamente el principio de “No dejar huellas”: no construye infraestructuras permanentes, todos los materiales que se introducen en el bosque se retiran al salir, y en cada punto de descanso existen baños ecológicos de compostaje para proteger las fuentes de agua. Además, durante la temporada de lluvias, el sistema de cuevas se cierra temporalmente para permitir la recuperación del ecosistema.