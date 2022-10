Nueva atracción turística en Hanoi

10/10/2022

La rápida apertura de Vietnam al turismo, justo después de controlar la pandemia de Covid-19, ha dado un nuevo impulso al sector. Hanoi implementó rápidamente diversos programas para estimular esta industria y ha recibido altas calificaciones y reconocimientos de numerosas organizaciones de viajes y medios de comunicación internacionales, constituyendo una gran atracción para visitantes nacionales y extranjeros.

Turistas extranjeros disfrutan de los paisajes del Mausoleo de Ho Chi Minh y la plaza de Ba Dinh en un autobús de dos pisos. FOTO: CONG DAT/VNP

Novedades en los recorridos culturales y patrimoniales

Según las últimas estadísticas, en los primeros ocho meses de 2022, la capital recibió a 12,38 millones de turistas, un aumento de 4,2 con respecto al mismo período de 2021. De ellos, el número de visitantes internacionales se estimó en 582 000 mientras que el de viajeros nacionales alcanzó los 11,8 millones. Los ingresos totales por los turistas se estiman en 35 900 mil millones de dongs (unos 1 500 millones de dólares), 4,4 superior a igual lapso del año pasado.

Hanoi tiene unas 6 000 reliquias históricas y culturales, junto con unos 1 800 patrimonios culturales intangibles. Entre ellos, hay muchas reliquias reconocidas por la Unesco como patrimonio mundial, tales como: la Ciudadela Imperial de Thang Long, las Estelas de Doctores de las dinastías Le y Mac en Van Mieu-Quoc Tu Giam, el festival de Giong del templo Phu Dong y del Soc, los ritos y juegos del tiro de cuerda...

Con esa fortaleza, para acelerar el proceso de recuperación del turismo, Hanoi ha innovado y mejorado la calidad de muchos recorridos, rutas turísticas y de descubrimiento de los principales destinos de la capital.

Justo en el centro de la urbe, a partir de mayo de 2022 se reiniciaron y renovaron numerosos recorridos, incluidos dos nocturnos especiales: “Descifrando la ciudadela imperial de Thang Long” y “Noche sagrada - vivir como flores”, y otro de descubrimiento de la arquitectura francesa en el corazón de Hanoi.

En el primero de ellos, pueden descubrirse valores globales sobresalientes del patrimonio mundial, con una historia que abarca varios siglos y dinastías feudales típicas como Ly, Tran, Le, Nguyen. En un gran complejo espacial de unas 20 000 hectáreas, iluminado por modernas tecnologías, se encuentra también la belleza de la arquitectura de la ciudadela, los cimientos de los palacios, los enormes sitios arqueológicos y vívidas representaciones que recrean escenas de reyes y mandarines en el antiguo palacio prohibido.

“Noche sagrada - vivir como flores”, en la antigua prisión de Hoa Lo, expresa el sentimiento desgarrador de madres, esposas y mujeres soldados revolucionarias que mantuvieron su espíritu con firmeza en la escena oscura, sofocante y espantosa del “infierno en la tierra” de la prisión de Hoa Lo.

Además, los viajeros pueden visitar Hanoi en un autobús descapotable de dos pisos que pasa por calles famosas y direcciones culturales e históricas de la capital, como el lago Hoan Kiem, el lago Oeste, el Templo de Literatura Van Mieu-Quoc Tu Giam, el Mausoleo de Ho Chi Minh, la Ópera de Hanoi, el Asta de la bandera nacional de Hanoi y otras. Desde el piso superior del vehículo, puede disfrutarse la fresca atmósfera de las vías sombreadas de árboles, ver el ambiente vibrante y colorido de las calles y admirar la belleza de las obras culturales típicas de la capital de mil años de civilización.

Stellar, vicepresidenta de la Asociación de Amigos del Patrimonio de Vietnam, quien ha traído a muchos grupos internacionales de turistas para explorar Hanoi, dijo: “Para mí, cada calle o cada rincón aquí es un patrimonio porque contiene muchas experiencias fascinantes que conforman la historia de Hanoi”.

El atractivo de los antiguos pueblos en el borde urbano de la capital

Los visitantes de Hanoi no solo se impresionan con el patrimonio del centro de la ciudad, sino también por la belleza de muchos pueblos antiguos en los suburbios, como las antiguas aldeas de Duong Lam (distrito de Son Tay) y Bat Trang (distrito de Gia Lam), la aldea de bonsái de Hong Van (Thuong Tin), la de tejido de My Duc (My Duc), el pueblo de bambú y ratán de Phu Vinh (Chuong My), el de bordado de Quat Dong (Thuong Tin), de moldeado de to he de Xuan La y el de mosaicos de mejillones de Chuon Ngo (Phu Xuyen).

Vista del pueblo de Duong Lam, de más de mil años de antigüedad. FOTO: HOANG HA/VNP

Por ello, la industria turística de Hanoi está promoviendo el desarrollo de recorridos para descubrir pueblos antiguos. Por ejemplo, el de Duong Lam siempre atrae a los visitantes por la imagen de las casas antiguas construidas con ladrillos de laterita y el entorno tranquilo y rural con imágenes populares, como las puertas entradas de la aldea, los banianos, el muelle de agua, el patio comunitario...

El singapurense Alex Qua realizó un viaje para conocer la vieja localidad de Duong Lam en dos fines de semana en moto. Dijo que el campo vietnamita es hermoso y pacífico, las añejas casas tienen cientos de años, son muy singulares y la gente allí es gentil y hospitalaria. También está muy interesado en las especialidades locales como los caramelos de cacahuetes y de sésamo y está especialmente impresionado con una comida vietnamita pura con platos rústicos y rurales elaborados por los aldeanos de Duong Lam.

Cao Van Hien, propietario de la fábrica de caramelos Hien Bao en Duong Lam, comentó que su fábrica ha recibido a muchos grupos de turistas de Japón, Estados Unidos y Corea del Sur. La organización JICA de Japón visitó una vez la localidad para coorganizar el concurso de productos turísticos de la antigua aldea.

Recientemente, se inauguró el recorrido “Huellas de la aldea antigua de Bat Trang”, que también brinda a los visitantes nuevas experiencias sobre el descubrimiento de localidades artesanales en los suburbios. Al llegar a Bat Trang, los visitantes pueden andar en bicicleta por los sinuosos caminos de ladrillo para conocer la historia del antiguo pueblo que se especializa en la producción de cerámicas famosas en el país y en el mundo, o recorrer su Museo de Cerámica, una obra arquitectónica única y un lugar para almacenar y exhibir muchos productos típicos del pueblo alfarero.

El Centro de Pueblos Artesanales de Vietnam se construyó para honrar los valores y la quintaesencia del pueblo Bat Trang y promover la marca de cerámica y otros productos artesanales de Vietnam. FOTO: CONG DAT/VNP

El jefe del Departamento de Viajes del Club de Turismo de Vietnam de la Unesco, el director general de la compañía de turismo VietSense, Nguyen Van Tai, comentó: “Lo que nos hace más felices a las empresas de viajes es el sistema de alojamiento y servicios gastronómicos junto con otros operadores turísticos. Las atracciones de Hanoi se han recuperado rápidamente y están preparados para seguir el ritmo de despliegue de las agencias de viajes. Sus visitantes están muy satisfechos y cómodos porque siempre se sienten seguros, protegidos y satisfechos con la calidad de los servicios y destinos”.

Se puede decir que, tras la pandemia de la Covid-19, el turismo de la urbe se ha recuperado y prosperado rápidamente gracias a su propio atractivo. En particular, justo después de que los SEA Games 31 se celebraran con éxito en Hanoi y algunas localidades vecinas en mayo, la imagen de una ciudad segura, hospitalaria y atractiva fue rápidamente reconocida por amigos internacionales. Por lo ello, no sorprende que este año, la capital haya sido votada continuamente por las principales agencias de medios del mundo como un destino apetecible de la región y del mundo. Este es un indicador importante de que Hanoi seguirá siendo un punto brillante para atraer turistas, especialmente visitantes internacionales./.

El sitio web Trip Advisor clasifica a Hanoi en la lista de los 25 destinos turísticos más populares de Asia y los 25 del mundo; la revista Time (EE. UU.) votó a la capital de Vietnam como uno de los tres destinos del país entre los 100 lugares más maravillosos del mundo; Deep Knowledge Analytics (DKA) la clasificó en la lista de las 50 ciudades con la mejor respuesta a la pandemia en el mundo. Y más recientemente, Hanoi fue votado por CNN como uno de los 12 destinos más ideales del mundo para el otoño de 2022, mientras que los World Travel Awards 2022 honraron a Hanoi como el destino más exitoso de las ciudades de Asia para viajes de corto plazo.

Por VNP/BICH VAN

Fotos: THANH GIANG, CONG DAT, HOANG HA, TRINH BO Y VIET CUONG