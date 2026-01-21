Nghia Do se transforma desde las resoluciones del Partido

21/01/2026

A lo largo del apacible río Nam Luong se extienden prósperas aldeas de la etnia tay, teñidas del dorado de la abundancia. La comuna de Nghia Do se proyecta hoy como un referente en desarrollo económico, cultural y turístico de la provincia de Lao Cai. FOTO: MANH CUONG

En medio de las montañas del noroeste, la comuna de Nghia Do (provincia de Lao Cai) avanza no a través de grandes consignas, sino mediante transformaciones silenciosas y sostenidas: desde los verdes campos de melón, las colinas de canela que se extienden hacia el horizonte, hasta un nuevo ritmo de vida que va tomando forma, donde las resoluciones del Partido han penetrado realmente en la vida de la comunidad.

A finales de 2025, cuando todo el país se orienta hacia el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), partimos desde Hanói, siguiendo la autopista HanóiLao Cai, rumbo a Nghia Do. Nuestra parada fue un homestay (alojamiento familiar) en Ban Lien (aldea Lien). Su propietario, un hombre de la etnia tay llamado Hoang Van Vuong, nos recibió con hospitalidad, ofreciendo platos tradicionales preparados con productos del bosque y del arroyo Nam Luong, como flores de bo pip y el pescado pa khin, una forma típica de agasajar a los visitantes de Hanói.



Aquella noche, en el aire fresco de las montañas del noroeste, sentimos plenamente la calidez humana y la riqueza de la gastronomía tay, reconocida por el Estado como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional en octubre de 2025.

Al amanecer, Ban Lien estaba envuelta en una ligera neblina que descendía desde las laderas del monte Khau Ria. Entre la bruma emergían las sólidas casas sobre pilotes de dos plantas del pueblo tay, difusas y hermosas como una pintura de tinta y agua. Mientras el frío aún persistía sobre los campos, Do Van Luu, subsecretario del Comité del Partido y presidente del Comité Popular de la comuna de Nghia Do, ya se encontraba en el lugar supervisando el avance de la siembra de melón de la temporada invernal, un modelo económico que está generando nuevos medios de vida para la población local.

La célula partidista en esa zona desempeña un papel clave en la implementación de las tareas políticas locales, actuando con iniciativa y ejemplaridad en la ejecución de las resoluciones del Partido. FOTO: VIET CUONG/VNP

Ma Van Hoang, secretario de la célula del Partido del Área 4, informa el plan de siembra de invierno para los pobladores de Ban Lien. FOTO: VIET CUONG/VNP

Recordando aquel proceso, Do Van Luu compartió: “Al asumir la tarea en 2020, el Comité del Partido de la comuna definió claramente el espíritu del XIII Congreso del PCV, que plantea el desarrollo de una agricultura verde, moderna y sostenible, vinculada a la construcción del nuevo campo. El monocultivo del arroz ya no resultaba viable, por lo que era imprescindible encontrar un nuevo rumbo. Tras visitas de estudio y aprendizaje, se eligió el cultivo de melón, implementado de forma prudente, comenzando con la evaluación del suelo con el apoyo de especialistas agrícolas”.

Cuando los resultados demostraron ser positivos, el Comité del Partido de la localidad emitió una resolución y la desplegó hasta cada célula partidaria de las aldeas. No obstante, los primeros días no estuvieron exentos de dudas. Hoang Thi Doan, militante del poblado de Na Dinh, recuerda: “La gente nunca había visto la planta del melón, no sabían si daría fruto ni si podría venderse. Ni siquiera los militantes teníamos todas las respuestas. Ante esa realidad, la organización de base del Partido en el poblado adoptó el principio de ‘los militantes van primero, el pueblo sigue después’”.

A partir de las primeras parcelas cultivadas por militantes, el modelo fue demostrando su eficacia. Hoy, la mayoría de las familias de Nghia Do cuentan con algunas áreas dedicadas al melón, con ingresos estables que alcanzan en promedio unos 200 millones de dongs al año. Ese espíritu de “militantes al frente” también se refleja claramente en la vida interna del Partido. Fuimos invitados a una reunión de la célula partidaria del poblado de Ban Lien, celebrada en el Centro de Conservación e Intercambio Cultural Tay de la comuna de Nghia Do, una institución surgida a partir de la implementación de la Resolución 33-NQ/TW del Comité Central del PCV (XI mandato) sobre la construcción y el desarrollo de la cultura y del ser humano vietnamita al servicio del desarrollo sostenible del país.

Los campos de cultivo de melón están transformando la estructura productiva agrícola y generando resultados alentadores. FOTO: VIET CUONG/VNP

El centro funciona como un pequeño museo, donde se conservan trajes tradicionales, oficios artesanales y objetos vinculados a más de 1 500 años de historia del asentamiento del pueblo tay en Nghia Do. Es también un espacio para la transmisión de saberes populares sobre tejido, cestería y gastronomía. De manera especial, el conocimiento tradicional de elaboración de pescado a la parrilla, pato lam y licor de hierbas del pueblo tay de Nghia Do ha sido recientemente inscrito como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional, un hito significativo para la cultura de Lao Cai.



En cumplimiento de la Resolución 18-NQ/TW sobre la reorganización del aparato administrativo de forma compacta, eficaz y eficiente, la comuna de Nghia Do se constituyó mediante la fusión de tres antiguas comunas: Nghia Do, Tan Tien y Vinh Yen. El primer Congreso del Partido de la comuna (mandato 2025-2030) heredó los logros anteriores y se centró en consolidar el aparato organizativo, garantizando el funcionamiento fluido del sistema político desde el 1 de julio de 2025, con el espíritu de “avanzar, ejecutar y ajustar de acuerdo con la realidad”.

Otra tarea clave ha sido la implementación de la Resolución 68-NQ/TW sobre el desarrollo de la economía privada. “Cuando el melón y la canela ya han afirmado su papel como productos principales, Nghia Do entra en una nueva etapa de planificación y perfeccionamiento de mecanismos para un desarrollo sostenible del sector privado”, señaló Do Van Luu.

La comuna de Nghia Do ha desarrollado 7 000 hectáreas de canela, generando ingresos estables para más de 200 hogares. FOTO: VIET CUONG/VNP

Visitamos la Cooperativa de Cultivo de Canela de Nghia Do, situada en una colina elevada. Su presidente, Hoang Van Phuong, estaba supervisando la construcción de una planta de extracción de aceite esencial de canela valorada en más de 15 mil millones de dongs. “La canela se ha adaptado a esta tierra durante cientos de años, pero solo genera alto valor cuando existe una organización productiva y de procesamiento adecuada. La inversión en esta planta permitirá a los agricultores controlar la etapa de procesamiento, aumentar los beneficios y reducir la dependencia de intermediarios”, explicó.

Los pobladores tay han desarrollado también plantaciones de acacia para reforestar tierras degradadas y la madera es adquirida directamente en los talleres. FOTO: VIET CUONG/VNP

Con la agricultura ya estabilizada y generando prosperidad, el siguiente reto de Nghia Do es el desarrollo del turismo. Bajo el enfoque de “convertir la cultura y el turismo en activos”, la localidad ha desarrollado aldeas de turismo comunitario con más de 30 homestays, todas ellas esas sobre pilotes restauradas fielmente según la arquitectura tradicional tay.

El Comité del Partido de la comuna de Nghia Do elabora planes para convertirla en un destino destacado de turismo comunitario en Vietnam y la Asean. FOTO: VIET CUONG/VNP

El grupo del canto then y dan tinh de Ban Lien ensaya regularmente para atender a los visitantes. FOTO: VIET CUONG/VNP

Las dos subestaciones de salud de Vinh Yen y Tan Tien cuentan con equipamiento moderno y atendieron a 6 864 pacientes en 2025. FOTO: VIET CUONG/VNP

“Gracias a su identidad cultural y a su cercanía con centros turísticos como Sa Pa y Bac Ha, Nghia Do aspira a convertirse en un punto destacado del ‘triángulo turístico’ del norte de la provincia de Lao Cai en el futuro”, afirmó Do Van Luu.

Antes de partir, visitamos la casa del artesano Ma Thanh Soi (nacido en 1944), quien ha dedicado su vida a preservar y transmitir los cantos then, sli y luon del pueblo tay. Como el militante de mayor edad del Comité del Partido de la comuna y expresidente del Comité Popular, es considerado el “guardián del fuego” de la cultura de la región. Observando el río Nam Luong fluir silenciosamente entre las aldeas, reflexionó: “Desde que seguimos al Partido, la vida del pueblo tay ha cambiado por completo. Nunca antes Nghia Do había contado con una base y una fuerza de desarrollo tan integral como hoy”.

Festival tradicional de pesca del pueblo tay en el arroyo Nam Luong, comuna de Nghia Do. FOTO: ARCHIVO

Esa breve afirmación cerró el viaje, pero abrió una imagen clara del recorrido perseverante de una región montañosa, donde las resoluciones del PCV no permanecen en el papel, sino que se han convertido en una fuerza motriz real, profundamente integrada en cada modo de vida, cada campo cultivado y cada corriente cultural de la Nghia Do actual./.