Música antigua en el corazón de Hanói

05/10/2025

Mientras la juventud de hoy escucha música solo con unos toques en el teléfono inteligente, Nau Café & Workshop Cassette - un pequeño local escondido en la calle de Nguyen Luong Bang (Hanói) - invita a muchos a regresar a una época en la que disfrutar de melodías era toda una experiencia sensorial: elegir una cinta, abrir la tapa de la casetera y colocarla, presionar el botón de reproducción y dejarse envolver por composiciones auténticas y vibrantes.

Además de las bebidas, el espacio y la música melodiosa son lo que hace que muchos jóvenes acudan a esta cafetería.

Más que una simple cafetería, Nau Café & Workshop Cassette se asemeja a una “tienda de cintas con servicio de café”, donde cada objeto guarda una historia nostálgica y cada canción resuena con una vibración única, imposible de reproducir por cualquier formato digital. Lo curioso es que sus dos fundadores, Duong Dang Cuong y Nguyen Dinh Hieu, pertenecen a la generación de 1997, crecida en plena era del MP3, YouTube y Spotify. Sin embargo, su vínculo con la cultura de la escucha tradicional surgió de manera natural y sorprendente.

Nau Café & Workshop Cassette, fundado por los jóvenes Duong Dang Cuong y Nguyen Dinh Hieu.

Diversos espacios para disfrutar de la música, desde colectivos hasta íntimos.



Lo que deja una huella imborrable en los visitantes de Nau Café & Workshop Cassette no es únicamente la experiencia sonora, sino también su ambiente, diseñado como una auténtica tienda de cintas y discos de antaño.



En este lugar, toda la vivencia musical ⸺desde el uso de equipos analógicos clásicos hasta la elección de las cintas⸺ es completamente gratuita.

El corazón de la cafetería: donde se reproducen discos de vinilo cada día.

Espacios de escucha de antigua música que atraen a numerosos jóvenes.

El personal del café está siempre dispuesto a guiar a los clientes con paciencia en el manejo de dispositivos que resultan extraños para muchos jóvenes.

Área de experiencia con casetes: cada asiento cuenta con un reproductor individual para que los clientes trabajen mientras escuchan su música favorita.

Un espacio ideal para disfrutar de bebidas y descubrir antiguos equipos de grabación.

Zona al aire libre, preferida por los jóvenes para conversar.

Así, cada visita a Nau Café & Workshop Cassette se convierte no solo en un momento de disfrute, sino también en una experiencia cultural cargada de descubrimiento./.

Por: VNP/Ngan Ha- Fotos: Khanh Long