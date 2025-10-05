Música antigua en el corazón de Hanói
Más que una simple cafetería, Nau Café & Workshop Cassette se asemeja a una “tienda de cintas con servicio de café”, donde cada objeto guarda una historia nostálgica y cada canción resuena con una vibración única, imposible de reproducir por cualquier formato digital. Lo curioso es que sus dos fundadores, Duong Dang Cuong y Nguyen Dinh Hieu, pertenecen a la generación de 1997, crecida en plena era del MP3, YouTube y Spotify. Sin embargo, su vínculo con la cultura de la escucha tradicional surgió de manera natural y sorprendente.
Hieu contó: “Por mi afición a los objetos de segunda mano, solía coleccionar camisetas con estampados de bandas extranjeras. A partir de ahí, nació mi curiosidad por la música de los años 90, y poco a poco empecé a reunir CD, tocadiscos y radios con caseteras”. Tras cinco años de dedicación y coleccionismo, Hieu soñaba con crear un espacio donde las personas no solo disfrutaran del café, sino también de la música al estilo de las generaciones anteriores. Compartió esta idea con su amigo de la escuela secundaria, Cuong, y juntos comenzaron a materializar el proyecto. En 2023, Nau Café & Workshop Cassette abrió oficialmente sus puertas, convirtiendo en realidad el sueño de los dos jóvenes.
El personal del café está siempre dispuesto a guiar a los clientes con paciencia en el manejo de dispositivos que resultan extraños para muchos jóvenes.
Así, cada visita a Nau Café & Workshop Cassette se convierte no solo en un momento de disfrute, sino también en una experiencia cultural cargada de descubrimiento./.
Por: VNP/Ngan Ha- Fotos: Khanh Long