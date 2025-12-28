Mr. Muop: la fibra de lufa que alcanza proyección global
En un contexto mundial en el que se buscan soluciones sostenibles para el medioambiente, una marca vietnamita ha logrado transformar un producto agrícola que antes se desechaba en artículos de alto valor. La historia de Mr. Muop no solo refleja el espíritu del emprendimiento verde, sino también el dinamismo del sector privado, considerado hoy “la fuerza motriz más importante” de la economía vietnamita.
Rescatar el valor desde la tradiciónEl recorrido de Mr. Muop comenzó en 2017 en la provincia de Dong Thap, a partir de la idea de Do Dang Khoa y sus amigos Do Manh Quan y Le Na: crear nuevos productos a partir de materias primas naturales, respetuosas con el medioambiente y capaces de elevar el valor económico de los subproductos agrícolas, especialmente la fibra de lufa. La inspiración provino del uso tradicional de la lufa en la vida cotidiana de los vietnamitas desde tiempos antiguos.
Khoa heredó una base sólida de la empresa privada Thao Minh (fundada en 2005), antecedente de la actual compañía de responsabilidad limitada Green Is Gold, dedicada a productos artesanales ecológicos. La entidad pasó cerca de siete años investigando y desarrollando productos a partir de fibra de lufa antes de que naciera oficialmente la marca Mr. Muop, lo que le otorgó una ventaja significativa en la construcción de la cadena de suministro y el desarrollo de productos.
A partir de la fibra de lufa local, la marca ha desarrollado un catálogo diverso: juguetes para mascotas (que ayudan a limpiar los dientes y se orientan especialmente a la exportación), esponjas para lavar platos —una de las líneas más vendidas en el mercado interno—, juegos de baño (esponja corporal, cepillo de espalda), además de plantillas de zapatos, flores secas y artículos de regalo. Para garantizar la calidad, la fibra se limpia, se separa, se moldea, se cose y se somete a un riguroso proceso antifúngico.
La misión de “conectar a las personas con la naturaleza”La fibra de lufa es un material familiar, cercano y con múltiples propiedades destacadas: se seca rápidamente, es 100 % orgánica y completamente biodegradable en un año. Además, es resistente, impermeable, soporta altas temperaturas y contribuye a la reducción de emisiones de carbono durante la producción.
El espíritu de Mr. Muop no reside únicamente en sus productos, sino también en su filosofía de conectar a las personas con la naturaleza. La marca busca crear artículos de alta utilidad a partir de materiales naturales y, al mismo tiempo, generar nuevo valor económico para los subproductos agrícolas, una orientación en línea con las tendencias de economía verde y emprendimiento sostenible.
En su proceso de expansión, la compañía ha alcanzado hitos importantes. Sus productos ya están disponibles en la cadena de supermercados AEON, en Japón, un mercado reconocido por sus estrictos estándares de control de calidad. Además, mantiene exportaciones estables a ese país y Corea del Sur con sus líneas principales: juguetes para mascotas, esponjas de cocina y productos de baño. La presencia en mercados exigentes como Japón, Corea del Sur y Estados Unidos constituye una clara demostración de la calidad y sostenibilidad de los productos.
En el futuro próximo, Mr. Muop continuará ampliando sus operaciones en Corea del Sur y pondrá en marcha una estrategia de ventas directas a través de la plataforma Amazon. La empresa espera que este amplio canal de comercio electrónico se convierta en un trampolín para consolidar su posición en el segmento de productos ecológicos elaborados con fibra de lufa.
Mr. Muop no es solo una historia de emprendimiento exitoso, sino también el retrato de un modelo verde donde el negocio avanza de la mano con la responsabilidad social y ambiental. Al rescatar el valor de un producto agrícola tradicional, la marca está contribuyendo a llevar los productos vietnamitas a los mercados internacionales, avanzando hacia un futuro de desarrollo sostenible./.
Por: VNP/Thao Vy - Fotos: Thong Hai y archivos de Mr. Muop