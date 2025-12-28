Mr. Muop: la fibra de lufa que alcanza proyección global

28/12/2025

En un contexto mundial en el que se buscan soluciones sostenibles para el medioambiente, una marca vietnamita ha logrado transformar un producto agrícola que antes se desechaba en artículos de alto valor. La historia de Mr. Muop no solo refleja el espíritu del emprendimiento verde, sino también el dinamismo del sector privado, considerado hoy “la fuerza motriz más importante” de la economía vietnamita.

El director ejecutivo Do Dang Khoa (con camisa negra, en el centro) inició la trayectoria de Mr. Muop en 2017, en la provincia de Dong Thap. FOTO: ARCHIVO DE MR. MUOP

Rescatar el valor desde la tradición

Khoa heredó una base sólida de la empresa privada Thao Minh (fundada en 2005), antecedente de la actual compañía de responsabilidad limitada Green Is Gold, dedicada a productos artesanales ecológicos. La entidad pasó cerca de siete años investigando y desarrollando productos a partir de fibra de lufa antes de que naciera oficialmente la marca Mr. Muop, lo que le otorgó una ventaja significativa en la construcción de la cadena de suministro y el desarrollo de productos.

La misión de Mr. Muop es crear nuevos productos con materiales naturales y respetuosos con el medio ambiente, con una gran aplicabilidad en la vida diaria. FOTO: ARCHIVO DE MR. MUOP

A partir de la fibra de lufa local, la marca ha desarrollado un catálogo diverso: juguetes para mascotas (que ayudan a limpiar los dientes y se orientan especialmente a la exportación), esponjas para lavar platos —una de las líneas más vendidas en el mercado interno—, juegos de baño (esponja corporal, cepillo de espalda), además de plantillas de zapatos, flores secas y artículos de regalo. Para garantizar la calidad, la fibra se limpia, se separa, se moldea, se cose y se somete a un riguroso proceso antifúngico.

La empresa ha logrado un éxito significativo en la expansión internacional de su mercado, consolidando la posición de una marca vietnamita en el panorama global. FOTO: THONG HAI/VNP La misión de “conectar a las personas con la naturaleza”

Algunos artículos de la entidad. FOTOS: THONG HAI/VNP